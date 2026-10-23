Horário de início de Arizona Cardinals x Denver Broncos
O Arizona Cardinals recebe o Denver Broncos no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, pela semana 7 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 25 de outubro, às 16h05 ET / 13h05 PT (20h05 GMT).
O Cardinals (2-4) sofreu 178 pontos em seis jogos, empatado com a pior marca da NFL, e ainda não venceu em casa nesta temporada. Detroit (4-2) chega ao Arizona em busca da terceira vitória consecutiva.
Como assistir a Arizona Cardinals x Denver Broncos
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CBS / Paramount+ / Fubo
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Notícias dos elencos de Arizona Cardinals e Denver Broncos
As duas equipes chegam à semana 7 lidando com desfalques importantes na secundária da defesa e no backfield ofensivo após confrontos difíceis na semana 6.
Notícias do Arizona Cardinals
O Cardinals surpreendeu o Los Angeles Rams com uma vitória por 18 a 16 na semana passada, mas pagou um preço alto: cinco titulares ficaram fora do treino de quinta-feira.
- Jogo terrestre: O promissor running back calouro Jeremiyah Love (tornozelo), terceira escolha geral do draft de 2026, tem grande probabilidade de perder seu segundo jogo consecutivo. A expectativa é que Tyler Allgeier e Zonovan "Bam" Knight voltem a dividir as jogadas pelo chão.
- Quarterbacks: Jacoby Brissett segue como titular absoluto na posição de quarterback. No entanto, Carson Beck (costas), terceira opção para a posição, está afastado.
- Preocupações na defesa: O safety Budda Baker, destaque da equipe, perdeu treinos consecutivos por uma combinação de lesão na virilha e doença, embora continue otimista quanto à possibilidade de jogar. O safety Dewey Wingard (joelho) e o jogador da linha defensiva Walter Nolen III (tornozelo) também não participaram do treino de quinta-feira.
- Atualizações da secundária: O cornerback Max Melton (joelho), que antes tinha outra condição de participação, não treinou na quinta-feira. Em uma notícia positiva, o cornerback Garrett Williams (joelho) voltou a treinar, e o safety Wydett Williams Jr. (concussão) passou a participar de forma limitada.
Notícias do Denver Broncos
O Broncos vem de uma desgastante vitória por 17 a 14 sobre o Seattle Seahawks na prorrogação e acompanha a recuperação de vários jogadores importantes da defesa.
- Reforço na secundária: O cornerback All-Pro Pat Surtain II (tornozelo) voltou a treinar nesta semana, com participação limitada. Embora exista a possibilidade de ele ficar fora até a semana 8 para se recuperar completamente, seu retorno aos treinos é um sinal bastante animador. O cornerback Riley Moss (costelas) passou a treinar sem restrições.
- Reforços no backfield: O running back calouro Jonah Coleman (tornozelo) treinou sem restrições após passar um período na lista de lesionados por uma entorse alta no tornozelo. Por outro lado, Tyler Badie (polegar) continua afastado.
- Linha defensiva e pressão pelas pontas: O outside linebacker Jonah Elliss (tornozelo) não treinou, e Sean Payton deu a entender que ele pode ser colocado na lista de lesionados por um curto período. O safety Talanoa Hufanga (tornozelo) também segue fora e deve perder o jogo desta semana. O wide receiver Jaylen Waddle (peito), destaque da equipe, participou de forma limitada do treino.
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