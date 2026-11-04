Horário de início de Atlanta Falcons x Cincinnati Bengals
O Atlanta Falcons enfrenta o Cincinnati Bengals no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha, casa do Real Madrid, potência do futebol, durante a semana 9 da temporada regular da NFL.
É o sétimo confronto da NFL International Series de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne, Rio de Janiero e Paris, e será a segunda partida da temporada regular da NFL disputada na Espanha. O início do jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 9h30 ET / 6h30 PT (14h30 GMT).
O Bengals (5-2), que chega à Espanha após três vitórias consecutivas, busca acompanhar o Steelers e o Browns na disputa pelo título da AFC Norte. O Atlanta (3-5) tenta se recuperar da dura derrota por 16 a 0, sem marcar pontos, para o rival Tampa Bay, da NFC Sul, na semana passada.
Onde assistir a Atlanta Falcons x Cincinnati Bengals
Nos Estados Unidos:
NFL Network / NFL+ / Fubo
No Reino Unido:
DAZN Game Pass / Sky Sports NFL
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Notícias das equipes para Atlanta Falcons x Cincinnati Bengals
Notícias do Atlanta Falcons
Enquanto o ataque do Falcons busca soluções sob o comando do quarterback novato Michael Penix Jr., a principal notícia é um reforço importante para a defesa.
- Retorno de James Pearce Jr.: O destaque na pressão ao quarterback e finalista do prêmio de Novato Defensivo do Ano de 2025 cumpriu oficialmente sua suspensão de oito jogos imposta pela liga. O técnico Kevin Stefanski confirmou que, embora Pearce esteja “pronto para jogar”, a equipe vai acompanhá-lo durante os treinos na Espanha para avaliar exatamente de quantas jogadas defensivas ele participará no domingo.
- Reforços para a defesa: O safety Billy Bowman Jr. (lesão na parte posterior da coxa) participou integralmente do treino tático de quarta-feira, um reforço importante após ficar fora das últimas duas semanas. O wide receiver Beaux Collins (quadril) e o offensive tackle Cameron Williams (tornozelo) também participaram integralmente.
- Fora da partida: O dinâmico wide receiver e especialista em retornos novato Zachariah Branch (lesão na parte posterior da coxa) já foi descartado para a semana 9 após uma queda desajeitada em Tampa Bay. O defensor de ponta Samson Ebukam (lesão na parte posterior da coxa) também foi descartado e colocado na lista de lesionados.
- Participação limitada: O linebacker Divine Deablo (antebraço), o running back Brian Robinson Jr. (lesão na parte posterior da coxa) e o linebacker Yasir Abdullah (lesão na parte posterior da coxa) começaram a semana com participação limitada.
Notícias do Cincinnati Bengals
O técnico do Bengals, Zac Taylor, alterou o cronograma habitual de viagem internacional da equipe para embarcar mais cedo, na terça-feira, aproveitando os dias extras em Madri para se adaptar à mudança de fuso horário.
- Preocupações na secundária: O Cincinnati não realizou um treino em campo na quarta-feira após o voo, mas o relatório de lesões estimado traz grandes preocupações para a secundária. O cornerback DJ Turner II (calcanhar), cuja possível lesão causou preocupação no quarto período contra o Titans, foi projetado como não participante (DNP). O safety Kyle Dugger (quadríceps) também foi projetado como não participante, enquanto o safety Jordan Battle (lesão na parte posterior da coxa) foi listado com participação limitada.
- Problemas na linha de frente da defesa: O defensive end Cedric Johnson (tornozelo/pé) não participaria do treino, segundo a projeção, e sua situação, assim como a de Turner, é avaliada dia a dia. Além disso, o defensive end novato Cashius Howell foi colocado na lista de lesionados nesta semana após passar por uma cirurgia devido a uma lesão no punho.
- Condição física do ataque: Joe Burrow e suas principais opções no ataque, incluindo Ja'Marr Chase e Tee Higgins, eleito Jogador Ofensivo da Semana da AFC, estão totalmente saudáveis e prontos para enfrentar a secundária do Atlanta.
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