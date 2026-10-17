Como assistir ao vivo a San Francisco 49ers x Washington Commanders pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de San Francisco 49ers x Washington Commanders

19 de out. de 2026 - 20:15 Levi's Stadium

O San Francisco 49ers recebe o Washington Commanders no Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia), pela semana 6 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para segunda-feira, 19 de outubro, às 21:15 (BRT).

O 49ers, que manteve seu aproveitamento de 100% no início da nova temporada ao vencer o Seahawks, campeão do Super Bowl, na semana passada, enfrenta um Washington que ainda não venceu fora de casa.

Onde assistir a San Francisco 49ers x Washington Commanders

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.



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Notícias dos times para San Francisco 49ers x Washington Commanders

Notícias do San Francisco 49ers

O 49ers lida com uma extensa lista de lesionados, que afeta especialmente suas principais estrelas.

Nick Bosa (DE) : Não treinou na quinta nem na sexta-feira devido a lesões no joelho e na panturrilha. O técnico Kyle Shanahan demonstrou “otimismo moderado” quanto à sua disponibilidade, e sua participação deve ser decidida perto da hora do jogo.

Mike Evans (WR) : Não participou do treino de sexta-feira enquanto se recupera de problemas nas costelas e no tendão de Aquiles. Sua participação segue muito incerta.

Deebo Samuel (WR) : Deve ficar fora por algumas semanas devido a uma lesão na parte posterior da coxa. Shanahan indicou que colocá-lo na lista de lesionados (IR) continua sendo uma forte possibilidade.

Kyle Juszczyk (FB) : Participou integralmente do treino de sexta-feira, indicando que está plenamente encaminhado para jogar.

Christian Kirk (WR) : Teve sua janela de retorno aos treinos aberta nesta semana enquanto busca voltar de uma lesão na panturrilha.

Gracen Halton (DT) : Continuou fora dos treinos na sexta-feira devido a um problema no quadríceps.

Mudanças no elenco : O 49ers promoveu oficialmente o jogador de linha defensiva Ogbo Okoronkwo ao elenco ativo e contratou o linebacker Eugene Asante para o elenco de treinos.

Notícias do Washington Commanders

O Commanders enfrenta uma situação crítica entre seus running backs, mas recebeu um reforço importante na posição de quarterback.

Jayden Daniels (QB) : Está totalmente recuperado e jogando. Voltou na semana passada após uma luxação no cotovelo que o deixou fora por dois jogos, registrando 302 jardas totais e dois touchdowns em corridas.

Crise entre os running backs : O grupo está bastante desfalcado. Jacory Croskey-Merritt (virilha) não treinou na quinta nem na sexta-feira. Enquanto isso, o astro Austin Ekeler (peito) e Rachaad White treinaram usando camisas que proíbem contato físico.

Stefon Diggs (WR) : Voltou a treinar de forma limitada na sexta-feira após ficar fora na quinta devido a uma lesão na parte posterior da coxa.

Terry McLaurin (WR) : Foi listado como “não participou” (DNP) na sexta-feira, embora a ausência tenha sido atribuída em parte a um dia de descanso para veteranos, além dos cuidados contínuos com sua lesão na parte posterior da coxa.

Linha defensiva e secundária : O jogador de linha defensiva Charles Omenihu (virilha/tornozelo) e o pass rusher Javontae Jean-Baptiste (músculo peitoral) não treinaram na sexta-feira. Na secundária, o safety Quan Martin participou integralmente do treino de sexta-feira.







