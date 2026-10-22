Horário de início de New Orleans Saints x Pittsburgh Steelers

25 de out. de 2026 - 09:30 Stade de France

O New Orleans Saints enfrenta o Pittsburgh Steelers no Stade de France (Saint-Denis, Paris), pela semana 7 da temporada regular da NFL.

É o sexto confronto da NFL International Series de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne e Rio de Janiero, e marca a primeira partida da temporada regular da NFL realizada na França. O início está marcado para domingo, 25 de outubro, às 9h30 ET / 6h30 PT (13h30 GMT).

As equipes têm campanhas opostas: o Steelers soma 4 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Saints tem 2 vitórias e 4 derrotas. New Orleans, porém, não deve se intimidar por jogar fora de casa: a equipe perdeu as três partidas que disputou em casa nesta temporada e venceu o Giants por 34 a 27 no MetLife na semana passada.

Como assistir a New Orleans Saints x Pittsburgh Steelers

Nos EUA:

NFL Network / NFL+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Notícias das equipes para New Orleans Saints x Pittsburgh Steelers

Notícias do New Orleans Saints

O Saints busca dar sequência à vitória suada sobre o Giants na semana 6, mas continua com muitos jogadores no departamento médico.

Quarterback : O titular Tyler Shough participou integralmente do primeiro treino de quarta-feira na França. Ele está jogando com dois ossos quebrados na mão que não usa para lançar, lesão cuja recuperação completa deve levar alguns meses.

Wide receiver : Chris Olave, destaque na posição, não treinou devido a uma doença. Enquanto isso, o calouro Jordyn Tyson, que chega com grandes expectativas, viajou com a equipe para o outro lado do Atlântico, mas o gerente-geral Mickey Loomis descartou oficialmente sua participação em treinos e no jogo desta semana por causa de uma lesão na parte posterior da coxa.

Running back : Alvin Kamara segue com participação limitada no relatório de lesões por um problema nas costas, embora se espere que ele assuma a maior parte das jogadas no domingo.

Defesa e ausências no treino de quarta-feira : O linebacker Kaden Elliss (panturrilha) e o jogador de linha defensiva Anfernee Jennings (joelho) não treinaram na quarta-feira. Os jogadores de linha defensiva Vernon Broughton e Nathan Shepherd também tiveram participação limitada ou ficaram fora por causa de uma doença.

Notícias do Pittsburgh Steelers

As principais preocupações do Pittsburgh estão relacionadas à falta de opções entre os recebedores e a dois nomes recém-adicionados ao relatório de lesões na defesa.

Escassez de wide receivers : O Steelers está com o grupo de recebedores desfalcado. Michael Pittman Jr. e Roman Wilson, dois de seus principais alvos, estão na lista de reservas lesionados. Além disso, Ben Skowronek (panturrilha) não treinou na quarta-feira, depois de ficar fora do jogo da semana passada contra o Tampa Bay. O calouro Germie Bernard, escolhido na segunda rodada, será muito acionado ao lado de George Pickens no jogo aéreo.

Novos nomes no relatório de lesões da defesa : O cornerback Brandin Echols (parte posterior da coxa) e o jogador de linha defensiva Sebastian Joseph-Day (tríceps) entraram no relatório de lesões e não participaram do treino de quarta-feira. O defensive back Jalen Ramsey (punho) também não treinou.

Linebackers e jogadores de pressão pelas pontas : O linebacker externo Alex Highsmith está com participação limitada devido a uma lesão persistente na virilha. Os veteranos T.J. Watt e Cam Heyward receberam folga habitual na quarta-feira, mas estão plenamente recuperados para domingo.

Running back : Rico Dowdle teve participação limitada devido a uma lesão no joelho. Dowdle voltou na semana passada após um problema em um dedo do pé, e sua condição precisará ser acompanhada de perto até o fim da semana.

Reforço na secundária : O safety DeShon Elliott (joelho) trouxe um reforço importante ao participar integralmente do treino com a equipe, o que indica que deve ter participação relevante em Paris.

Links úteis

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