Horário de San Francisco 49ers x Minnesota Vikings
O San Francisco 49ers enfrenta o Minnesota Vikings no Estádio Azteca, na Cidade do México, México. O estádio de futebol é um ícone e a maior arena esportiva da América Latina.
Este é o nono confronto da Série Internacional da NFL de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne, Rio de Janeiro, Paris, Madri e Munique. Será também o quinto jogo de temporada regular da NFL realizado no Azteca. O início está marcado para domingo, 22 de novembro, às 21:20 (BRT).
O ataque mais eficiente da NFL, o do San Francisco 49ers (8-1), enfrenta a defesa que menos cede pontos na liga, marcada pelo uso intenso de blitz, a do Minnesota Vikings (7-2), a 2.241 m de altitude na Cidade do México. As duas potências da NFC disputam a primeira posição da conferência.
Como assistir a San Francisco 49ers x Minnesota Vikings
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Notícias dos times para San Francisco 49ers x Minnesota Vikings
Notícias do San Francisco 49ers
San Francisco chega à semana 11 sem nenhum jogador oficialmente descartado no boletim médico final, embora nove apareçam como dúvida. Para se adaptar aos 2.241 m de altitude da Cidade do México, o time passou a semana treinando na Academia da Força Aérea dos EUA, em Colorado Springs.
- Reforços e dúvidas no ataque: O recebedor Mike Evans (tendão de Aquiles) voltou a treinar com limitações na quinta e na sexta-feira e aparece como dúvida. O técnico Kyle Shanahan afirmou que o time vai avaliá-lo após o treino leve de sábado. Keenan Allen, contratado no prazo final de trocas, está plenamente recuperado após receber cinco passes em sua estreia pelos 49ers na semana passada. Ele se junta a Deebo Samuel Sr., que saiu do boletim médico após marcar um touchdown em uma jogada de 64 m contra Dallas. O corredor Christian McCaffrey e o offensive tackle esquerdo Trent Williams tiveram o descanso habitual na quarta-feira e encerraram a semana treinando sem restrições.
- Condição física da secundária defensiva: Os cornerbacks titulares Renardo Green (costas) e Deommodore Lenoir saíram do boletim médico após lidarem com problemas físicos na semana passada. Já os cornerbacks Upton Stout (ombro/pescoço) e Nate Hobbs (adutor) são dúvida.
- Front seven e opções de elenco: O linebacker Dre Greenlaw (pescoço) treinou com limitações no fim da semana e é dúvida. Luke Gifford (peito), o defensive end Khalid Kareem (tornozelo) e o defensive tackle C.J. West (joelho) também aparecem como dúvida. O quarterback reserva Mac Jones (doença) e o corredor Jordan James (panturrilha) completam a lista.
Notícias do Minnesota Vikings
Minnesota se preparou para a altitude construindo uma câmara especializada para treinos em grandes altitudes em suas instalações em Eagan. O Vikings terá reforços importantes de volta tanto no ataque quanto na defesa, embora dois titulares importantes do ataque estejam fora.
- Quarterback e ataque: Kirk Cousins fará sua segunda partida como titular desde que voltou a Minnesota em uma troca com Las Vegas no prazo final. Cousins enfrentou San Francisco há apenas duas semanas, quando ainda jogava pelos Raiders, e lançou três interceptações na derrota da semana 9. Na semana passada, comandou o Vikings na vitória por 30 a 10 sobre Green Bay. Kyler Murray (posterior da coxa) foi descartado pelo terceiro jogo consecutivo, deixando Carson Wentz como principal reserva de Cousins.
- Mudanças entre os recebedores: O recebedor Jordan Addison está fora após passar por uma cirurgia no polegar na segunda-feira. Para compensar sua ausência, o tight end T.J. Hockenson (punho) treinou sem restrições na sexta-feira e foi liberado para voltar após desfalcar o time na semana 10. Jauan Jennings (panturrilha), ex-recebedor dos 49ers, e Jeshaun Jones (ombro) treinaram sem restrições e foram liberados para jogar ao lado de Justin Jefferson. O guard esquerdo Donovan Jackson (joelho) segue fora, na lista de jogadores lesionados.
- Reforços na defesa: O linebacker Blake Cashman (concussão) treinou sem restrições durante toda a semana e volta para comandar o centro da defesa de Brian Flores. Os pass rushers Andrew Van Ginkel (quadríceps) e Kyle Van Noy (panturrilha), assim como o defensive lineman Tyrion Ingram-Dawkins (tornozelo), saíram do boletim médico. Apenas o cornerback Isaiah Rodgers (quadríceps) e o safety Jay Ward (joelho) seguem como dúvida.
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Todos os jogos
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