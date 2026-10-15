Horário de início de Cleveland Browns x Baltimore Ravens

18 de out. de 2026 - 13:00 Huntington Bank Field

O Cleveland Browns recebe o Baltimore Ravens no Huntington Bank Field, em Cleveland, Ohio, em um confronto entre equipes da AFC North pela Semana 6 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 18 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

Com campanha de 4-1, o Ravens lidera a divisão e chega à cidade embalado por uma sequência de três vitórias. A equipe espera manter seu aproveitamento de 100% fora de casa, enquanto o Browns, com campanha de 3-2, tenta preservar sua sequência de vitórias como mandante.

Onde assistir a Cleveland Browns x Baltimore Ravens

Nos Estados Unidos:

Fox / Fox One / Fubo

No Reino Unido:

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Notícias das equipes para Cleveland Browns x Baltimore Ravens

Notícias do Baltimore Ravens

A principal questão para o Baltimore Ravens envolve o astro Lamar Jackson, quarterback que não treinou na quarta-feira devido a uma lesão no tornozelo sofrida na Semana 4. Apesar de ter ficado fora da vitória sobre o Atlanta na prorrogação, relatos da comissão técnica indicam que Jackson tem uma “chance realista” de jogar contra o Cleveland.

Quarterback : Lamar Jackson (tornozelo) não treinou na quarta-feira, mas sua condição segue sendo avaliada dia a dia, com uma boa chance de começar a partida. Se não puder jogar, Tyler Huntley continuará como titular na posição.

Reforço na pressão ao quarterback : O linebacker externo Trey Hendrickson (dedo) voltou a treinar sem restrições após passar por uma pequena cirurgia em um dedo fraturado, dando um grande reforço à linha de frente da defesa.

Grupo de recebedores : O recebedor novato Ja'Kobi Lane (punho) foi retirado da reserva de lesionados e treinou sem restrições. Rashod Bateman (ombro), porém, participou de forma limitada.

Situação da linha ofensiva : O center Cam Jurgens (concussão) participou de seu primeiro treino, mas continua no protocolo de concussão. Os tackles importantes Ronnie Stanley (dedo do pé/tornozelo) e Roger Rosengarten (joelho) tiveram participação limitada.

Defesa e ausências no treino : O defensive tackle Calais Campbell não treinou na quarta-feira para descansar, enquanto o safety Kyle Hamilton (lesão por compressão nervosa) participou sem restrições.

Notícias do Cleveland Browns

O Cleveland Browns também enfrenta uma extensa lista de lesões após a derrota para o New York Jets na Semana 5. Nada menos que 11 jogadores ficaram totalmente fora do treino de quarta-feira, desfalcando sobretudo o grupo de corredores e a linha defensiva.

Crise entre os corredores : O titular Quinshon Judkins (tornozelo) não treinou depois de deixar o MetLife Stadium usando uma bota ortopédica. O reserva Raheim Sanders já foi descartado, e é altamente improvável que Dylan Sampson (joelho) jogue, apesar de ter sido autorizado a iniciar o processo de retorno da reserva de lesionados. O Cleveland contratou recentemente Audric Estimé para reforçar o elenco em caso de emergência.

Poucas opções na linha defensiva : Os defensive tackles Mason Graham (joelho/tornozelo), Mike Hall Jr. (tornozelo) e Maliek Collins (pé), além do defensive end Derek Barntt (tornozelo), não treinaram na quarta-feira.

Grupo de recebedores : O promissor novato KC Concepcion está passando pelo protocolo de concussão após sofrer uma forte pancada contra o Jets. Ele teve participação limitada na quarta-feira, assim como Denzel Boston (pé).

Linha ofensiva : O tackle Tytus Howard (joelho) e o guard Teven Jenkins (costas) não treinaram, enquanto Elgton Jenkins (joelho) teve participação limitada.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

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NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

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NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks