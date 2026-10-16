Horário de Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

O Philadelphia Eagles recebe o Carolina Panthers no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, pela semana 6 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 18 de outubro, às 14:00 (BRT).

Apesar de vencer os dois primeiros jogos da temporada, o Eagles agora acumula três derrotas consecutivas. O adversário é um Panthers que volta a jogar após uma semana de folga.

Onde assistir a Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.

O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN, como a ExpressVPN, serve principalmente para contornar restrições geográficas, incluindo bloqueios de transmissão locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite que você acesse assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias dos elencos de Philadelphia Eagles e Carolina Panthers

Notícias do Philadelphia Eagles

A principal novidade no Eagles é na posição de quarterback:

Jalen Hurts (QB) : Está FORA devido a um coágulo sanguíneo superficial na panturrilha. O problema surgiu após ele ser atingido por uma chuteira na semana 4, contra o Rams. Embora tenha jogado mesmo assim na semana passada, em Londres, uma ultrassonografia de acompanhamento revelou que o coágulo havia se deslocado. Por isso, ele ficará afastado enquanto as equipes médicas definem o tratamento. Tanner McKee, quarterback em seu terceiro ano, fará sua primeira partida como titular em uma situação de relevância na carreira.

DeVonta Smith (WR) : Deu um importante reforço à equipe ao voltar a treinar pela primeira vez desde antes da semana 3, o que o deixa a caminho de poder ajudar McKee.

Saquon Barkley (RB) : Começou a semana no relatório de lesões por um problema na parte posterior da coxa, gerando cautela após ficar de fora dos períodos iniciais dos treinos.

Will Shipley (RB) : Deve ficar fora por várias semanas após sofrer uma ruptura parcial da fáscia plantar.

Landon Dickerson (G) e Grant Calcaterra (TE) : Tiveram abertas as janelas de 21 dias para treinar visando ao retorno da lista de lesionados e participaram de forma limitada.

Drew Kendall (C) : Voltou a treinar após ficar fora do jogo da semana 5, em Londres, por uma lesão no joelho.

Notícias do Carolina Panthers

Após a semana de folga, o Panthers caminha para ter um elenco com menos problemas físicos

Bryce Young (QB) : Participou integralmente do treino apesar de um pequeno problema no joelho e atualmente vive uma das fases de maior eficiência de sua carreira.

Taylor Moton (OT) : Teve aberta nesta semana sua janela de 21 dias para treinar após um quadro de coágulo sanguíneo no pulmão durante o verão, participando integralmente dos treinos.

Monroe Freeling (OT) : O tackle direito novato voltou a treinar de forma limitada após ficar inicialmente afastado por uma lesão no joelho.

AJ Dillon (RB) : Não participou do treino enquanto lida com uma lesão no tornozelo.

Damien Lewis (G), Jaelan Phillips (OLB), e Tommy Tremble (TE) : Todos foram listados com participação limitada nos treinos mais para o fim da semana.

Jaycee Horn (CB) e Mike Jackson (CB) : Os dois jogadores da secundária seguem na lista de lesionados, o que significa que Akayleb Evans e o novato Will Lee devem ser titulares como cornerbacks externos.



