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Atlanta FalconsAtlanta Falcons
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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL em Madri entre Atlanta Falcons e Cincinnati Bengals: transmissões online, canais de TV e horário de início no estádio Bernabéu, do Real Madrid

Atlanta Falcons x Cincinnati Bengals
NFL

Como assistir ao jogo da NFL em Madri entre Atlanta Falcons e Cincinnati Bengals: horário de início e notícias das equipes

Horário de início de Atlanta Falcons x Cincinnati Bengals

O Atlanta Falcons enfrenta o Cincinnati Bengals no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha, casa do Real Madrid, potência do futebol, durante a semana 9 da temporada regular da NFL.

É o sétimo confronto da NFL International Series de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne, Rio de Janiero e Paris, e será a segunda partida da temporada regular da NFL disputada na Espanha. O início do jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 9h30 ET / 6h30 PT (14h30 GMT).

O Bengals (5-2), que chega à Espanha após três vitórias consecutivas, busca acompanhar o Steelers e o Browns na disputa pelo título da AFC Norte. O Atlanta (3-5) tenta se recuperar da dura derrota por 16 a 0, sem marcar pontos, para o rival Tampa Bay, da NFC Sul, na semana passada.

Onde assistir a Atlanta Falcons x Cincinnati Bengals

Nos Estados Unidos:

NFL Network / NFL+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Notícias das equipes para Atlanta Falcons x Cincinnati Bengals

Notícias do Atlanta Falcons

Enquanto o ataque do Falcons busca soluções sob o comando do quarterback novato Michael Penix Jr., a principal notícia é um reforço importante para a defesa.

  • Retorno de James Pearce Jr.: O destaque na pressão ao quarterback e finalista do prêmio de Novato Defensivo do Ano de 2025 cumpriu oficialmente sua suspensão de oito jogos imposta pela liga. O técnico Kevin Stefanski confirmou que, embora Pearce esteja “pronto para jogar”, a equipe vai acompanhá-lo durante os treinos na Espanha para avaliar exatamente de quantas jogadas defensivas ele participará no domingo.
  • Reforços para a defesa: O safety Billy Bowman Jr. (lesão na parte posterior da coxa) participou integralmente do treino tático de quarta-feira, um reforço importante após ficar fora das últimas duas semanas. O wide receiver Beaux Collins (quadril) e o offensive tackle Cameron Williams (tornozelo) também participaram integralmente.
  • Fora da partida: O dinâmico wide receiver e especialista em retornos novato Zachariah Branch (lesão na parte posterior da coxa) já foi descartado para a semana 9 após uma queda desajeitada em Tampa Bay. O defensor de ponta Samson Ebukam (lesão na parte posterior da coxa) também foi descartado e colocado na lista de lesionados.
  • Participação limitada: O linebacker Divine Deablo (antebraço), o running back Brian Robinson Jr. (lesão na parte posterior da coxa) e o linebacker Yasir Abdullah (lesão na parte posterior da coxa) começaram a semana com participação limitada.

Notícias do Cincinnati Bengals

O técnico do Bengals, Zac Taylor, alterou o cronograma habitual de viagem internacional da equipe para embarcar mais cedo, na terça-feira, aproveitando os dias extras em Madri para se adaptar à mudança de fuso horário.

  • Preocupações na secundária: O Cincinnati não realizou um treino em campo na quarta-feira após o voo, mas o relatório de lesões estimado traz grandes preocupações para a secundária. O cornerback DJ Turner II (calcanhar), cuja possível lesão causou preocupação no quarto período contra o Titans, foi projetado como não participante (DNP). O safety Kyle Dugger (quadríceps) também foi projetado como não participante, enquanto o safety Jordan Battle (lesão na parte posterior da coxa) foi listado com participação limitada.
  • Problemas na linha de frente da defesa: O defensive end Cedric Johnson (tornozelo/pé) não participaria do treino, segundo a projeção, e sua situação, assim como a de Turner, é avaliada dia a dia. Além disso, o defensive end novato Cashius Howell foi colocado na lista de lesionados nesta semana após passar por uma cirurgia devido a uma lesão no punho.
  • Condição física do ataque: Joe Burrow e suas principais opções no ataque, incluindo Ja'Marr Chase e Tee Higgins, eleito Jogador Ofensivo da Semana da AFC, estão totalmente saudáveis e prontos para enfrentar a secundária do Atlanta.
Atlanta Falcons
ATL

Sequência

Cincinnati Bengals
CIN

Todos os jogos

Tampa Bay Buccaneers
TB
16
0
Atlanta Falcons
ATL
D
Atlanta Falcons
ATL
29
20
San Francisco 49ers
SF
V
Atlanta Falcons
ATL
23
31
Chicago Bears
CHI
D
Atlanta Falcons
ATL
23
30
Baltimore Ravens
BAL
D
New Orleans Saints
NO
24
45
Atlanta Falcons
ATL
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados120

Todos os jogos

Cincinnati Bengals
CIN
43
36
Tennessee Titans
TEN
V
Baltimore Ravens
BAL
13
35
Cincinnati Bengals
CIN
V
Miami Dolphins
MIA
24
31
Cincinnati Bengals
CIN
V
Cincinnati Bengals
CIN
17
22
Jacksonville Jaguars
JAX
D
Pittsburgh Steelers
PIT
30
27
Cincinnati Bengals
CIN
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados153

Confrontos

Atlanta Falcons
Empate
Cincinnati Bengals
0
1
4
NFL Preseason
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
13
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
13
FJ
NFL
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
35
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
17
FJ
NFL
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
36
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
37
FJ
NFL
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
24
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
10
FJ
NFL Preseason
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
10
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
34
FJ
86Pontos marcados143

Links úteis

AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Leste: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sul: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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