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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Carolina Panthers e Denver Broncos: Bryce Young contra o pass rush em alta dos Broncos, transmissões online, canais de TV e horário de início

Carolina Panthers x Denver Broncos
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Carolina Panthers e Denver Broncos, além do horário de início e das novidades das equipes

Horário de início de Carolina Panthers x Denver Broncos

O Carolina Panthers recebe o Denver Broncos no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, pela semana 9 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 13h no horário do leste dos EUA / 10h no horário do Pacífico (18h GMT).

O Carolina (3-4) ainda pode liderar a NFC South, mas passou a ter mais derrotas do que vitórias após dois tropeços consecutivos. O adversário é o Denver Broncos (6-2), em grande fase após vencer quatro jogos seguidos, sequência que divide a liderança entre as mais longas atualmente na NFL.

Como assistir a Carolina Panthers x Denver Broncos

Nos EUA:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

Sky Sports NFL

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Notícias das equipes de Carolina Panthers e Denver Broncos

Notícias do Carolina Panthers

A principal notícia em Charlotte é uma mudança na comissão técnica da defesa. Após a derrota por 27 a 19 para o Green Bay Packers, Todd Wash foi promovido a coordenador defensivo interino e ficará responsável por chamar as jogadas. Sua missão imediata é recuperar uma defesa contra o jogo terrestre bastante desfalcada.

  • Bryce Young (QB) (tornozelo): Depois de lidar com um problema no joelho por um mês, Young agora aparece na lista de lesionados com uma lesão no tornozelo. No entanto, participou integralmente dos treinos de quarta e quinta-feira e tem presença como titular plenamente esperada.
  • Brady Christensen (OL) (posterior da coxa): O período de 21 dias para o veterano guard treinar após passar a primeira metade da temporada na lista de lesionados foi oficialmente aberto. Ele participou integralmente do treino de quinta-feira e diz estar pronto para jogar, oferecendo um reforço importante a uma linha que não conta com três titulares.
  • Melhoras na linha ofensiva: O guard Corey Bullock (quadríceps) e o reserva Torricelli Simpkins III (tornozelo) passaram a participar integralmente do treino na quinta-feira, trazendo estabilidade a uma linha sob pressão excessiva.

Desfalques importantes na defesa (não treinaram na quinta-feira)

  • Jaelan Phillips (OLB) (posterior da coxa) e Trevis Gipson Sr. (OLB) (motivos pessoais): Não treinaram.
  • Bobby Okereke (LB) (pé) e o calouro Will Lee III (CB): Continuam fora dos treinos.
  • Akayleb Evans (C) está na lista de lesionados: Chau Smith-Wade assumirá a posição de cornerback titular.

Notícias do Denver Broncos

O técnico Sean Payton mantém a equipe focada em evitar distrações antes da folga na semana 10. Embora o ataque esteja estatisticamente entre os piores da liga, as chamadas de jogadas de Payton voltadas para o jogo terrestre e as atuações decisivas de Bo Nix, líder da NFL em campanhas que resultaram em vitórias, produziram uma sequência de quatro triunfos.

Preocupações com os safeties da secundária: A situação dos safeties está bastante indefinida nesta semana. Talanoa Hufanga (tornozelo) voltou a treinar de forma limitada pela primeira vez em um mês. No entanto, o também titular Brandon Jones (posterior da coxa) ficou fora do treino pelo segundo dia consecutivo na quinta-feira. Se Jones não cumprir os protocolos, Taylor Rapp ou Devon Key entrará no time titular.

Pat Bryant (WR) (tornozelo): Bryant foi oficialmente designado para retornar da lista de lesionados. Participou integralmente dos treinos de quarta e quinta-feira e tem grandes chances de ser ativado no sábado para se juntar a Courtland Sutton e Jaylen Waddle.

Outros atletas que não treinaram: O jogador de linha defensiva Eyioma Uwazurike (ombro) e o cornerback reserva Kris Abrams-Draine (tornozelo) perderam o treino de quinta-feira, o que ameaça a profundidade da linha defensiva do Denver antes do confronto.

Carolina Panthers
CAR

Sequência

Denver Broncos
DEN

Todos os jogos

Green Bay Packers
GB
27
19
Carolina Panthers
CAR
D
Carolina Panthers
CAR
13
43
Tampa Bay Buccaneers
TB
D
Philadelphia Eagles
PHI
14
25
Carolina Panthers
CAR
V
Carolina Panthers
CAR
32
26
Detroit Lions
DET
V
Cleveland Browns
CLE
21
18
Carolina Panthers
CAR
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados107

Todos os jogos

Denver Broncos
DEN
28
24
Kansas City Chiefs
KC
V
Arizona Cardinals
ARZ
16
30
Denver Broncos
DEN
V
Denver Broncos
DEN
17
14
Seattle Seahawks
SEA
V
Los Angeles Chargers
LAC
17
23
Denver Broncos
DEN
V
San Francisco 49ers
SF
24
14
Denver Broncos
DEN
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados112

Confrontos

Carolina Panthers
Empate
Denver Broncos
1
0
4
NFL
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Denver Broncos
DEN
28
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CAR
14
FJ
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32
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24
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Carolina Panthers
CAR
10
FJ
94Pontos marcados115

Links úteis

AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Leste: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sul: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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