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Philadelphia EaglesPhiladelphia Eagles
Lincoln Financial Field
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Como assistir ao vivo a Philadelphia Eagles x New York Giants pela NFL: Eagles deve escalar Joe Milton III, terceira opção para a posição de quarterback, como titular; transmissões online, canais de TV e horário de início

Philadelphia Eagles x New York Giants
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Philadelphia Eagles e New York Giants, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Philadelphia Eagles x New York Giants

O Philadelphia Eagles recebe o New York Giants no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, em um confronto entre equipes da AFC East pela semana 9 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 8 de novembro, às 14:00 (BRT).

É um duelo entre o líder e o lanterna da AFC East. O Giants (4-2-1) tenta encerrar uma sequência de 13 anos (e jogos) de derrotas na Filadélfia contra um Eagles (2-6) que perdeu seis confrontos seguidos desde que chegou a 2-0 na semana 2.

Como assistir a Philadelphia Eagles x New York Giants

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias dos elencos de Philadelphia Eagles e New York Giants

Notícias do Philadelphia Eagles

O ataque do Eagles tem desfalques, o que torna o cenário difícil para a primeira partida de Milton III como titular na NFL.

  • Quarterback: Joe Milton III será titular, já que Tanner McKee passou a ter participação limitada no treino de quinta-feira devido a uma lesão nas costelas/no peito.
  • Running back: Saquon Barkley (posterior da coxa/costas) voltou a treinar de forma limitada na quinta-feira após ficar fora na quarta. A expectativa é que jogue com uma carga de trabalho rigorosamente controlada.
  • Wide receivers: DeVonta Smith (posterior da coxa) e Dontayvion Wicks (tornozelo) não participaram de nenhum treino nesta semana e devem desfalcar a equipe pelo terceiro jogo consecutivo. A expectativa é que Makai Lemon e Darius Cooper recebam a maior parte dos passes.
  • Defesa e lesões importantes: O linebacker Jihaad Campbell (posterior da coxa/quadríceps), o defensive back Michael Carter II (abdômen) e o cornerback Jonathan Jones (posterior da coxa) ficaram fora dos treinos em dias consecutivos.

Notícias do New York Giants

O Giants está relativamente saudável após sua semana de folga, mas enfrenta problemas importantes de profundidade no elenco na posição de running back.

  • Quarterback: J.J. McCarthy continua plenamente saudável e no comando do ataque, com bom desempenho sob o plano de jogo de Harbaugh.
  • Wide receivers: Malik Nabers (joelho) apareceu de surpresa no relatório de lesões de quinta-feira e não treinou, mas disse expressamente aos jornalistas que espera jogar no domingo.
  • Running backs: A participação de Cam Skattebo (posterior da coxa) é muito improvável depois de ele perder treinos consecutivos. Com Tyrone Tracy Jr. já na lista de lesionados, o Giants dependerá de Devin Singletary e do recém-chegado Gregory Desrosiers, contratado recentemente após integrar o elenco de treinos do Chargers.
  • Defesa e jogadores de linha: O edge rusher Abdul Carter perdeu o treino de quarta-feira por causa de uma doença, mas voltou e participou integralmente na quinta-feira. Os offensive tackles Andrew Thomas (virilha) e Jermaine Eluemunor (panturrilha) seguem com participação limitada, mas a previsão é que joguem.
Philadelphia Eagles
PHI

Sequência

New York Giants
NYG

Todos os jogos

Washington Commanders
WAS
27
10
Philadelphia Eagles
PHI
D
Philadelphia Eagles
PHI
21
38
Dallas Cowboys
DAL
D
Philadelphia Eagles
PHI
14
25
Carolina Panthers
CAR
D
Jacksonville Jaguars
JAX
19
17
Philadelphia Eagles
PHI
D
Philadelphia Eagles
PHI
20
24
Los Angeles Rams
LA
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados82

Todos os jogos

Houston Texans
HOU
21
27
New York Giants
NYG
V
New York Giants
NYG
27
34
New Orleans Saints
NO
D
Washington Commanders
WAS
27
27
New York Giants
NYG
E
New York Giants
NYG
36
24
Arizona Cardinals
ARZ
V
New York Giants
NYG
12
7
Tennessee Titans
TEN
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados129

Confrontos

Philadelphia Eagles
Empate
New York Giants
3
0
2
NFL
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Philadelphia Eagles
PHI
38
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New York Giants
NYG
20
FJ
NFL
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NYG
34
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PHI
17
FJ
NFL
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PHI
20
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NYG
13
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NYG
3
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PHI
28
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Philadelphia Eagles
PHI
10
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113Pontos marcados97

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