Horário de início de Tennessee Titans x Jacksonville Jaguars
O Tennessee Titans recebe o Jacksonville Jaguars no Nissan Stadium, em Nashville, Tennessee, em um confronto entre equipes da AFC South pela 10ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 15 de novembro, às 13h no horário do leste dos EUA / 10h no horário do Pacífico (18h GMT).
O Tennessee (1-7), que ainda não venceu em casa nesta temporada, sabe que precisa elevar seu nível diante do Jacksonville (6-2), rival de divisão que vive boa fase.
Apesar da derrota na 6ª semana para o Houston, rival da AFC South, no Wembley Stadium, em Londres, o Jaguars reagiu com vitórias folgadas sobre o Colts e o Ravens.
Como assistir a Tennessee Titans x Jacksonville Jaguars
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Notícias das equipes para Tennessee Titans x Jacksonville Jaguars
As duas franquias chegam ao confronto após movimentações agressivas antes do prazo final de trocas da NFL, mas seguem trajetórias bastante diferentes.
O Jacksonville avança rumo ao título da AFC South impulsionado por uma temporada de Trevor Lawrence digna de MVP, enquanto o Tennessee se volta para uma reconstrução após trocar dois pilares de sua defesa.
Reformulações dos elencos no prazo final de trocas
- Jaguars aposta tudo: O gerente-geral James Gladstone reforçou o elenco do Jacksonville com a chegada do defensive tackle Jordan Davis, do safety Jessie Bates III e do defensive tackle Davon Godchaux. O técnico Liam Coen observou que as contratações devem dar mais liberdade imediatamente aos edge rushers Josh Hines-Allen e Travon Walker, além de fortalecer a defesa contra o jogo terrestre mais bem colocada da liga.
- Titans aposta na juventude: O Tennessee sinalizou uma mudança de foco para futuras escolhas de draft ao trocar o defensive tackle All-Pro Jeffery Simmons com o Chicago Bears e o veterano safety Amani Hooker com o Buffalo Bills. Com a saída dos dois veteranos e os colegas de draft de 2024 James Williams e Jaylen Harrell na lista de lesionados, o linebacker Cedric Gray, em seu terceiro ano, é agora o jogador há mais tempo na defesa dos Titans.
Notícias do Tennessee Titans
- Não participaram do treino: LB Cody Barton (concussão), LB Anthony Hill Jr. (pescoço), LG Peter Skoronski (posterior da coxa), WR Carnell Tate (ombro) e RB Tony Pollard (dedo / descanso de veterano). Carnell Tate, principal recebedor novato da equipe, não treina desde 23 de outubro e ficou fora da 8ª semana.
- Participação limitada: RB Tyjae Spears (joelho) voltou a treinar de forma limitada na quinta-feira após não participar do treino de quarta, enquanto S Kevin Winston Jr. (ombro) passou a ter participação limitada depois de treinar integralmente no dia anterior.
- Participação integral: DL John Franklin-Myers (costas), CB Marcus Harris (tornozelo), CB Jaylon Jones (joelho), RT JC Latham (dedo) e P Tommy Townsend (joelho esquerdo). O técnico Robert Saleh também observou que o guard Fernando Carmona (lista de lesionados) deve voltar a treinar na próxima semana.
Notícias do Jacksonville Jaguars
- Não participaram do treino: RB Bhayshul Tuten (tornozelo/pé) perdeu a segunda sessão consecutiva. Os recém-chegados S Jessie Bates III e DT Jordan Davis também ficaram fora do treino de quinta-feira para descansar, sem relação com lesões, enquanto se adaptam às instalações, embora DT Davon Godchaux esteja treinando.
- Participação limitada: WR Jakobi Meyers (tornozelo) e DE Travon Walker (costela) passaram a treinar de forma limitada após ficarem fora na quarta-feira. Eles se juntaram a RG Ezra Cleveland (joelho/tornozelo), C Robert Hainsey (concussão), S Antonio Johnson (tornozelo), RB Chris Rodriguez Jr. (mão) e LB Branson Combs (ombro).
- Participação integral: DE B.J. Green II (antebraço), recentemente autorizado a retornar da lista de lesionados, participou integralmente do segundo treino consecutivo.
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