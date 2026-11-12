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Carolina Panthers v New Orleans Saints - NFL 2025Getty Images Sport
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Como assistir ao vivo a New Orleans Saints x Carolina Panthers pela NFL: A liderança da NFC Sul está em jogo! Transmissões online, canais de TV e horário de início

New Orleans Saints x Carolina Panthers
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre New Orleans Saints e Carolina Panthers, além do horário de início e das novidades das equipes

Horário de New Orleans Saints x Carolina Panthers

O New Orleans Saints recebe o Carolina Panthers no Caesars Superdome, em New Orleans, Louisiana, em um confronto entre equipes da NFC South pela semana 10 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 15 de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).

As duas equipes podem estar no topo da NFC South com campanhas de 3 vitórias e 5 derrotas, mas o Panthers vem de três derrotas consecutivas, enquanto o Saints chega após uma vitória apertada por 23 a 22 sobre o Cleveland Browns.

Onde assistir a New Orleans Saints x Carolina Panthers

Nos Estados Unidos:

Fox / Fox One / Fubo

No Reino Unido:

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Notícias de New Orleans Saints e Carolina Panthers

Notícias do New Orleans Saints

  • Quarterback e ataque: O quarterback Tyler Shough impulsionou a reação na semana passada e terminou a partida com 272 jardas de passe, um touchdown e uma classificação de 110,4 como passador.
  • Mudanças na formação e nas posições: O center Erik McCoy sofreu uma lesão no bíceps, o que provocou uma mudança importante na linha ofensiva: Caesar Ruiz passou de guard direito a center titular, posição em que atuava na universidade, e Jeremiah Wright assumiu a função de guard direito.
  • Reforço entre os running backs: O running back Travis Etienne Jr. (músculo posterior da coxa) foi designado para retornar da lista de lesionados e iniciou seu período de 21 dias para treinar, com participação limitada. Seu retorno abre caminho para uma rotação versátil de running backs ao lado de Alvin Kamara e Audric Estime.
  • Pressão sobre o quarterback: A defesa de New Orleans melhorou e limitou os adversários a menos de 24 pontos em três dos últimos quatro jogos, impulsionada pela forte pressão sobre o quarterback exercida por Chase Young e Carl Granderson, que conseguiu dois sacks na semana passada.

Notícias do Carolina Panthers

  • Quarterback e ataque: Bryce Young tenta se recuperar após completar 28 de 39 passes para 276 jardas e três touchdowns contra Denver, embora os problemas de proteção continuem sendo um ponto de atenção. Chuba Hubbard segue como peça central do jogo terrestre, e Darren Waller é o principal alvo dos passes pelo meio do campo.
  • Mudanças no elenco e períodos de treino: O Panthers iniciou os períodos de treino de vários jogadores importantes, incluindo o running back Jonathon Brooks, o wide receiver Xavier Legette, o cornerback Mike Jackson e o jogador da linha ofensiva Brady Christensen.
  • Ajustes nos times especiais: Após a dispensa do veterano recebedor e retornador David Moore, Anthony Tyus III e Trevor Etienne passaram a assumir as principais funções de retorno.
New Orleans Saints
NO

Sequência

Carolina Panthers
CAR

Todos os jogos

New Orleans Saints
NO
23
22
Cleveland Browns
CLE
V
New Orleans Saints
NO
10
16
Pittsburgh Steelers
PIT
D
New York Giants
NYG
27
34
New Orleans Saints
NO
V
New Orleans Saints
NO
13
23
Minnesota Vikings
MIN
D
New Orleans Saints
NO
24
45
Atlanta Falcons
ATL
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados104

Todos os jogos

Carolina Panthers
CAR
21
26
Denver Broncos
DEN
D
Green Bay Packers
GB
27
19
Carolina Panthers
CAR
D
Carolina Panthers
CAR
13
43
Tampa Bay Buccaneers
TB
D
Philadelphia Eagles
PHI
14
25
Carolina Panthers
CAR
V
Carolina Panthers
CAR
32
26
Detroit Lions
DET
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados110

Confrontos

New Orleans Saints
Empate
Carolina Panthers
4
0
1
NFL
New Orleans Saints badge
New Orleans Saints
NO
20
Carolina Panthers badge
Carolina Panthers
CAR
17
FJ
NFL
Carolina Panthers badge
Carolina Panthers
CAR
7
New Orleans Saints badge
New Orleans Saints
NO
17
FJ
NFL
Carolina Panthers badge
Carolina Panthers
CAR
23
New Orleans Saints badge
New Orleans Saints
NO
22
FJ
NFL
New Orleans Saints badge
New Orleans Saints
NO
47
Carolina Panthers badge
Carolina Panthers
CAR
10
FJ
NFL
New Orleans Saints badge
New Orleans Saints
NO
28
Carolina Panthers badge
Carolina Panthers
CAR
6
FJ
134Pontos marcados63

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