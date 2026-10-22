Como assistir ao vivo a New York Jets x Miami Dolphins pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início do jogo

Horário de início de New York Jets x Miami Dolphins

25 de out. de 2026 - 13:00 MetLife Stadium

O New York Jets recebe o Miami Dolphins no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, em um confronto entre equipes da AFC Leste pela semana 7 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 25 de outubro, às 13h no horário do leste dos EUA / 10h no horário do Pacífico (17h GMT).

As duas equipes ocupam atualmente as duas últimas posições da AFC Leste. Enquanto o Jets tem duas vitórias e quatro derrotas, o Dolphins é uma das únicas duas equipes da NFL que ainda não venceram e marcou apenas 70 pontos no total nesta temporada.

Como assistir a New York Jets x Miami Dolphins

Nos EUA:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

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Notícias das equipes para New York Jets x Miami Dolphins

Notícias do New York Jets

O técnico do Jets, Aaron Glenn, recebeu notícias importantes para seu ataque durante o treino de quinta-feira:

Breece Hall (running back) (quadríceps) : Depois de não treinar na quarta-feira, Hall voltou na quinta-feira com participação limitada. Sua presença no jogo ainda depende de uma decisão tomada pouco antes da partida, mas a evolução é bastante animadora para a rotação de running backs do Jets.

Adonai Mitchell (wide receiver) e Dylan Parham (guard) : Ambos os jogadores importantes para o ataque tiveram participação limitada nos treinos de quarta e quinta-feira, mas evoluem bem e podem ajudar a aliviar as dificuldades recentes da unidade. O retorno de Parham é fundamental para dar sustentação à proteção pelo meio da linha ofensiva.

Ausências nos treinos : O Jets tem preocupações importantes nas posições de linebacker e na pressão pelas extremidades da linha defensiva. O linebacker Kiko Mauigoa (coxa) e o defensive end Joseph Ossai (tornozelo) perderam treinos consecutivos. O running back Kene Nwangwu (joelho), contratado recentemente, também não treinou.

Desfalques até o fim da temporada : O linebacker Mike El Walker (panturrilha) e o running back Chip Traum (pescoço) seguem fora pelo restante do ano.

Notícias do Miami Dolphins

O elenco mais jovem do técnico Jeff Hafley chega bastante descansado após uma semana de folga, mas ainda tem 12 jogadores no relatório de lesões:

Malik Willis (quarterback) (polegar) : Apesar de aparecer no relatório com um problema no polegar direito, Willis participou integralmente dos treinos e deve começar a partida como quarterback titular.

Jonah Savaiinaea (jogador da linha ofensiva) e JuJu Brents (cornerback) : Em um importante reforço para a proteção ao passe e para as opções na secundária, os dois jogadores participaram integralmente do treino de quinta-feira.

Ausências nos treinos : O linebacker interno Willie Gay Jr. (doença) perdeu o treino de quinta-feira. O cornerback Reese Taylor (quadríceps) perdeu treinos consecutivos e tem poucas chances de jogar no domingo.

Retornos com participação limitada : O defensor novato Kyle Louis (joelho) teve aberta nesta semana sua janela de 21 dias para treinar e participou de forma limitada, assim como jogadores importantes na rotação, como o defensor de ponta Rob Beal Jr. (posterior da coxa), o wide receiver Caleb Douglas (tornozelo) e o running back Jaylen Wright (pé).

Desfalques até o fim da temporada : De'Von Achane, peça importante do ataque, segue na lista de lesionados com uma ruptura do ligamento cruzado anterior e está fora pelo restante da temporada.

Links úteis

AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Leste: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sul: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks