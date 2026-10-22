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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL em Paris entre New Orleans Saints e Pittsburgh Steelers: transmissão online, canais de TV e horário de início

New Orleans Saints x Pittsburgh Steelers
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Como assistir ao jogo da NFL entre New Orleans Saints e Pittsburgh Steelers, além do horário de início e das novidades das equipes

Horário de início de New Orleans Saints x Pittsburgh Steelers

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O New Orleans Saints enfrenta o Pittsburgh Steelers no Stade de France (Saint-Denis, Paris), pela semana 7 da temporada regular da NFL.

É o sexto confronto da NFL International Series de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne e Rio de Janiero, e marca a primeira partida da temporada regular da NFL realizada na França. O início está marcado para domingo, 25 de outubro, às 9h30 ET / 6h30 PT (13h30 GMT).

As equipes têm campanhas opostas: o Steelers soma 4 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Saints tem 2 vitórias e 4 derrotas. New Orleans, porém, não deve se intimidar por jogar fora de casa: a equipe perdeu as três partidas que disputou em casa nesta temporada e venceu o Giants por 34 a 27 no MetLife na semana passada.

Como assistir a New Orleans Saints x Pittsburgh Steelers

Nos EUA:

NFL Network / NFL+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Notícias das equipes para New Orleans Saints x Pittsburgh Steelers

Notícias do New Orleans Saints

O Saints busca dar sequência à vitória suada sobre o Giants na semana 6, mas continua com muitos jogadores no departamento médico.

  • Quarterback: O titular Tyler Shough participou integralmente do primeiro treino de quarta-feira na França. Ele está jogando com dois ossos quebrados na mão que não usa para lançar, lesão cuja recuperação completa deve levar alguns meses.
  • Wide receiver: Chris Olave, destaque na posição, não treinou devido a uma doença. Enquanto isso, o calouro Jordyn Tyson, que chega com grandes expectativas, viajou com a equipe para o outro lado do Atlântico, mas o gerente-geral Mickey Loomis descartou oficialmente sua participação em treinos e no jogo desta semana por causa de uma lesão na parte posterior da coxa.
  • Running back: Alvin Kamara segue com participação limitada no relatório de lesões por um problema nas costas, embora se espere que ele assuma a maior parte das jogadas no domingo.
  • Defesa e ausências no treino de quarta-feira: O linebacker Kaden Elliss (panturrilha) e o jogador de linha defensiva Anfernee Jennings (joelho) não treinaram na quarta-feira. Os jogadores de linha defensiva Vernon Broughton e Nathan Shepherd também tiveram participação limitada ou ficaram fora por causa de uma doença.

Notícias do Pittsburgh Steelers

As principais preocupações do Pittsburgh estão relacionadas à falta de opções entre os recebedores e a dois nomes recém-adicionados ao relatório de lesões na defesa.

  • Escassez de wide receivers: O Steelers está com o grupo de recebedores desfalcado. Michael Pittman Jr. e Roman Wilson, dois de seus principais alvos, estão na lista de reservas lesionados. Além disso, Ben Skowronek (panturrilha) não treinou na quarta-feira, depois de ficar fora do jogo da semana passada contra o Tampa Bay. O calouro Germie Bernard, escolhido na segunda rodada, será muito acionado ao lado de George Pickens no jogo aéreo.
  • Novos nomes no relatório de lesões da defesa: O cornerback Brandin Echols (parte posterior da coxa) e o jogador de linha defensiva Sebastian Joseph-Day (tríceps) entraram no relatório de lesões e não participaram do treino de quarta-feira. O defensive back Jalen Ramsey (punho) também não treinou.
  • Linebackers e jogadores de pressão pelas pontas: O linebacker externo Alex Highsmith está com participação limitada devido a uma lesão persistente na virilha. Os veteranos T.J. Watt e Cam Heyward receberam folga habitual na quarta-feira, mas estão plenamente recuperados para domingo.
  • Running back: Rico Dowdle teve participação limitada devido a uma lesão no joelho. Dowdle voltou na semana passada após um problema em um dedo do pé, e sua condição precisará ser acompanhada de perto até o fim da semana.
  • Reforço na secundária: O safety DeShon Elliott (joelho) trouxe um reforço importante ao participar integralmente do treino com a equipe, o que indica que deve ter participação relevante em Paris.

Links úteis

AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Leste: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sul: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks


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