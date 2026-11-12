Horário de New Orleans Saints x Carolina Panthers
O New Orleans Saints recebe o Carolina Panthers no Caesars Superdome, em New Orleans, Louisiana, em um confronto entre equipes da NFC South pela semana 10 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 15 de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).
As duas equipes podem estar no topo da NFC South com campanhas de 3 vitórias e 5 derrotas, mas o Panthers vem de três derrotas consecutivas, enquanto o Saints chega após uma vitória apertada por 23 a 22 sobre o Cleveland Browns.
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Notícias de New Orleans Saints e Carolina Panthers
Notícias do New Orleans Saints
- Quarterback e ataque: O quarterback Tyler Shough impulsionou a reação na semana passada e terminou a partida com 272 jardas de passe, um touchdown e uma classificação de 110,4 como passador.
- Mudanças na formação e nas posições: O center Erik McCoy sofreu uma lesão no bíceps, o que provocou uma mudança importante na linha ofensiva: Caesar Ruiz passou de guard direito a center titular, posição em que atuava na universidade, e Jeremiah Wright assumiu a função de guard direito.
- Reforço entre os running backs: O running back Travis Etienne Jr. (músculo posterior da coxa) foi designado para retornar da lista de lesionados e iniciou seu período de 21 dias para treinar, com participação limitada. Seu retorno abre caminho para uma rotação versátil de running backs ao lado de Alvin Kamara e Audric Estime.
- Pressão sobre o quarterback: A defesa de New Orleans melhorou e limitou os adversários a menos de 24 pontos em três dos últimos quatro jogos, impulsionada pela forte pressão sobre o quarterback exercida por Chase Young e Carl Granderson, que conseguiu dois sacks na semana passada.
Notícias do Carolina Panthers
- Quarterback e ataque: Bryce Young tenta se recuperar após completar 28 de 39 passes para 276 jardas e três touchdowns contra Denver, embora os problemas de proteção continuem sendo um ponto de atenção. Chuba Hubbard segue como peça central do jogo terrestre, e Darren Waller é o principal alvo dos passes pelo meio do campo.
- Mudanças no elenco e períodos de treino: O Panthers iniciou os períodos de treino de vários jogadores importantes, incluindo o running back Jonathon Brooks, o wide receiver Xavier Legette, o cornerback Mike Jackson e o jogador da linha ofensiva Brady Christensen.
- Ajustes nos times especiais: Após a dispensa do veterano recebedor e retornador David Moore, Anthony Tyus III e Trevor Etienne passaram a assumir as principais funções de retorno.
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