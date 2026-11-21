Horário de San Francisco 49ers x Minnesota Vikings

O San Francisco 49ers enfrenta o Minnesota Vikings no Estádio Azteca, na Cidade do México, México. O estádio de futebol é um ícone e a maior arena esportiva da América Latina.

Este é o nono confronto da Série Internacional da NFL de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne, Rio de Janeiro, Paris, Madri e Munique. Será também o quinto jogo de temporada regular da NFL realizado no Azteca. O início está marcado para domingo, 22 de novembro, às 21:20 (BRT).

O ataque mais eficiente da NFL, o do San Francisco 49ers (8-1), enfrenta a defesa que menos cede pontos na liga, marcada pelo uso intenso de blitz, a do Minnesota Vikings (7-2), a 2.241 m de altitude na Cidade do México. As duas potências da NFC disputam a primeira posição da conferência.

Como assistir a San Francisco 49ers x Minnesota Vikings

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Notícias dos times para San Francisco 49ers x Minnesota Vikings

Notícias do San Francisco 49ers

San Francisco chega à semana 11 sem nenhum jogador oficialmente descartado no boletim médico final, embora nove apareçam como dúvida. Para se adaptar aos 2.241 m de altitude da Cidade do México, o time passou a semana treinando na Academia da Força Aérea dos EUA, em Colorado Springs.

Reforços e dúvidas no ataque : O recebedor Mike Evans (tendão de Aquiles) voltou a treinar com limitações na quinta e na sexta-feira e aparece como dúvida. O técnico Kyle Shanahan afirmou que o time vai avaliá-lo após o treino leve de sábado. Keenan Allen, contratado no prazo final de trocas, está plenamente recuperado após receber cinco passes em sua estreia pelos 49ers na semana passada. Ele se junta a Deebo Samuel Sr., que saiu do boletim médico após marcar um touchdown em uma jogada de 64 m contra Dallas. O corredor Christian McCaffrey e o offensive tackle esquerdo Trent Williams tiveram o descanso habitual na quarta-feira e encerraram a semana treinando sem restrições.

: O recebedor Mike Evans (tendão de Aquiles) voltou a treinar com limitações na quinta e na sexta-feira e aparece como dúvida. O técnico Kyle Shanahan afirmou que o time vai avaliá-lo após o treino leve de sábado. Keenan Allen, contratado no prazo final de trocas, está plenamente recuperado após receber cinco passes em sua estreia pelos 49ers na semana passada. Ele se junta a Deebo Samuel Sr., que saiu do boletim médico após marcar um touchdown em uma jogada de 64 m contra Dallas. O corredor Christian McCaffrey e o offensive tackle esquerdo Trent Williams tiveram o descanso habitual na quarta-feira e encerraram a semana treinando sem restrições. Condição física da secundária defensiva : Os cornerbacks titulares Renardo Green (costas) e Deommodore Lenoir saíram do boletim médico após lidarem com problemas físicos na semana passada. Já os cornerbacks Upton Stout (ombro/pescoço) e Nate Hobbs (adutor) são dúvida.

: Os cornerbacks titulares Renardo Green (costas) e Deommodore Lenoir saíram do boletim médico após lidarem com problemas físicos na semana passada. Já os cornerbacks Upton Stout (ombro/pescoço) e Nate Hobbs (adutor) são dúvida. Front seven e opções de elenco: O linebacker Dre Greenlaw (pescoço) treinou com limitações no fim da semana e é dúvida. Luke Gifford (peito), o defensive end Khalid Kareem (tornozelo) e o defensive tackle C.J. West (joelho) também aparecem como dúvida. O quarterback reserva Mac Jones (doença) e o corredor Jordan James (panturrilha) completam a lista.

Notícias do Minnesota Vikings

Minnesota se preparou para a altitude construindo uma câmara especializada para treinos em grandes altitudes em suas instalações em Eagan. O Vikings terá reforços importantes de volta tanto no ataque quanto na defesa, embora dois titulares importantes do ataque estejam fora.

Quarterback e ataque : Kirk Cousins fará sua segunda partida como titular desde que voltou a Minnesota em uma troca com Las Vegas no prazo final. Cousins enfrentou San Francisco há apenas duas semanas, quando ainda jogava pelos Raiders, e lançou três interceptações na derrota da semana 9. Na semana passada, comandou o Vikings na vitória por 30 a 10 sobre Green Bay. Kyler Murray (posterior da coxa) foi descartado pelo terceiro jogo consecutivo, deixando Carson Wentz como principal reserva de Cousins.

: Kirk Cousins fará sua segunda partida como titular desde que voltou a Minnesota em uma troca com Las Vegas no prazo final. Cousins enfrentou San Francisco há apenas duas semanas, quando ainda jogava pelos Raiders, e lançou três interceptações na derrota da semana 9. Na semana passada, comandou o Vikings na vitória por 30 a 10 sobre Green Bay. Kyler Murray (posterior da coxa) foi descartado pelo terceiro jogo consecutivo, deixando Carson Wentz como principal reserva de Cousins. Mudanças entre os recebedores : O recebedor Jordan Addison está fora após passar por uma cirurgia no polegar na segunda-feira. Para compensar sua ausência, o tight end T.J. Hockenson (punho) treinou sem restrições na sexta-feira e foi liberado para voltar após desfalcar o time na semana 10. Jauan Jennings (panturrilha), ex-recebedor dos 49ers, e Jeshaun Jones (ombro) treinaram sem restrições e foram liberados para jogar ao lado de Justin Jefferson. O guard esquerdo Donovan Jackson (joelho) segue fora, na lista de jogadores lesionados.

: O recebedor Jordan Addison está fora após passar por uma cirurgia no polegar na segunda-feira. Para compensar sua ausência, o tight end T.J. Hockenson (punho) treinou sem restrições na sexta-feira e foi liberado para voltar após desfalcar o time na semana 10. Jauan Jennings (panturrilha), ex-recebedor dos 49ers, e Jeshaun Jones (ombro) treinaram sem restrições e foram liberados para jogar ao lado de Justin Jefferson. O guard esquerdo Donovan Jackson (joelho) segue fora, na lista de jogadores lesionados. Reforços na defesa: O linebacker Blake Cashman (concussão) treinou sem restrições durante toda a semana e volta para comandar o centro da defesa de Brian Flores. Os pass rushers Andrew Van Ginkel (quadríceps) e Kyle Van Noy (panturrilha), assim como o defensive lineman Tyrion Ingram-Dawkins (tornozelo), saíram do boletim médico. Apenas o cornerback Isaiah Rodgers (quadríceps) e o safety Jay Ward (joelho) seguem como dúvida.

San Francisco 49ers SF Sequência Minnesota Vikings MIN SF SF MIN MIN Todos os jogos Todos os jogos Dallas Cowboys DAL 40 46 San Francisco 49ers SF V San Francisco 49ers SF 38 17 Las Vegas Raiders LVR V Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF D San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS V Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 159 Todos os jogos Todos os jogos Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN V Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF D Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN D Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND V New Orleans Saints NO 13 23 Minnesota Vikings MIN V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 90