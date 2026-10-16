Horário de início de Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

O Philadelphia Eagles recebe o Carolina Panthers no Lincoln Financial Field (Filadélfia, Pensilvânia), pela sexta semana da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 18 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

Apesar de ter vencido os dois primeiros jogos da temporada, o Eagles agora acumula três derrotas consecutivas. O adversário é um Panthers que volta a campo após uma semana de folga.

Como assistir a Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

Nos Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

Sky Sports NFL

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Notícias dos elencos de Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

Notícias do Philadelphia Eagles

A principal novidade do Eagles está na posição de quarterback:

Jalen Hurts (QB) : Está FORA da partida devido a um coágulo sanguíneo superficial na panturrilha. O problema surgiu após ele ser atingido por uma chuteira na quarta semana, contra o Rams. Embora tenha jogado mesmo assim na semana passada, em Londres, um ultrassom de acompanhamento revelou que o coágulo se movimentou, obrigando-o a ficar afastado enquanto as equipes médicas definem o tratamento. O quarterback Tanner McKee, em seu terceiro ano, fará sua primeira partida como titular em um jogo de importância na carreira em seu lugar.

DeVonta Smith (WR) : Deu um reforço importante ao voltar a treinar pela primeira vez desde antes da terceira semana, encaminhando seu retorno para ajudar McKee.

Saquon Barkley (RB) : Começou a semana na lista de jogadores com problemas físicos devido a uma questão no músculo posterior da coxa, o que gerou cautela depois que ele ficou de fora das primeiras partes dos treinos.

Will Shipley (RB) : Deve desfalcar a equipe por várias semanas após sofrer uma ruptura parcial da fáscia plantar.

Landon Dickerson (G) e Grant Calcaterra (TE) : Tiveram abertas suas janelas de 21 dias para treinar visando o retorno da lista de lesionados e participaram de forma limitada.

Drew Kendall (C) : Voltou a treinar após perder o jogo da quinta semana, em Londres, por causa de uma lesão no joelho.

Notícias do Carolina Panthers

Após a semana de folga, o Panthers caminha para ter um elenco com menos problemas físicos.

Bryce Young (QB) : Participou integralmente do treino apesar de um problema leve no joelho e vive atualmente uma das fases de maior eficiência de sua carreira.

Taylor Moton (OT) : Teve aberta nesta semana sua janela de 21 dias para treinar após um quadro de coágulo sanguíneo no pulmão durante o verão e participou integralmente dos treinos.

Monroe Freeling (OT) : O right tackle novato voltou a treinar de forma limitada após ficar afastado inicialmente por uma lesão no joelho.

AJ Dillon (RB) : Não participou do treino enquanto lida com uma lesão no tornozelo.

Damien Lewis (G), Jaelan Phillips (OLB), e Tommy Tremble (TE) : Todos foram relacionados como participantes limitados dos treinos mais para o fim da semana.

Jaycee Horn (CB) e Mike Jackson (CB) : Os dois jogadores da secundária seguem na lista de lesionados, o que significa que Akayleb Evans e o novato Will Lee devem ser titulares nas posições de cornerback pelo lado de fora.

Links úteis

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NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

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NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

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NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks



