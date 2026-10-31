Horário de início de Washington Commanders x Philadelphia Eagles

O Washington Commanders recebe o Philadelphia Eagles no Northwest Stadium, em Landover, Maryland, em um confronto entre equipes da NFC East pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 21:20 (BRT).

Depois de começar a temporada com duas vitórias em dois jogos, o Philadelphia caiu para uma campanha decepcionante de 2-5. A equipe enfrenta o Washington (1-4-1), que não venceu nenhum dos três confrontos anteriores com rivais da NFC East, incluindo a derrota por 24 a 22 para os Eagles na semana 1.

Como assistir a Washington Commanders x Philadelphia Eagles

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Notícias das equipes de Washington Commanders x Philadelphia Eagles

Notícias do Philadelphia Eagles

Os Eagles enfrentam uma grave crise de lesões que reformulou completamente seu ataque.

Quarterback : Jalen Hurts, estrela da franquia, está fora do restante da temporada de 2026 devido a coágulos sanguíneos. Tanner McKee, quarterback tradicional que atua no pocket e está em seu terceiro ano, fará sua terceira partida consecutiva como titular.

: Jalen Hurts, estrela da franquia, está fora do restante da temporada de 2026 devido a coágulos sanguíneos. Tanner McKee, quarterback tradicional que atua no pocket e está em seu terceiro ano, fará sua terceira partida consecutiva como titular. Running back : Em um reforço importante, Saquon Barkley, selecionado para o time All-Pro, foi liberado para jogar apesar de ter perdido treinos no meio da semana por problemas na parte posterior da coxa e nas costas. No entanto, a expectativa é que participe de um número limitado de jogadas. Os reservas Tank Bigsby e Will Shipley estão na lista de lesionados, deixando a equipe muito dependente de um grupo reduzido de running backs.

: Em um reforço importante, Saquon Barkley, selecionado para o time All-Pro, foi liberado para jogar apesar de ter perdido treinos no meio da semana por problemas na parte posterior da coxa e nas costas. No entanto, a expectativa é que participe de um número limitado de jogadas. Os reservas Tank Bigsby e Will Shipley estão na lista de lesionados, deixando a equipe muito dependente de um grupo reduzido de running backs. Wide receivers e equipes especiais : O jogo aéreo está sem peças fundamentais. DeVonta Smith, outro destaque da equipe, com uma lesão na parte posterior da coxa, e Dontayvion Wicks, com uma lesão no tornozelo, foram oficialmente descartados. Makai Lemon, novato escolhido na primeira rodada do draft, será o principal alvo. Britain Covey, dinâmico retornador de punts, também está fora por uma lesão no joelho.

: O jogo aéreo está sem peças fundamentais. DeVonta Smith, outro destaque da equipe, com uma lesão na parte posterior da coxa, e Dontayvion Wicks, com uma lesão no tornozelo, foram oficialmente descartados. Makai Lemon, novato escolhido na primeira rodada do draft, será o principal alvo. Britain Covey, dinâmico retornador de punts, também está fora por uma lesão no joelho. Defesa e linha: O linebacker Jihaad Campbell, com lesões na parte posterior da coxa e no quadríceps, e o cornerback reserva Jonathan Jones, com uma lesão na parte posterior da coxa, estão fora. A boa notícia é o retorno do jogador de borda da linha defensiva Nolan Smith Jr., liberado após cumprir o protocolo de concussão.

Notícias do Washington Commanders

Os Commanders voltam da semana de folga relativamente mais descansados, mas sofreram baixas devastadoras em suas principais linhas durante a semana de treinos.

Crise na linha defensiva : O defensive tackle Daron Payne, estrela da equipe, sofreu uma lesão significativa no pé durante o treino de sexta-feira e está fora. A expectativa é que passe um período prolongado na lista de lesionados. Com o também defensive tackle Javon Kinlaw já descartado por uma lesão no joelho, o interior da linha defensiva do Washington está bastante desfalcado. O jogador de rotação da linha Jer'Zhan Newton, com uma lesão no músculo peitoral, tem participação incerta, mas pode ser chamado a assumir um papel maior antes do previsto.

: O defensive tackle Daron Payne, estrela da equipe, sofreu uma lesão significativa no pé durante o treino de sexta-feira e está fora. A expectativa é que passe um período prolongado na lista de lesionados. Com o também defensive tackle Javon Kinlaw já descartado por uma lesão no joelho, o interior da linha defensiva do Washington está bastante desfalcado. O jogador de rotação da linha Jer'Zhan Newton, com uma lesão no músculo peitoral, tem participação incerta, mas pode ser chamado a assumir um papel maior antes do previsto. Desfalques no ataque : Terry McLaurin, principal wide receiver da franquia, segue na lista de lesionados com uma lesão no joelho que encerrou sua temporada. O receiver Treylon Burks, que assumiu a vaga de titular, com uma lesão no pé, e John Bates, segundo tight end da equipe, com uma lesão no ombro, aparecem oficialmente como dúvidas, o que pode fazer de Dyami Brown um alvo mais frequente ao lado de Stefon Diggs. Jacory Croskey-Merritt, líder da equipe em jardas terrestres, está na lista de lesionados, deixando grande parte da responsabilidade pelo jogo corrido com o veterano Austin Ekeler.

: Terry McLaurin, principal wide receiver da franquia, segue na lista de lesionados com uma lesão no joelho que encerrou sua temporada. O receiver Treylon Burks, que assumiu a vaga de titular, com uma lesão no pé, e John Bates, segundo tight end da equipe, com uma lesão no ombro, aparecem oficialmente como dúvidas, o que pode fazer de Dyami Brown um alvo mais frequente ao lado de Stefon Diggs. Jacory Croskey-Merritt, líder da equipe em jardas terrestres, está na lista de lesionados, deixando grande parte da responsabilidade pelo jogo corrido com o veterano Austin Ekeler. Quarterback: O novato Jayden Daniels está totalmente recuperado e não consta no relatório final de disponibilidade para o jogo, após lidar com um pequeno problema no cotovelo no início da semana.

Washington Commanders WAS Sequência Philadelphia Eagles PHI WAS WAS PHI PHI Todos os jogos Todos os jogos San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS D Washington Commanders WAS 27 27 New York Giants NYG E Washington Commanders WAS 13 30 Indianapolis Colts IND D Washington Commanders WAS 33 31 Seattle Seahawks SEA V Dallas Cowboys DAL 37 20 Washington Commanders WAS D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 110 Todos os jogos Todos os jogos Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL D Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR D Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI D Philadelphia Eagles PHI 20 24 Los Angeles Rams LA D Chicago Bears CHI 27 7 Philadelphia Eagles PHI D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 79