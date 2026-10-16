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Philadelphia Eagles vs Carolina Panthers
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Como assistir ao vivo a Philadelphia Eagles x Carolina Panthers pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Philadelphia Eagles x Carolina Panthers
NFL

Onde assistir ao jogo da NFL entre Philadelphia Eagles e Carolina Panthers, horário de início e novidades das equipes

Horário de Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

O Philadelphia Eagles recebe o Carolina Panthers no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, pela semana 6 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 18 de outubro, às 14:00 (BRT).

Apesar de vencer os dois primeiros jogos da temporada, o Eagles agora acumula três derrotas consecutivas. O adversário é um Panthers que volta a jogar após uma semana de folga.

Onde assistir a Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias dos elencos de Philadelphia Eagles e Carolina Panthers

Notícias do Philadelphia Eagles

A principal novidade no Eagles é na posição de quarterback:

  • Jalen Hurts (QB): Está FORA devido a um coágulo sanguíneo superficial na panturrilha. O problema surgiu após ele ser atingido por uma chuteira na semana 4, contra o Rams. Embora tenha jogado mesmo assim na semana passada, em Londres, uma ultrassonografia de acompanhamento revelou que o coágulo havia se deslocado. Por isso, ele ficará afastado enquanto as equipes médicas definem o tratamento. Tanner McKee, quarterback em seu terceiro ano, fará sua primeira partida como titular em uma situação de relevância na carreira.
  • DeVonta Smith (WR): Deu um importante reforço à equipe ao voltar a treinar pela primeira vez desde antes da semana 3, o que o deixa a caminho de poder ajudar McKee.
  • Saquon Barkley (RB): Começou a semana no relatório de lesões por um problema na parte posterior da coxa, gerando cautela após ficar de fora dos períodos iniciais dos treinos.
  • Will Shipley (RB): Deve ficar fora por várias semanas após sofrer uma ruptura parcial da fáscia plantar.
  • Landon Dickerson (G) e Grant Calcaterra (TE): Tiveram abertas as janelas de 21 dias para treinar visando ao retorno da lista de lesionados e participaram de forma limitada.
  • Drew Kendall (C): Voltou a treinar após ficar fora do jogo da semana 5, em Londres, por uma lesão no joelho.

Notícias do Carolina Panthers

Após a semana de folga, o Panthers caminha para ter um elenco com menos problemas físicos

  • Bryce Young (QB): Participou integralmente do treino apesar de um pequeno problema no joelho e atualmente vive uma das fases de maior eficiência de sua carreira.
  • Taylor Moton (OT): Teve aberta nesta semana sua janela de 21 dias para treinar após um quadro de coágulo sanguíneo no pulmão durante o verão, participando integralmente dos treinos.
  • Monroe Freeling (OT): O tackle direito novato voltou a treinar de forma limitada após ficar inicialmente afastado por uma lesão no joelho.
  • AJ Dillon (RB): Não participou do treino enquanto lida com uma lesão no tornozelo.
  • Damien Lewis (G), Jaelan Phillips (OLB), e Tommy Tremble (TE): Todos foram listados com participação limitada nos treinos mais para o fim da semana.
  • Jaycee Horn (CB) e Mike Jackson (CB): Os dois jogadores da secundária seguem na lista de lesionados, o que significa que Akayleb Evans e o novato Will Lee devem ser titulares como cornerbacks externos.


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