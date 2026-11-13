Horário de início de New York Jets x Buffalo Bills
O New York Jets recebe o Buffalo Bills no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, em um confronto entre equipes da AFC East pela Semana 10 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 15 de novembro, às 14:00 (BRT).
Líder da AFC, o Buffalo Bills (7-1) faz seu melhor início de temporada em 33 anos e se reforçou ainda mais com a chegada do safety Amani Hooker no prazo final para trocas.
O New York Jets (2-7) tentará encerrar uma sequência de quatro derrotas e aliviar a pressão sobre o técnico Aaron Glenn, embora tenha perdido os últimos cinco jogos contra o Bills.
Como assistir a New York Jets x Buffalo Bills
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Notícias das equipes para New York Jets x Buffalo Bills
Notícias do Buffalo Bills
- Recuperação em uma semana curta: Após vencer o Minnesota Vikings por 23 a 6 no Monday Night Football, o Buffalo terá menos tempo de treino antes de seu segundo confronto do ano pela AFC East
- Reforço importante na secundária: O gerente-geral Brandon Beane adquiriu recentemente o experiente safety Amani Hooker, junto com uma escolha de quinta rodada, do Tennessee Titans em troca de uma escolha de segunda rodada. Hooker, que chega à Semana 10 como líder da NFL em interceptações, deve estrear pelo Bills no domingo.
- Mudanças entre os recebedores: Com Joshua Palmer colocado na lista de lesionados devido a uma lesão na parte posterior da coxa, o recebedor Tyrell Shavers, em seu terceiro ano, voltou a participar integralmente dos treinos. Shavers caminha para estrear na temporada após se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida em janeiro.
- Atenção à linha ofensiva: Quatro dos cinco titulares da linha ofensiva do Buffalo, Dion Dawkins (costelas), Spencer Brown (tornozelo), Alec Anderson (tornozelo) e Connor McGovern (pescoço), apareceram no relatório de lesões do meio da semana. Brown, que antes participava dos treinos de forma limitada, não treinou na quinta-feira, deixando os reservas Tylan Grable e Austin Corbett de prontidão.
Notícias do New York Jets
- Em busca de uma reação: Sob o comando do técnico Aaron Glenn e do coordenador ofensivo Frank Reich, o Jets tenta encerrar uma sequência de quatro derrotas após perder por 35 a 12 em Kansas City.
- Situação de Garrett Wilson: O astro Garrett Wilson desfalcou a equipe na Semana 9 enquanto seguia o protocolo de concussão. O recebedor voltou a treinar de forma limitada na quarta e na quinta-feira, mas ainda precisa cumprir as etapas finais do protocolo antes de domingo.
- Opções na secundária e entre os linebackers: Após a troca do safety Andre Cisco com Detroit, o calouro VJ Payne, escolhido na sexta rodada, participou integralmente dos treinos depois de iniciar o período de 21 dias para retornar da lista de lesionados por um problema no joelho. Ele poderá estrear na NFL se for ativado. Enquanto isso, o experiente linebacker Demario Davis segue como a principal voz da defesa, e os linebackers Trevin Wallace (virilha) e Harrison Phillips (tornozelo) perderam os treinos do início da semana.
- Impacto dos calouros: A classe do draft de 2026 de New York tem presença marcante tanto no ataque quanto na defesa, liderada por David Bailey, segunda escolha geral (7,5 sacks e 5 fumbles forçados, o maior número da NFL), pelo recebedor Omar Cooper Jr. (que lida com um problema no tornozelo) e pelo tight end Kenyon Sadiq.
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