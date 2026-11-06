Horário de início de Philadelphia Eagles x New York Giants

O Philadelphia Eagles recebe o New York Giants no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, em um confronto entre equipes da AFC East pela semana 9 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 8 de novembro, às 14:00 (BRT).

É um duelo entre o líder e o lanterna da AFC East. O Giants (4-2-1) tenta encerrar uma sequência de 13 anos (e jogos) de derrotas na Filadélfia contra um Eagles (2-6) que perdeu seis confrontos seguidos desde que chegou a 2-0 na semana 2.

Como assistir a Philadelphia Eagles x New York Giants

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Notícias dos elencos de Philadelphia Eagles e New York Giants

Notícias do Philadelphia Eagles

O ataque do Eagles tem desfalques, o que torna o cenário difícil para a primeira partida de Milton III como titular na NFL.

Quarterback : Joe Milton III será titular, já que Tanner McKee passou a ter participação limitada no treino de quinta-feira devido a uma lesão nas costelas/no peito.

: Joe Milton III será titular, já que Tanner McKee passou a ter participação limitada no treino de quinta-feira devido a uma lesão nas costelas/no peito. Running back : Saquon Barkley (posterior da coxa/costas) voltou a treinar de forma limitada na quinta-feira após ficar fora na quarta. A expectativa é que jogue com uma carga de trabalho rigorosamente controlada.

: Saquon Barkley (posterior da coxa/costas) voltou a treinar de forma limitada na quinta-feira após ficar fora na quarta. A expectativa é que jogue com uma carga de trabalho rigorosamente controlada. Wide receivers : DeVonta Smith (posterior da coxa) e Dontayvion Wicks (tornozelo) não participaram de nenhum treino nesta semana e devem desfalcar a equipe pelo terceiro jogo consecutivo. A expectativa é que Makai Lemon e Darius Cooper recebam a maior parte dos passes.

: DeVonta Smith (posterior da coxa) e Dontayvion Wicks (tornozelo) não participaram de nenhum treino nesta semana e devem desfalcar a equipe pelo terceiro jogo consecutivo. A expectativa é que Makai Lemon e Darius Cooper recebam a maior parte dos passes. Defesa e lesões importantes: O linebacker Jihaad Campbell (posterior da coxa/quadríceps), o defensive back Michael Carter II (abdômen) e o cornerback Jonathan Jones (posterior da coxa) ficaram fora dos treinos em dias consecutivos.

Notícias do New York Giants

O Giants está relativamente saudável após sua semana de folga, mas enfrenta problemas importantes de profundidade no elenco na posição de running back.

Quarterback : J.J. McCarthy continua plenamente saudável e no comando do ataque, com bom desempenho sob o plano de jogo de Harbaugh.

: J.J. McCarthy continua plenamente saudável e no comando do ataque, com bom desempenho sob o plano de jogo de Harbaugh. Wide receivers : Malik Nabers (joelho) apareceu de surpresa no relatório de lesões de quinta-feira e não treinou, mas disse expressamente aos jornalistas que espera jogar no domingo.

: Malik Nabers (joelho) apareceu de surpresa no relatório de lesões de quinta-feira e não treinou, mas disse expressamente aos jornalistas que espera jogar no domingo. Running backs : A participação de Cam Skattebo (posterior da coxa) é muito improvável depois de ele perder treinos consecutivos. Com Tyrone Tracy Jr. já na lista de lesionados, o Giants dependerá de Devin Singletary e do recém-chegado Gregory Desrosiers, contratado recentemente após integrar o elenco de treinos do Chargers.

: A participação de Cam Skattebo (posterior da coxa) é muito improvável depois de ele perder treinos consecutivos. Com Tyrone Tracy Jr. já na lista de lesionados, o Giants dependerá de Devin Singletary e do recém-chegado Gregory Desrosiers, contratado recentemente após integrar o elenco de treinos do Chargers. Defesa e jogadores de linha: O edge rusher Abdul Carter perdeu o treino de quarta-feira por causa de uma doença, mas voltou e participou integralmente na quinta-feira. Os offensive tackles Andrew Thomas (virilha) e Jermaine Eluemunor (panturrilha) seguem com participação limitada, mas a previsão é que joguem.

Philadelphia Eagles PHI Sequência New York Giants NYG PHI PHI NYG NYG Todos os jogos Todos os jogos Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI D Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL D Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR D Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI D Philadelphia Eagles PHI 20 24 Los Angeles Rams LA D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 82 Todos os jogos Todos os jogos Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG V New York Giants NYG 27 34 New Orleans Saints NO D Washington Commanders WAS 27 27 New York Giants NYG E New York Giants NYG 36 24 Arizona Cardinals ARZ V New York Giants NYG 12 7 Tennessee Titans TEN V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 129