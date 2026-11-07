Como assistir ao vivo a San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders pela NFL: informações sobre a Batalha da Baía, transmissões online, canais de TV e horário de início

Horário de início de San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders
O San Francisco 49ers recebe o Las Vegas Raiders no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, pela semana 9 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 8 de novembro, às 17:25 (BRT).
O 49ers (6-1) chega descansado e motivado após sua semana de folga. A equipe tentará se recuperar imediatamente depois de sofrer sua primeira derrota da temporada para Atlanta na semana 7.
Os jogos do Las Vegas Raiders (4-4) nunca são monótonos. Suas oito partidas anteriores tiveram média de 68,8 pontos, e três de suas quatro vitórias vieram fora de casa.
Como assistir a San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders
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Notícias das equipes de San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders
Embora San Francisco esteja sem alvos importantes entre seus recebedores, a equipe recebe reforços de peso no ataque e na defesa, enquanto o Raiders chega com relativamente poucos problemas físicos.
Notícias do San Francisco 49ers
A folga do 49ers na semana 8 pode ter permitido a recuperação de grandes estrelas, mas um problema em um treino no fim da semana reduziu drasticamente suas opções entre os recebedores.
- Crise entre os recebedores: O técnico Kyle Shanahan descartou três dos principais recebedores: Mike Evans (tendão de Aquiles), Deebo Samuel Sr. (músculo posterior da coxa) e Christian Kirk, que sofreu uma lesão no menisco durante o treino de quinta-feira.
- O retorno de CMC e Bosa: Em uma excelente notícia, o astro Christian McCaffrey (músculo posterior da coxa), running back, e Nick Bosa (panturrilha), defensive end integrante do time All-Pro, não constam no relatório de lesões e estão plenamente liberados para jogar.
- Reforço para a defesa: San Francisco recebe de volta o defensive tackle DeForest Buckner após adquiri-lo em uma troca com Indianapolis. A expectativa é que ele tenha um papel importante ao lado de Bosa desde já.
- Dúvidas na escalação: Demarcus Robinson (tornozelo) é dúvida, mas a expectativa é que seja ativado após sair da lista de lesionados. O cornerback Nate Hobbs (adutor), o safety Siran Neal (joelho/pé) e o cornerback Upton Stout (ombro) também são dúvidas.
Notícias do Las Vegas Raiders
O Raiders volta ao norte da Califórnia sob o comando de Klint Kubiak, técnico em seu primeiro ano, com um ataque que vem ganhando ritmo e marcando 27,6 pontos por jogo. O relatório final de lesões da equipe tem pouquíssimos nomes.
- Desfalque na linha defensiva: O veterano defensive tackle reserva Thomas Booker IV (tornozelo) é o único jogador descartado para a partida. Não se espera que sua ausência altere significativamente a principal rotação de jogadores pelo centro da linha defensiva do Raiders.
- Preocupação na secundária: O cornerback titular Darien Porter (virilha) consta oficialmente como dúvida após se machucar na semana 8 contra o Jets. No entanto, ele participou integralmente do treino de sexta-feira, e a decisão sobre sua escalação deve ser tomada perto do horário do jogo. Se ele não jogar, os novatos Jermod McCoy e Zeke Masses dividirão as jogadas.
- Totalmente liberados: Jogadores importantes do ataque e da defesa, incluindo o quarterback Kirk Cousins, o tight end Brock Bowers e o pass rusher Maxx Crosby, não constam no relatório de lesões e estão plenamente prontos para jogar.
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