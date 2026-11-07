Como assistir ao vivo a San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders pela NFL: informações sobre a Batalha da Baía, transmissões online, canais de TV e horário de início

Horário de início de San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders

O San Francisco 49ers recebe o Las Vegas Raiders no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, pela semana 9 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 8 de novembro, às 17:25 (BRT).

O 49ers (6-1) chega descansado e motivado após sua semana de folga. A equipe tentará se recuperar imediatamente depois de sofrer sua primeira derrota da temporada para Atlanta na semana 7.

Os jogos do Las Vegas Raiders (4-4) nunca são monótonos. Suas oito partidas anteriores tiveram média de 68,8 pontos, e três de suas quatro vitórias vieram fora de casa.

Como assistir a San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders

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Notícias das equipes de San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders

Embora San Francisco esteja sem alvos importantes entre seus recebedores, a equipe recebe reforços de peso no ataque e na defesa, enquanto o Raiders chega com relativamente poucos problemas físicos.

Notícias do San Francisco 49ers

A folga do 49ers na semana 8 pode ter permitido a recuperação de grandes estrelas, mas um problema em um treino no fim da semana reduziu drasticamente suas opções entre os recebedores.

Crise entre os recebedores : O técnico Kyle Shanahan descartou três dos principais recebedores: Mike Evans (tendão de Aquiles), Deebo Samuel Sr. (músculo posterior da coxa) e Christian Kirk, que sofreu uma lesão no menisco durante o treino de quinta-feira.

: O técnico Kyle Shanahan descartou três dos principais recebedores: Mike Evans (tendão de Aquiles), Deebo Samuel Sr. (músculo posterior da coxa) e Christian Kirk, que sofreu uma lesão no menisco durante o treino de quinta-feira. O retorno de CMC e Bosa : Em uma excelente notícia, o astro Christian McCaffrey (músculo posterior da coxa), running back, e Nick Bosa (panturrilha), defensive end integrante do time All-Pro, não constam no relatório de lesões e estão plenamente liberados para jogar.

: Em uma excelente notícia, o astro Christian McCaffrey (músculo posterior da coxa), running back, e Nick Bosa (panturrilha), defensive end integrante do time All-Pro, não constam no relatório de lesões e estão plenamente liberados para jogar. Reforço para a defesa : San Francisco recebe de volta o defensive tackle DeForest Buckner após adquiri-lo em uma troca com Indianapolis. A expectativa é que ele tenha um papel importante ao lado de Bosa desde já.

: San Francisco recebe de volta o defensive tackle DeForest Buckner após adquiri-lo em uma troca com Indianapolis. A expectativa é que ele tenha um papel importante ao lado de Bosa desde já. Dúvidas na escalação: Demarcus Robinson (tornozelo) é dúvida, mas a expectativa é que seja ativado após sair da lista de lesionados. O cornerback Nate Hobbs (adutor), o safety Siran Neal (joelho/pé) e o cornerback Upton Stout (ombro) também são dúvidas.

Notícias do Las Vegas Raiders

O Raiders volta ao norte da Califórnia sob o comando de Klint Kubiak, técnico em seu primeiro ano, com um ataque que vem ganhando ritmo e marcando 27,6 pontos por jogo. O relatório final de lesões da equipe tem pouquíssimos nomes.

Desfalque na linha defensiva : O veterano defensive tackle reserva Thomas Booker IV (tornozelo) é o único jogador descartado para a partida. Não se espera que sua ausência altere significativamente a principal rotação de jogadores pelo centro da linha defensiva do Raiders.

: O veterano defensive tackle reserva Thomas Booker IV (tornozelo) é o único jogador descartado para a partida. Não se espera que sua ausência altere significativamente a principal rotação de jogadores pelo centro da linha defensiva do Raiders. Preocupação na secundária : O cornerback titular Darien Porter (virilha) consta oficialmente como dúvida após se machucar na semana 8 contra o Jets. No entanto, ele participou integralmente do treino de sexta-feira, e a decisão sobre sua escalação deve ser tomada perto do horário do jogo. Se ele não jogar, os novatos Jermod McCoy e Zeke Masses dividirão as jogadas.

: O cornerback titular Darien Porter (virilha) consta oficialmente como dúvida após se machucar na semana 8 contra o Jets. No entanto, ele participou integralmente do treino de sexta-feira, e a decisão sobre sua escalação deve ser tomada perto do horário do jogo. Se ele não jogar, os novatos Jermod McCoy e Zeke Masses dividirão as jogadas. Totalmente liberados: Jogadores importantes do ataque e da defesa, incluindo o quarterback Kirk Cousins, o tight end Brock Bowers e o pass rusher Maxx Crosby, não constam no relatório de lesões e estão plenamente prontos para jogar.

San Francisco 49ers SF Sequência Las Vegas Raiders LVR SF SF LVR LVR Todos os jogos Todos os jogos Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF D San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS V Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF V San Francisco 49ers SF 24 14 Denver Broncos DEN V San Francisco 49ers SF 36 30 Arizona Cardinals ARZ V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 135 Todos os jogos Todos os jogos New York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR V Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA D Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF D New England Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR D Las Vegas Raiders LVR 27 30 Kansas City Chiefs KC D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 133