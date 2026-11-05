Horário de início de Carolina Panthers x Denver Broncos

O Carolina Panthers recebe o Denver Broncos no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, pela semana 9 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 13h no horário do leste dos EUA / 10h no horário do Pacífico (18h GMT).

O Carolina (3-4) ainda pode liderar a NFC South, mas passou a ter mais derrotas do que vitórias após dois tropeços consecutivos. O adversário é o Denver Broncos (6-2), em grande fase após vencer quatro jogos seguidos, sequência que divide a liderança entre as mais longas atualmente na NFL.

Como assistir a Carolina Panthers x Denver Broncos

Nos EUA:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

Sky Sports NFL

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Notícias das equipes de Carolina Panthers e Denver Broncos

Notícias do Carolina Panthers

A principal notícia em Charlotte é uma mudança na comissão técnica da defesa. Após a derrota por 27 a 19 para o Green Bay Packers, Todd Wash foi promovido a coordenador defensivo interino e ficará responsável por chamar as jogadas. Sua missão imediata é recuperar uma defesa contra o jogo terrestre bastante desfalcada.

Bryce Young (QB) (tornozelo) : Depois de lidar com um problema no joelho por um mês, Young agora aparece na lista de lesionados com uma lesão no tornozelo. No entanto, participou integralmente dos treinos de quarta e quinta-feira e tem presença como titular plenamente esperada.

: Depois de lidar com um problema no joelho por um mês, Young agora aparece na lista de lesionados com uma lesão no tornozelo. No entanto, participou integralmente dos treinos de quarta e quinta-feira e tem presença como titular plenamente esperada. Brady Christensen (OL) (posterior da coxa) : O período de 21 dias para o veterano guard treinar após passar a primeira metade da temporada na lista de lesionados foi oficialmente aberto. Ele participou integralmente do treino de quinta-feira e diz estar pronto para jogar, oferecendo um reforço importante a uma linha que não conta com três titulares.

: O período de 21 dias para o veterano guard treinar após passar a primeira metade da temporada na lista de lesionados foi oficialmente aberto. Ele participou integralmente do treino de quinta-feira e diz estar pronto para jogar, oferecendo um reforço importante a uma linha que não conta com três titulares. Melhoras na linha ofensiva: O guard Corey Bullock (quadríceps) e o reserva Torricelli Simpkins III (tornozelo) passaram a participar integralmente do treino na quinta-feira, trazendo estabilidade a uma linha sob pressão excessiva.

Desfalques importantes na defesa (não treinaram na quinta-feira)

Jaelan Phillips (OLB) (posterior da coxa) e Trevis Gipson Sr. (OLB) (motivos pessoais) : Não treinaram.

e : Não treinaram. Bobby Okereke (LB) (pé) e o calouro Will Lee III (CB) : Continuam fora dos treinos.

e : Continuam fora dos treinos. Akayleb Evans (C) está na lista de lesionados: Chau Smith-Wade assumirá a posição de cornerback titular.

Notícias do Denver Broncos

O técnico Sean Payton mantém a equipe focada em evitar distrações antes da folga na semana 10. Embora o ataque esteja estatisticamente entre os piores da liga, as chamadas de jogadas de Payton voltadas para o jogo terrestre e as atuações decisivas de Bo Nix, líder da NFL em campanhas que resultaram em vitórias, produziram uma sequência de quatro triunfos.

Preocupações com os safeties da secundária: A situação dos safeties está bastante indefinida nesta semana. Talanoa Hufanga (tornozelo) voltou a treinar de forma limitada pela primeira vez em um mês. No entanto, o também titular Brandon Jones (posterior da coxa) ficou fora do treino pelo segundo dia consecutivo na quinta-feira. Se Jones não cumprir os protocolos, Taylor Rapp ou Devon Key entrará no time titular.

Pat Bryant (WR) (tornozelo): Bryant foi oficialmente designado para retornar da lista de lesionados. Participou integralmente dos treinos de quarta e quinta-feira e tem grandes chances de ser ativado no sábado para se juntar a Courtland Sutton e Jaylen Waddle.

Outros atletas que não treinaram: O jogador de linha defensiva Eyioma Uwazurike (ombro) e o cornerback reserva Kris Abrams-Draine (tornozelo) perderam o treino de quinta-feira, o que ameaça a profundidade da linha defensiva do Denver antes do confronto.

Carolina Panthers CAR Sequência Denver Broncos DEN CAR CAR DEN DEN Todos os jogos Todos os jogos Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR D Carolina Panthers CAR 13 43 Tampa Bay Buccaneers TB D Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR V Carolina Panthers CAR 32 26 Detroit Lions DET V Cleveland Browns CLE 21 18 Carolina Panthers CAR D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 107 Todos os jogos Todos os jogos Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC V Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA V Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN V San Francisco 49ers SF 24 14 Denver Broncos DEN D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 112

Confrontos Empate 1 0 4 NFL Denver Broncos DEN 28 Carolina Panthers CAR 14 FJ NFL Carolina Panthers CAR 23 Denver Broncos DEN 10 FJ NFL Carolina Panthers CAR 27 Denver Broncos DEN 32 FJ NFL Denver Broncos DEN 21 Carolina Panthers CAR 20 FJ NFL Denver Broncos DEN 24 Carolina Panthers CAR 10 FJ 94 Pontos marcados 115

Links úteis

AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

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NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks