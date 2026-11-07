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Como assistir ao vivo a Seattle Seahawks x Arizona Cardinals pela NFL: duelo entre os quarterbacks reservas Drew Lock e Gardner Minshew, transmissões online, canais de TV e horário de início do jogo

Seattle Seahawks x Arizona Cardinals
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Seattle Seahawks e Arizona Cardinals, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Seattle Seahawks x Arizona Cardinals

O Seattle Seahawks recebe o Arizona Cardinals no Lumen Field, em Seattle, Washington, em um confronto entre equipes da NFC West pela semana 9 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 17:25 (BRT).

O Cardinals (3-5) pode ter sofrido mais pontos do que qualquer outra equipe da liga, com média de 29,75 por jogo, mas venceu 3 de suas 5 partidas fora de casa.

Nos últimos tempos, o retrospecto do confronto passou a favorecer amplamente o Seattle (4-4), que venceu 10 jogos consecutivos contra o Arizona desde janeiro de 2022.

Como assistir a Seattle Seahawks x Arizona Cardinals

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias das equipes para Seattle Seahawks x Arizona Cardinals

As duas equipes chegam ao confronto bastante desfalcadas por lesões, o que prepara um aguardado duelo entre quarterbacks reservas.

Notícias do Seattle Seahawks

O Seahawks enfrenta uma grave crise de desfalques e já descartou oficialmente sete jogadores, entre eles seis titulares importantes.

  • Mudança no comando do ataque: O quarterback titular Sam Darnold está FORA após sofrer uma lesão no quadríceps e uma fissura em uma costela na derrota de segunda-feira à noite para o Bears. Drew Lock será titular. Lock vinha lidando com um problema no cotovelo direito, mas participou integralmente do treino de sexta-feira e está totalmente liberado. O novato Jalen Milroe será o reserva.
  • Desfalques nas linhas: A linha ofensiva sofreu um duro golpe: o guard Quenton Nelson, recém-contratado e selecionado para o time All-Pro, está FORA e passará por um pequeno procedimento no joelho. Além disso, o destaque da posição de left tackle Charles Cross está FORA com uma lesão no tornozelo. Na defesa, o tackle Leonard Williams (stinger) e o linebacker Uchenna Nwosu (tornozelo) também estão FORA.
  • Recebedores: O wide receiver Rashid Shaheed está FORA com uma lesão no joelho, aumentando a responsabilidade do recebedor Jaxon Smith-Njigba, líder da liga, e do veterano Cooper Kupp.

Notícias do Arizona Cardinals

O Cardinals chega ao Lumen Field em situação relativamente melhor quanto às lesões, mas sofre com a falta de peças importantes para a rotação da linha ofensiva e do grupo de running backs.

  • Mudança de quarterback: O Arizona confirmou Gardner Minshew como quarterback titular após sua excelente atuação na virada contra o Dallas Cowboys na semana passada. Jacoby Brissett, que antes ocupava a posição, não está mais na equipe após ser negociado com o Baltimore Ravens na sexta-feira.
  • Ajustes na linha ofensiva: O Cardinals descartou o guard Jon Gaines II (tornozelo) e o tackle Jayden Williams (joelho). Por outro lado, a equipe recebe um reforço importante: o guard direito titular Isaiah Adams (tornozelo) teve aberta sua janela de 21 dias para treinar e está oficialmente listado como dúvida para o jogo.
  • Lesões entre os running backs: O running back Bam Knight está FORA devido a uma concussão. Assim, Tyler Allgeier e Evan Hull ficarão responsáveis pelas corridas, já que o titular James Conner está na lista de lesionados.
  • Linha defensiva: O tackle defensivo Walter Nolen (tornozelo) e o cornerback Max Melton (joelho) estão listados como dúvidas, mas participaram de treinos de forma limitada no fim da semana.
Seattle Seahawks
SEA

Sequência

Arizona Cardinals
ARZ

Todos os jogos

Seattle Seahawks
SEA
17
34
Chicago Bears
CHI
D
Seattle Seahawks
SEA
20
3
Kansas City Chiefs
KC
V
Denver Broncos
DEN
17
14
Seattle Seahawks
SEA
D
Seattle Seahawks
SEA
29
32
San Francisco 49ers
SF
D
Seattle Seahawks
SEA
30
23
Los Angeles Chargers
LAC
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados110

Todos os jogos

Dallas Cowboys
DAL
30
33
Arizona Cardinals
ARZ
V
Arizona Cardinals
ARZ
16
30
Denver Broncos
DEN
D
Los Angeles Rams
LA
16
18
Arizona Cardinals
ARZ
V
Arizona Cardinals
ARZ
21
45
Detroit Lions
DET
D
New York Giants
NYG
36
24
Arizona Cardinals
ARZ
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados112

Confrontos

Seattle Seahawks
Empate
Arizona Cardinals
5
0
0
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Arizona Cardinals
ARZ
7
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Seattle Seahawks
SEA
31
FJ
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144Pontos marcados73

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