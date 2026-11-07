Horário de início de Seattle Seahawks x Arizona Cardinals
O Seattle Seahawks recebe o Arizona Cardinals no Lumen Field, em Seattle, Washington, em um confronto entre equipes da NFC West pela semana 9 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 17:25 (BRT).
O Cardinals (3-5) pode ter sofrido mais pontos do que qualquer outra equipe da liga, com média de 29,75 por jogo, mas venceu 3 de suas 5 partidas fora de casa.
Nos últimos tempos, o retrospecto do confronto passou a favorecer amplamente o Seattle (4-4), que venceu 10 jogos consecutivos contra o Arizona desde janeiro de 2022.
Como assistir a Seattle Seahawks x Arizona Cardinals
O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.
O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.
Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.
Como assistir de qualquer lugar com uma VPN
Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN serve principalmente para contornar restrições geográficas e bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a jogos indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.
Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.
Notícias das equipes para Seattle Seahawks x Arizona Cardinals
As duas equipes chegam ao confronto bastante desfalcadas por lesões, o que prepara um aguardado duelo entre quarterbacks reservas.
Notícias do Seattle Seahawks
O Seahawks enfrenta uma grave crise de desfalques e já descartou oficialmente sete jogadores, entre eles seis titulares importantes.
- Mudança no comando do ataque: O quarterback titular Sam Darnold está FORA após sofrer uma lesão no quadríceps e uma fissura em uma costela na derrota de segunda-feira à noite para o Bears. Drew Lock será titular. Lock vinha lidando com um problema no cotovelo direito, mas participou integralmente do treino de sexta-feira e está totalmente liberado. O novato Jalen Milroe será o reserva.
- Desfalques nas linhas: A linha ofensiva sofreu um duro golpe: o guard Quenton Nelson, recém-contratado e selecionado para o time All-Pro, está FORA e passará por um pequeno procedimento no joelho. Além disso, o destaque da posição de left tackle Charles Cross está FORA com uma lesão no tornozelo. Na defesa, o tackle Leonard Williams (stinger) e o linebacker Uchenna Nwosu (tornozelo) também estão FORA.
- Recebedores: O wide receiver Rashid Shaheed está FORA com uma lesão no joelho, aumentando a responsabilidade do recebedor Jaxon Smith-Njigba, líder da liga, e do veterano Cooper Kupp.
Notícias do Arizona Cardinals
O Cardinals chega ao Lumen Field em situação relativamente melhor quanto às lesões, mas sofre com a falta de peças importantes para a rotação da linha ofensiva e do grupo de running backs.
- Mudança de quarterback: O Arizona confirmou Gardner Minshew como quarterback titular após sua excelente atuação na virada contra o Dallas Cowboys na semana passada. Jacoby Brissett, que antes ocupava a posição, não está mais na equipe após ser negociado com o Baltimore Ravens na sexta-feira.
- Ajustes na linha ofensiva: O Cardinals descartou o guard Jon Gaines II (tornozelo) e o tackle Jayden Williams (joelho). Por outro lado, a equipe recebe um reforço importante: o guard direito titular Isaiah Adams (tornozelo) teve aberta sua janela de 21 dias para treinar e está oficialmente listado como dúvida para o jogo.
- Lesões entre os running backs: O running back Bam Knight está FORA devido a uma concussão. Assim, Tyler Allgeier e Evan Hull ficarão responsáveis pelas corridas, já que o titular James Conner está na lista de lesionados.
- Linha defensiva: O tackle defensivo Walter Nolen (tornozelo) e o cornerback Max Melton (joelho) estão listados como dúvidas, mas participaram de treinos de forma limitada no fim da semana.
Sequência
Todos os jogos
Todos os jogos