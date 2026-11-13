Horário de início de New York Jets x Buffalo Bills

O New York Jets recebe o Buffalo Bills no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, em um confronto entre equipes da AFC East pela Semana 10 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 15 de novembro, às 14:00 (BRT).

Líder da AFC, o Buffalo Bills (7-1) faz seu melhor início de temporada em 33 anos e se reforçou ainda mais com a chegada do safety Amani Hooker no prazo final para trocas.

O New York Jets (2-7) tentará encerrar uma sequência de quatro derrotas e aliviar a pressão sobre o técnico Aaron Glenn, embora tenha perdido os últimos cinco jogos contra o Bills.

Como assistir a New York Jets x Buffalo Bills

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



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Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

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Notícias das equipes para New York Jets x Buffalo Bills

Notícias do Buffalo Bills

Recuperação em uma semana curta : Após vencer o Minnesota Vikings por 23 a 6 no Monday Night Football, o Buffalo terá menos tempo de treino antes de seu segundo confronto do ano pela AFC East

: Após vencer o Minnesota Vikings por 23 a 6 no Monday Night Football, o Buffalo terá menos tempo de treino antes de seu segundo confronto do ano pela AFC East Reforço importante na secundária : O gerente-geral Brandon Beane adquiriu recentemente o experiente safety Amani Hooker, junto com uma escolha de quinta rodada, do Tennessee Titans em troca de uma escolha de segunda rodada. Hooker, que chega à Semana 10 como líder da NFL em interceptações, deve estrear pelo Bills no domingo.

: O gerente-geral Brandon Beane adquiriu recentemente o experiente safety Amani Hooker, junto com uma escolha de quinta rodada, do Tennessee Titans em troca de uma escolha de segunda rodada. Hooker, que chega à Semana 10 como líder da NFL em interceptações, deve estrear pelo Bills no domingo. Mudanças entre os recebedores : Com Joshua Palmer colocado na lista de lesionados devido a uma lesão na parte posterior da coxa, o recebedor Tyrell Shavers, em seu terceiro ano, voltou a participar integralmente dos treinos. Shavers caminha para estrear na temporada após se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida em janeiro.

: Com Joshua Palmer colocado na lista de lesionados devido a uma lesão na parte posterior da coxa, o recebedor Tyrell Shavers, em seu terceiro ano, voltou a participar integralmente dos treinos. Shavers caminha para estrear na temporada após se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida em janeiro. Atenção à linha ofensiva: Quatro dos cinco titulares da linha ofensiva do Buffalo, Dion Dawkins (costelas), Spencer Brown (tornozelo), Alec Anderson (tornozelo) e Connor McGovern (pescoço), apareceram no relatório de lesões do meio da semana. Brown, que antes participava dos treinos de forma limitada, não treinou na quinta-feira, deixando os reservas Tylan Grable e Austin Corbett de prontidão.

Notícias do New York Jets

Em busca de uma reação : Sob o comando do técnico Aaron Glenn e do coordenador ofensivo Frank Reich, o Jets tenta encerrar uma sequência de quatro derrotas após perder por 35 a 12 em Kansas City.

: Sob o comando do técnico Aaron Glenn e do coordenador ofensivo Frank Reich, o Jets tenta encerrar uma sequência de quatro derrotas após perder por 35 a 12 em Kansas City. Situação de Garrett Wilson : O astro Garrett Wilson desfalcou a equipe na Semana 9 enquanto seguia o protocolo de concussão. O recebedor voltou a treinar de forma limitada na quarta e na quinta-feira, mas ainda precisa cumprir as etapas finais do protocolo antes de domingo.

: O astro Garrett Wilson desfalcou a equipe na Semana 9 enquanto seguia o protocolo de concussão. O recebedor voltou a treinar de forma limitada na quarta e na quinta-feira, mas ainda precisa cumprir as etapas finais do protocolo antes de domingo. Opções na secundária e entre os linebackers : Após a troca do safety Andre Cisco com Detroit, o calouro VJ Payne, escolhido na sexta rodada, participou integralmente dos treinos depois de iniciar o período de 21 dias para retornar da lista de lesionados por um problema no joelho. Ele poderá estrear na NFL se for ativado. Enquanto isso, o experiente linebacker Demario Davis segue como a principal voz da defesa, e os linebackers Trevin Wallace (virilha) e Harrison Phillips (tornozelo) perderam os treinos do início da semana.

: Após a troca do safety Andre Cisco com Detroit, o calouro VJ Payne, escolhido na sexta rodada, participou integralmente dos treinos depois de iniciar o período de 21 dias para retornar da lista de lesionados por um problema no joelho. Ele poderá estrear na NFL se for ativado. Enquanto isso, o experiente linebacker Demario Davis segue como a principal voz da defesa, e os linebackers Trevin Wallace (virilha) e Harrison Phillips (tornozelo) perderam os treinos do início da semana. Impacto dos calouros: A classe do draft de 2026 de New York tem presença marcante tanto no ataque quanto na defesa, liderada por David Bailey, segunda escolha geral (7,5 sacks e 5 fumbles forçados, o maior número da NFL), pelo recebedor Omar Cooper Jr. (que lida com um problema no tornozelo) e pelo tight end Kenyon Sadiq.

New York Jets NYJ Sequência Buffalo Bills BUF NYJ NYJ BUF BUF Todos os jogos Todos os jogos Kansas City Chiefs KC 35 12 New York Jets NYJ D New York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR D New York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA D New England Patriots NE 26 19 New York Jets NYJ D New York Jets NYJ 17 12 Cleveland Browns CLE V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 106 Todos os jogos Todos os jogos Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL V Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF V Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 26 29 New England Patriots NE D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 155