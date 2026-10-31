Horário de início de Washington Commanders x Philadelphia Eagles
O Washington Commanders recebe o Philadelphia Eagles no Northwest Stadium, em Landover, Maryland, em um confronto entre equipes da NFC East pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 21:20 (BRT).
Depois de começar a temporada com duas vitórias em dois jogos, o Philadelphia caiu para uma campanha decepcionante de 2-5. A equipe enfrenta o Washington (1-4-1), que não venceu nenhum dos três confrontos anteriores com rivais da NFC East, incluindo a derrota por 24 a 22 para os Eagles na semana 1.
Como assistir a Washington Commanders x Philadelphia Eagles
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Notícias das equipes de Washington Commanders x Philadelphia Eagles
Notícias do Philadelphia Eagles
Os Eagles enfrentam uma grave crise de lesões que reformulou completamente seu ataque.
- Quarterback: Jalen Hurts, estrela da franquia, está fora do restante da temporada de 2026 devido a coágulos sanguíneos. Tanner McKee, quarterback tradicional que atua no pocket e está em seu terceiro ano, fará sua terceira partida consecutiva como titular.
- Running back: Em um reforço importante, Saquon Barkley, selecionado para o time All-Pro, foi liberado para jogar apesar de ter perdido treinos no meio da semana por problemas na parte posterior da coxa e nas costas. No entanto, a expectativa é que participe de um número limitado de jogadas. Os reservas Tank Bigsby e Will Shipley estão na lista de lesionados, deixando a equipe muito dependente de um grupo reduzido de running backs.
- Wide receivers e equipes especiais: O jogo aéreo está sem peças fundamentais. DeVonta Smith, outro destaque da equipe, com uma lesão na parte posterior da coxa, e Dontayvion Wicks, com uma lesão no tornozelo, foram oficialmente descartados. Makai Lemon, novato escolhido na primeira rodada do draft, será o principal alvo. Britain Covey, dinâmico retornador de punts, também está fora por uma lesão no joelho.
- Defesa e linha: O linebacker Jihaad Campbell, com lesões na parte posterior da coxa e no quadríceps, e o cornerback reserva Jonathan Jones, com uma lesão na parte posterior da coxa, estão fora. A boa notícia é o retorno do jogador de borda da linha defensiva Nolan Smith Jr., liberado após cumprir o protocolo de concussão.
Notícias do Washington Commanders
Os Commanders voltam da semana de folga relativamente mais descansados, mas sofreram baixas devastadoras em suas principais linhas durante a semana de treinos.
- Crise na linha defensiva: O defensive tackle Daron Payne, estrela da equipe, sofreu uma lesão significativa no pé durante o treino de sexta-feira e está fora. A expectativa é que passe um período prolongado na lista de lesionados. Com o também defensive tackle Javon Kinlaw já descartado por uma lesão no joelho, o interior da linha defensiva do Washington está bastante desfalcado. O jogador de rotação da linha Jer'Zhan Newton, com uma lesão no músculo peitoral, tem participação incerta, mas pode ser chamado a assumir um papel maior antes do previsto.
- Desfalques no ataque: Terry McLaurin, principal wide receiver da franquia, segue na lista de lesionados com uma lesão no joelho que encerrou sua temporada. O receiver Treylon Burks, que assumiu a vaga de titular, com uma lesão no pé, e John Bates, segundo tight end da equipe, com uma lesão no ombro, aparecem oficialmente como dúvidas, o que pode fazer de Dyami Brown um alvo mais frequente ao lado de Stefon Diggs. Jacory Croskey-Merritt, líder da equipe em jardas terrestres, está na lista de lesionados, deixando grande parte da responsabilidade pelo jogo corrido com o veterano Austin Ekeler.
- Quarterback: O novato Jayden Daniels está totalmente recuperado e não consta no relatório final de disponibilidade para o jogo, após lidar com um pequeno problema no cotovelo no início da semana.
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