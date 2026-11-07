Horário de início de Seattle Seahawks x Arizona Cardinals

O Seattle Seahawks recebe o Arizona Cardinals no Lumen Field, em Seattle, Washington, em um confronto entre equipes da NFC West pela semana 9 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 17:25 (BRT).

O Cardinals (3-5) pode ter sofrido mais pontos do que qualquer outra equipe da liga, com média de 29,75 por jogo, mas venceu 3 de suas 5 partidas fora de casa.

Nos últimos tempos, o retrospecto do confronto passou a favorecer amplamente o Seattle (4-4), que venceu 10 jogos consecutivos contra o Arizona desde janeiro de 2022.

Como assistir a Seattle Seahawks x Arizona Cardinals

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



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Notícias das equipes para Seattle Seahawks x Arizona Cardinals

As duas equipes chegam ao confronto bastante desfalcadas por lesões, o que prepara um aguardado duelo entre quarterbacks reservas.

Notícias do Seattle Seahawks

O Seahawks enfrenta uma grave crise de desfalques e já descartou oficialmente sete jogadores, entre eles seis titulares importantes.

Mudança no comando do ataque : O quarterback titular Sam Darnold está FORA após sofrer uma lesão no quadríceps e uma fissura em uma costela na derrota de segunda-feira à noite para o Bears. Drew Lock será titular. Lock vinha lidando com um problema no cotovelo direito, mas participou integralmente do treino de sexta-feira e está totalmente liberado. O novato Jalen Milroe será o reserva.

: O quarterback titular Sam Darnold está FORA após sofrer uma lesão no quadríceps e uma fissura em uma costela na derrota de segunda-feira à noite para o Bears. Drew Lock será titular. Lock vinha lidando com um problema no cotovelo direito, mas participou integralmente do treino de sexta-feira e está totalmente liberado. O novato Jalen Milroe será o reserva. Desfalques nas linhas : A linha ofensiva sofreu um duro golpe: o guard Quenton Nelson, recém-contratado e selecionado para o time All-Pro, está FORA e passará por um pequeno procedimento no joelho. Além disso, o destaque da posição de left tackle Charles Cross está FORA com uma lesão no tornozelo. Na defesa, o tackle Leonard Williams (stinger) e o linebacker Uchenna Nwosu (tornozelo) também estão FORA.

: A linha ofensiva sofreu um duro golpe: o guard Quenton Nelson, recém-contratado e selecionado para o time All-Pro, está FORA e passará por um pequeno procedimento no joelho. Além disso, o destaque da posição de left tackle Charles Cross está FORA com uma lesão no tornozelo. Na defesa, o tackle Leonard Williams (stinger) e o linebacker Uchenna Nwosu (tornozelo) também estão FORA. Recebedores: O wide receiver Rashid Shaheed está FORA com uma lesão no joelho, aumentando a responsabilidade do recebedor Jaxon Smith-Njigba, líder da liga, e do veterano Cooper Kupp.

Notícias do Arizona Cardinals

O Cardinals chega ao Lumen Field em situação relativamente melhor quanto às lesões, mas sofre com a falta de peças importantes para a rotação da linha ofensiva e do grupo de running backs.

Mudança de quarterback : O Arizona confirmou Gardner Minshew como quarterback titular após sua excelente atuação na virada contra o Dallas Cowboys na semana passada. Jacoby Brissett, que antes ocupava a posição, não está mais na equipe após ser negociado com o Baltimore Ravens na sexta-feira.

: O Arizona confirmou Gardner Minshew como quarterback titular após sua excelente atuação na virada contra o Dallas Cowboys na semana passada. Jacoby Brissett, que antes ocupava a posição, não está mais na equipe após ser negociado com o Baltimore Ravens na sexta-feira. Ajustes na linha ofensiva : O Cardinals descartou o guard Jon Gaines II (tornozelo) e o tackle Jayden Williams (joelho). Por outro lado, a equipe recebe um reforço importante: o guard direito titular Isaiah Adams (tornozelo) teve aberta sua janela de 21 dias para treinar e está oficialmente listado como dúvida para o jogo.

: O Cardinals descartou o guard Jon Gaines II (tornozelo) e o tackle Jayden Williams (joelho). Por outro lado, a equipe recebe um reforço importante: o guard direito titular Isaiah Adams (tornozelo) teve aberta sua janela de 21 dias para treinar e está oficialmente listado como dúvida para o jogo. Lesões entre os running backs : O running back Bam Knight está FORA devido a uma concussão. Assim, Tyler Allgeier e Evan Hull ficarão responsáveis pelas corridas, já que o titular James Conner está na lista de lesionados.

: O running back Bam Knight está FORA devido a uma concussão. Assim, Tyler Allgeier e Evan Hull ficarão responsáveis pelas corridas, já que o titular James Conner está na lista de lesionados. Linha defensiva: O tackle defensivo Walter Nolen (tornozelo) e o cornerback Max Melton (joelho) estão listados como dúvidas, mas participaram de treinos de forma limitada no fim da semana.

Seattle Seahawks SEA Sequência Arizona Cardinals ARZ SEA SEA ARZ ARZ Todos os jogos Todos os jogos Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI D Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA D Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF D Seattle Seahawks SEA 30 23 Los Angeles Chargers LAC V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 110 Todos os jogos Todos os jogos Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ V Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN D Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ V Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET D New York Giants NYG 36 24 Arizona Cardinals ARZ D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 112