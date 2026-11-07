Como assistir ao vivo a Minnesota Vikings x Buffalo Bills pela NFL: melhor defesa contra melhor ataque, quem vence? Transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Minnesota Vikings x Buffalo Bills

O Minnesota Vikings recebe o Buffalo Bills no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis, Minnesota, pela Semana 9 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para segunda-feira, 9 de novembro, às 21:15 (BRT).

O início invicto de temporada dos Vikings (6-1) finalmente chegou ao fim na semana passada diante do rival de divisão Detroit Lions. A equipe precisa se recompor rapidamente, já que agora enfrenta o forte Bills (6-1), que chega a Minneapolis após três vitórias consecutivas.

Como assistir a Minnesota Vikings x Buffalo Bills

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.



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Notícias das equipes para Minnesota Vikings x Buffalo Bills

Notícias do Minnesota Vikings

Destaque : O quarterback Kyler Murray está oficialmente FORA após sofrer uma distensão de grau 2 na parte posterior da coxa. O experiente reserva Carson Wentz assume a posição de quarterback titular. Rumores indicam que a recuperação de Murray pode deixá-lo de fora por mais tempo, além desta semana, o que coloca ainda mais atenção sobre a maneira como Wentz comandará o ataque.

: O quarterback Kyler Murray está oficialmente FORA após sofrer uma distensão de grau 2 na parte posterior da coxa. O experiente reserva Carson Wentz assume a posição de quarterback titular. Rumores indicam que a recuperação de Murray pode deixá-lo de fora por mais tempo, além desta semana, o que coloca ainda mais atenção sobre a maneira como Wentz comandará o ataque. Desfalques importantes : O ataque sofre outras baixas, já que o wide receiver titular Jauan Jennings (panturrilha) e o running back Demond Claiborne (joelho) também foram descartados após se lesionarem no treino de quinta-feira.

: O ataque sofre outras baixas, já que o wide receiver titular Jauan Jennings (panturrilha) e o running back Demond Claiborne (joelho) também foram descartados após se lesionarem no treino de quinta-feira. Participação incerta : As opções na defesa contra o passe estão bastante reduzidas, com os safeties Theo Jackson (quadríceps) e Jay Ward (joelho) listados como dúvida.

: As opções na defesa contra o passe estão bastante reduzidas, com os safeties Theo Jackson (quadríceps) e Jay Ward (joelho) listados como dúvida. Liberados para jogar: Há uma ótima notícia para a linha ofensiva: o astro Christian Darrisaw, tackle pela esquerda, treinou sem restrições e não consta no relatório de lesões, apesar do problema no ombro. O linebacker Jake Golday (panturrilha) e o cornerback Isaiah Rodgers (tornozelo) também estão liberados.

Notícias do Buffalo Bills

Desfalques importantes : O wide receiver Joshua Palmer (parte posterior da coxa) está oficialmente FORA após deixar o jogo da semana passada. Ele não conseguiu treinar durante toda a semana.

: O wide receiver Joshua Palmer (parte posterior da coxa) está oficialmente FORA após deixar o jogo da semana passada. Ele não conseguiu treinar durante toda a semana. Crise na linha ofensiva : O Bills está preocupado com o lado esquerdo de sua linha ofensiva. O astro Dion Dawkins, tackle pela esquerda, perdeu todos os treinos da semana por causa de uma lesão nas costelas e é dúvida. Alec Anderson, guard titular pela esquerda, voltou a treinar no sábado, mas segue como dúvida devido a um problema no tornozelo. Se Dawkins não puder proteger Josh Allen, a expectativa é que Tylan Grable o substitua.

: O Bills está preocupado com o lado esquerdo de sua linha ofensiva. O astro Dion Dawkins, tackle pela esquerda, perdeu todos os treinos da semana por causa de uma lesão nas costelas e é dúvida. Alec Anderson, guard titular pela esquerda, voltou a treinar no sábado, mas segue como dúvida devido a um problema no tornozelo. Se Dawkins não puder proteger Josh Allen, a expectativa é que Tylan Grable o substitua. Decisões sobre ativações : O defensive back Jordan Hancock (parte posterior da coxa) e o wide receiver Tyrell Shavers (joelho) estão listados como dúvida. Como ambos estão tecnicamente designados para retornar da lista de lesionados, o Buffalo tem até a tarde de segunda-feira para ativá-los oficialmente no elenco de 53 jogadores, caso possam jogar.

: O defensive back Jordan Hancock (parte posterior da coxa) e o wide receiver Tyrell Shavers (joelho) estão listados como dúvida. Como ambos estão tecnicamente designados para retornar da lista de lesionados, o Buffalo tem até a tarde de segunda-feira para ativá-los oficialmente no elenco de 53 jogadores, caso possam jogar. Liberados para jogar: Spencer Brown, tackle pela direita, não consta no relatório de lesões, apesar do problema nas costas, após treinar sem restrições durante toda a semana. DJ Moore, Keon Coleman e Dalton Kincaid, principais nomes do ataque, estão totalmente recuperados e liberados para jogar na noite de segunda-feira.

Minnesota Vikings MIN Sequência Buffalo Bills BUF MIN MIN BUF BUF Todos os jogos Todos os jogos Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN D Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND V New Orleans Saints NO 13 23 Minnesota Vikings MIN V Minnesota Vikings MIN 15 10 Miami Dolphins MIA V Tampa Bay Buccaneers TB 16 23 Minnesota Vikings MIN V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 92 Todos os jogos Todos os jogos Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL V Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF V Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 26 29 New England Patriots NE D Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 156