Como assistir ao vivo a New York Giants x New Orleans Saints pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de New York Giants x New Orleans Saints

18 de out. de 2026 - 13:00 MetLife Stadium

O New York Giants recebe o New Orleans Saints no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, pela sexta semana da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 18 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

Os Giants (3-1-1) podem ter enfrentado dificuldades fora de casa, mas os líderes da NFC East venceram seus três jogos anteriores no MetLife nesta temporada. A equipe busca manter o bom desempenho em casa contra os Saints, que perderam três partidas consecutivas.

Como assistir a New York Giants x New Orleans Saints

Nos EUA:

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No Reino Unido:

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Notícias das equipes para New York Giants x New Orleans Saints

Notícias do New York Giants

O elenco do técnico John Harbaugh enfrenta problemas importantes com lesões, especialmente na defesa e na linha ofensiva.

Crise na pressão sobre o quarterback : A maior preocupação é o defensor de ponta Abdul Carter, que não treinou pelo segundo dia consecutivo devido a uma lesão na panturrilha. Com o destaque da pressão sobre o quarterback Brian Burns já fora pelo restante da temporada por uma ruptura do ligamento cruzado anterior, a ausência de Carter, líder da NFL com 11 pressões “rápidas” sobre o quarterback, deixaria a linha de frente dos Giants bastante desfalcada.

Continuidade da linha ofensiva : O tackle esquerdo titular Andrew Thomas (virilha) e o tackle direito titular Jermaine Eluemunor (panturrilha) não participaram dos últimos treinos. Thomas costuma ficar de fora no início da semana para controlar a lesão na virilha e ainda não perdeu uma jogada nesta temporada, mas a situação de Eluemunor é avaliada dia a dia. Além disso, está confirmado que Bryan Hudson fará sua terceira partida consecutiva como titular na posição de center, no lugar de John Michael Schmitz.

Atualizações da secundária : O safety titular Tyler Nubin (pescoço) e o cornerback calouro Colton Hood (concussão) não treinaram na quinta-feira. Já o safety Jason Pinnock se recuperou de uma concussão e voltou a participar integralmente do treino, um reforço importante para a secundária.

Opções ofensivas : O wide receiver Malik Nabers se recuperou totalmente da lesão anterior no joelho e acumulou 212 m nas últimas duas semanas. O running back Cam Skattebo segue como peça central do jogo terrestre e espera encontrar espaços contra uma defesa dos Saints vulnerável às corridas.

Notícias do New Orleans Saints

Com Kellen Moore como técnico, os Saints lidam com uma série de problemas enquanto tentam encerrar uma sequência de três derrotas.

Situação do quarterback : O quarterback titular Tyler Shough participou integralmente do treino, apesar de estar lidando com uma lesão na mão esquerda. Ele segue consolidado como QB1 à frente de Spencer Rattler.

Ausências no ataque : O promissor wide receiver calouro Jordyn Tyson (posterior da coxa), escolhido na primeira rodada, não treinará nesta semana e está descartado para fazer sua estreia na NFL. O running back Alvin Kamara (costas) teve participação limitada, e os Saints alteraram a ordem de seus jogadores para a posição, colocando Kendre Miller à frente de Kamara. Travis Etienne Jr. permanece na lista de lesionados.

Casos de doença : O wide receiver Chris Olave e o jogador de linha defensiva Nathan Shepherd não treinaram nos últimos dias devido a uma doença, o que torna a participação de ambos no domingo bastante incerta.

Baixas na linha de frente da defesa : O defensor de ponta Anfernee Jennings (joelho) não treinou, mas Chase Young (4,0 sacks) está totalmente saudável para liderar a pressão sobre o quarterback. Nas equipes especiais, o long snapper Zach Wood voltou a treinar após receber autorização para iniciar seu retorno.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks



