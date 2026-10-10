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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Atlanta Falcons e Baltimore Ravens: transmissão online, canais de TV e horário de início

Atlanta Falcons x Baltimore Ravens
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Como assistir ao jogo da NFL entre Atlanta Falcons e Baltimore Ravens, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Atlanta Falcons x Baltimore Ravens

NFL
Mercedes-Benz Stadium

O Atlanta Falcons recebe o Baltimore Ravens no Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Geórgia), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 11 de outubro, às 21:20 (BRT).

Os Falcons se recuperaram após um início ruim de temporada, com duas vitórias seguidas para chegar a 2-2. Os Ravens (3-1) também buscam garantir a terceira vitória consecutiva.

Como assistir a Atlanta Falcons x Baltimore Ravens

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN e no SporTV.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias das equipes de Atlanta Falcons x Baltimore Ravens

Notícias do Baltimore Ravens

O técnico principal Jesse Minter confirmou que os Ravens terão de confiar na profundidade do elenco, já que lesões atingiram fortemente os dois lados da bola.

  • Quarterback: Com Lamar Jackson fora após machucar o tornozelo na Semana 4 contra o Tennessee, Tyler Huntley será o titular.
  • Linha ofensiva & tight end: O recém-contratado center Cam Jurgens está FORA devido a uma concussão. Com os companheiros de linha interior Danny Pinter e Ethan Pocic já na Injured Reserve, o rookie de primeira rodada Vega Ioane deve fazer uma importante estreia como center. O guard Andrew Vorhees (pé) é dúvida. Agravando os problemas de bloqueio, o tight end Durham Smythe foi recentemente perdido para o restante da temporada devido a uma lesão no tendão de Aquiles.
  • Defesa & pass rush: O outside linebacker de elite Trey Hendrickson está FORA após um procedimento em um dedo fraturado. Na secundária, o cornerback Marlon Humphrey (posterior da coxa/panturrilha) e o wide receiver Zay Flowers (pé) aparecem como dúvidas.

Notícias do Atlanta Falcons

Os Falcons de Michael Penix Jr., que vive grande fase e conduziu a equipe a 80 pontos em suas últimas duas partidas como titular, entram no jogo relativamente saudáveis, mas enfrentam decisões de última hora sobre alguns pilares defensivos.

  • Linha ofensiva: Há ótimas notícias para o lado esquerdo da linha. O incansável Jake Matthews, titular de forma ininterrupta, voltou aos treinos completos na sexta-feira após problema na virilha. Embora oficialmente listado como dúvida, a expectativa geral é de que ele mantenha viva sua sequência de 200 jogos consecutivos.
  • Defesa & pass rush: O pass rusher Za'Darius Smith segue no protocolo de concussão e é dúvida depois de deixar cedo o jogo da semana passada. O linebacker Yasir Abdullah está totalmente fora com uma lesão no posterior da coxa. A profundidade adicional entre os linebackers e na defesa ainda é incerta, com Divine Deablo (posterior da coxa) e Samson Ebukam (posterior da coxa) ambos listados como dúvidas.



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