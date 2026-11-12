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NFL
Tennessee TitansTennessee Titans
Nissan Stadium
Jacksonville JaguarsJacksonville Jaguars
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Como assistir ao vivo a Tennessee Titans x Jacksonville Jaguars pela NFL: lanterna contra líder da AFC Sul! Transmissões online, canais de TV e horário de início

Tennessee Titans x Jacksonville Jaguars
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars, além do horário de início e das novidades das equipes

Horário de início de Tennessee Titans x Jacksonville Jaguars

O Tennessee Titans recebe o Jacksonville Jaguars no Nissan Stadium, em Nashville, Tennessee, em um confronto entre equipes da AFC South pela 10ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 15 de novembro, às 13h no horário do leste dos EUA / 10h no horário do Pacífico (18h GMT).

O Tennessee (1-7), que ainda não venceu em casa nesta temporada, sabe que precisa elevar seu nível diante do Jacksonville (6-2), rival de divisão que vive boa fase.

Apesar da derrota na 6ª semana para o Houston, rival da AFC South, no Wembley Stadium, em Londres, o Jaguars reagiu com vitórias folgadas sobre o Colts e o Ravens.

Como assistir a Tennessee Titans x Jacksonville Jaguars

Nos EUA:

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No Reino Unido:

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Notícias das equipes para Tennessee Titans x Jacksonville Jaguars

As duas franquias chegam ao confronto após movimentações agressivas antes do prazo final de trocas da NFL, mas seguem trajetórias bastante diferentes.

O Jacksonville avança rumo ao título da AFC South impulsionado por uma temporada de Trevor Lawrence digna de MVP, enquanto o Tennessee se volta para uma reconstrução após trocar dois pilares de sua defesa.

Reformulações dos elencos no prazo final de trocas

  • Jaguars aposta tudo: O gerente-geral James Gladstone reforçou o elenco do Jacksonville com a chegada do defensive tackle Jordan Davis, do safety Jessie Bates III e do defensive tackle Davon Godchaux. O técnico Liam Coen observou que as contratações devem dar mais liberdade imediatamente aos edge rushers Josh Hines-Allen e Travon Walker, além de fortalecer a defesa contra o jogo terrestre mais bem colocada da liga.
  • Titans aposta na juventude: O Tennessee sinalizou uma mudança de foco para futuras escolhas de draft ao trocar o defensive tackle All-Pro Jeffery Simmons com o Chicago Bears e o veterano safety Amani Hooker com o Buffalo Bills. Com a saída dos dois veteranos e os colegas de draft de 2024 James Williams e Jaylen Harrell na lista de lesionados, o linebacker Cedric Gray, em seu terceiro ano, é agora o jogador há mais tempo na defesa dos Titans.

Notícias do Tennessee Titans

  • Não participaram do treino: LB Cody Barton (concussão), LB Anthony Hill Jr. (pescoço), LG Peter Skoronski (posterior da coxa), WR Carnell Tate (ombro) e RB Tony Pollard (dedo / descanso de veterano). Carnell Tate, principal recebedor novato da equipe, não treina desde 23 de outubro e ficou fora da 8ª semana.
  • Participação limitada: RB Tyjae Spears (joelho) voltou a treinar de forma limitada na quinta-feira após não participar do treino de quarta, enquanto S Kevin Winston Jr. (ombro) passou a ter participação limitada depois de treinar integralmente no dia anterior.
  • Participação integral: DL John Franklin-Myers (costas), CB Marcus Harris (tornozelo), CB Jaylon Jones (joelho), RT JC Latham (dedo) e P Tommy Townsend (joelho esquerdo). O técnico Robert Saleh também observou que o guard Fernando Carmona (lista de lesionados) deve voltar a treinar na próxima semana.

Notícias do Jacksonville Jaguars

  • Não participaram do treino: RB Bhayshul Tuten (tornozelo/pé) perdeu a segunda sessão consecutiva. Os recém-chegados S Jessie Bates III e DT Jordan Davis também ficaram fora do treino de quinta-feira para descansar, sem relação com lesões, enquanto se adaptam às instalações, embora DT Davon Godchaux esteja treinando.
  • Participação limitada: WR Jakobi Meyers (tornozelo) e DE Travon Walker (costela) passaram a treinar de forma limitada após ficarem fora na quarta-feira. Eles se juntaram a RG Ezra Cleveland (joelho/tornozelo), C Robert Hainsey (concussão), S Antonio Johnson (tornozelo), RB Chris Rodriguez Jr. (mão) e LB Branson Combs (ombro).
  • Participação integral: DE B.J. Green II (antebraço), recentemente autorizado a retornar da lista de lesionados, participou integralmente do segundo treino consecutivo.
Tennessee Titans
TEN

Sequência

Jacksonville Jaguars
JAX

Todos os jogos

Cincinnati Bengals
CIN
43
36
Tennessee Titans
TEN
D
Tennessee Titans
TEN
24
27
Cleveland Browns
CLE
D
Indianapolis Colts
IND
20
26
Tennessee Titans
TEN
V
Tennessee Titans
TEN
3
26
Houston Texans
HOU
D
Baltimore Ravens
BAL
24
18
Tennessee Titans
TEN
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados107

Todos os jogos

Baltimore Ravens
BAL
10
33
Jacksonville Jaguars
JAX
V
Jacksonville Jaguars
JAX
42
7
Indianapolis Colts
IND
V
Jacksonville Jaguars
JAX
31
34
Houston Texans
HOU
D
Jacksonville Jaguars
JAX
19
17
Philadelphia Eagles
PHI
V
Cincinnati Bengals
CIN
17
22
Jacksonville Jaguars
JAX
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados147

Confrontos

Tennessee Titans
Empate
Jacksonville Jaguars
1
0
4
NFL
Jacksonville Jaguars badge
Jacksonville Jaguars
JAX
41
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
7
FJ
NFL
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
3
Jacksonville Jaguars badge
Jacksonville Jaguars
JAX
25
FJ
NFL
Jacksonville Jaguars badge
Jacksonville Jaguars
JAX
20
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
13
FJ
NFL
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
6
Jacksonville Jaguars badge
Jacksonville Jaguars
JAX
10
FJ
NFL
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
28
Jacksonville Jaguars badge
Jacksonville Jaguars
JAX
20
FJ
57Pontos marcados116

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

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AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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