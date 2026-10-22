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Como assistir ao vivo a Minnesota Vikings x Indianapolis Colts pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início do jogo

Minnesota Vikings x Indianapolis Colts
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Minnesota Vikings e Indianapolis Colts, além do horário de início e das notícias sobre as equipes

Horário de início de Minnesota Vikings x Indianapolis Colts

NFL
US Bank Stadium

O Minnesota Vikings recebe o Indianapolis Colts no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis, Minnesota, pela semana 7 da temporada regular da NFL. O início do jogo está marcado para domingo, 25 de outubro, às 14:00 (BRT).

O Vikings chega à semana 7 como uma das apenas três equipes invictas. Sua defesa sólida sofreu apenas 64 pontos nos cinco primeiros jogos. Já o Colts (2-4) cedeu, em média, 27,3 pontos por partida.

Como assistir a Minnesota Vikings x Indianapolis Colts

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN ajuda principalmente a contornar restrições regionais, incluindo bloqueios de transmissão locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Minnesota Vikings x Indianapolis Colts

Invicto, o Minnesota Vikings chega em excelentes condições após a folga na semana 6, enquanto o Indianapolis Colts enfrenta uma grave crise de lesões e grandes mudanças na diretoria depois da demissão do gerente-geral Chris Ballard.

Notícias do Minnesota Vikings

A semana de folga fez muito bem ao elenco de Kevin O'Connell: quase todas as suas principais peças do ataque receberam liberação médica para voltar a treinar sem restrições.

  • Justin Jefferson (WR): Após participar de forma limitada do treino de quarta-feira por causa de um problema no tornozelo, treinou sem restrições na quinta-feira e está plenamente apto a jogar.
  • Jordan Addison (WR) e T.J. Hockenson (TE): Ambos perderam o último jogo da equipe, mas treinaram sem restrições nesta semana. Hockenson também cumpriu o protocolo de concussão.
  • Christian Darrisaw (OT): O destaque da posição de left tackle também cumpriu o protocolo de concussão e treinou sem restrições.
  • Jordan Mason (RB): Treinou sem restrições após o início de seu período de avaliação de 21 dias. Ele trabalha para voltar de uma lesão no polegar e reforçar o jogo terrestre.
  • Brian O'Neill (OT) e James Pierre (CB): Passaram a treinar sem restrições na quinta-feira após terem a participação limitada no início da semana.

Notícias do Indianapolis Colts

O Colts chega a Minneapolis com o elenco bastante desfalcado, especialmente na defesa.

  • Sauce Gardner (CB): O principal cornerback do Colts na marcação individual perdeu dois treinos consecutivos por causa de uma lesão na panturrilha e tem poucas chances de jogar, o que representa uma grande baixa para a secundária.
  • Tyler Warren (TE): Não treinou devido a uma lesão persistente na virilha.
  • Rigoberto Sanchez (P) e Anthony Gould (WR): Ambos continuavam sem treinar (DNP), segundo o relatório de quinta-feira.
  • Grover Stewart (DT): Não participou do treino de quinta-feira porque teve um dia de descanso programado.
  • Retornos aos treinos sem restrições: Por outro lado, o wide receiver Keenan Allen, o running back Jonathan Taylor e o cornerback Charvarius Ward voltaram a treinar sem restrições na quinta-feira após serem poupados na quarta-feira. O linebacker Jaylon Carlies (costelas) e o guard Matt Goncalves (tornozelo) também passaram a treinar sem restrições.



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