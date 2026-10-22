Horário de início de Minnesota Vikings x Indianapolis Colts

25 de out. de 2026 - 13:00 US Bank Stadium

O Minnesota Vikings recebe o Indianapolis Colts no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis, Minnesota, pela semana 7 da temporada regular da NFL. O início do jogo está marcado para domingo, 25 de outubro, às 14:00 (BRT).

O Vikings chega à semana 7 como uma das apenas três equipes invictas. Sua defesa sólida sofreu apenas 64 pontos nos cinco primeiros jogos. Já o Colts (2-4) cedeu, em média, 27,3 pontos por partida.

Como assistir a Minnesota Vikings x Indianapolis Colts

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Notícias das equipes para Minnesota Vikings x Indianapolis Colts

Invicto, o Minnesota Vikings chega em excelentes condições após a folga na semana 6, enquanto o Indianapolis Colts enfrenta uma grave crise de lesões e grandes mudanças na diretoria depois da demissão do gerente-geral Chris Ballard.

Notícias do Minnesota Vikings

A semana de folga fez muito bem ao elenco de Kevin O'Connell: quase todas as suas principais peças do ataque receberam liberação médica para voltar a treinar sem restrições.

Justin Jefferson (WR) : Após participar de forma limitada do treino de quarta-feira por causa de um problema no tornozelo, treinou sem restrições na quinta-feira e está plenamente apto a jogar.

Jordan Addison (WR) e T.J. Hockenson (TE) : Ambos perderam o último jogo da equipe, mas treinaram sem restrições nesta semana. Hockenson também cumpriu o protocolo de concussão.

Christian Darrisaw (OT) : O destaque da posição de left tackle também cumpriu o protocolo de concussão e treinou sem restrições.

Jordan Mason (RB) : Treinou sem restrições após o início de seu período de avaliação de 21 dias. Ele trabalha para voltar de uma lesão no polegar e reforçar o jogo terrestre.

Brian O'Neill (OT) e James Pierre (CB) : Passaram a treinar sem restrições na quinta-feira após terem a participação limitada no início da semana.

Notícias do Indianapolis Colts

O Colts chega a Minneapolis com o elenco bastante desfalcado, especialmente na defesa.

Sauce Gardner (CB) : O principal cornerback do Colts na marcação individual perdeu dois treinos consecutivos por causa de uma lesão na panturrilha e tem poucas chances de jogar, o que representa uma grande baixa para a secundária.

Tyler Warren (TE) : Não treinou devido a uma lesão persistente na virilha.

Rigoberto Sanchez (P) e Anthony Gould (WR) : Ambos continuavam sem treinar (DNP), segundo o relatório de quinta-feira.

Grover Stewart (DT) : Não participou do treino de quinta-feira porque teve um dia de descanso programado.

Retornos aos treinos sem restrições : Por outro lado, o wide receiver Keenan Allen, o running back Jonathan Taylor e o cornerback Charvarius Ward voltaram a treinar sem restrições na quinta-feira após serem poupados na quarta-feira. O linebacker Jaylon Carlies (costelas) e o guard Matt Goncalves (tornozelo) também passaram a treinar sem restrições.







