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Como assistir ao vivo a Minnesota Vikings x Buffalo Bills pela NFL: melhor defesa contra melhor ataque, quem vence? Transmissão online, canais de TV e horário de início

Minnesota Vikings x Buffalo Bills
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Minnesota Vikings e Buffalo Bills, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Minnesota Vikings x Buffalo Bills

O Minnesota Vikings recebe o Buffalo Bills no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis, Minnesota, pela Semana 9 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para segunda-feira, 9 de novembro, às 21:15 (BRT).

O início invicto de temporada dos Vikings (6-1) finalmente chegou ao fim na semana passada diante do rival de divisão Detroit Lions. A equipe precisa se recompor rapidamente, já que agora enfrenta o forte Bills (6-1), que chega a Minneapolis após três vitórias consecutivas.

Como assistir a Minnesota Vikings x Buffalo Bills

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

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Além disso, a criptografia da VPN impede que os provedores de internet reduzam sua velocidade de conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite que você acesse assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Minnesota Vikings x Buffalo Bills

Notícias do Minnesota Vikings

  • Destaque: O quarterback Kyler Murray está oficialmente FORA após sofrer uma distensão de grau 2 na parte posterior da coxa. O experiente reserva Carson Wentz assume a posição de quarterback titular. Rumores indicam que a recuperação de Murray pode deixá-lo de fora por mais tempo, além desta semana, o que coloca ainda mais atenção sobre a maneira como Wentz comandará o ataque.
  • Desfalques importantes: O ataque sofre outras baixas, já que o wide receiver titular Jauan Jennings (panturrilha) e o running back Demond Claiborne (joelho) também foram descartados após se lesionarem no treino de quinta-feira.
  • Participação incerta: As opções na defesa contra o passe estão bastante reduzidas, com os safeties Theo Jackson (quadríceps) e Jay Ward (joelho) listados como dúvida.
  • Liberados para jogar: Há uma ótima notícia para a linha ofensiva: o astro Christian Darrisaw, tackle pela esquerda, treinou sem restrições e não consta no relatório de lesões, apesar do problema no ombro. O linebacker Jake Golday (panturrilha) e o cornerback Isaiah Rodgers (tornozelo) também estão liberados.

Notícias do Buffalo Bills

  • Desfalques importantes: O wide receiver Joshua Palmer (parte posterior da coxa) está oficialmente FORA após deixar o jogo da semana passada. Ele não conseguiu treinar durante toda a semana.
  • Crise na linha ofensiva: O Bills está preocupado com o lado esquerdo de sua linha ofensiva. O astro Dion Dawkins, tackle pela esquerda, perdeu todos os treinos da semana por causa de uma lesão nas costelas e é dúvida. Alec Anderson, guard titular pela esquerda, voltou a treinar no sábado, mas segue como dúvida devido a um problema no tornozelo. Se Dawkins não puder proteger Josh Allen, a expectativa é que Tylan Grable o substitua.
  • Decisões sobre ativações: O defensive back Jordan Hancock (parte posterior da coxa) e o wide receiver Tyrell Shavers (joelho) estão listados como dúvida. Como ambos estão tecnicamente designados para retornar da lista de lesionados, o Buffalo tem até a tarde de segunda-feira para ativá-los oficialmente no elenco de 53 jogadores, caso possam jogar.
  • Liberados para jogar: Spencer Brown, tackle pela direita, não consta no relatório de lesões, apesar do problema nas costas, após treinar sem restrições durante toda a semana. DJ Moore, Keon Coleman e Dalton Kincaid, principais nomes do ataque, estão totalmente recuperados e liberados para jogar na noite de segunda-feira.
Minnesota Vikings
MIN

Sequência

Buffalo Bills
BUF

Todos os jogos

Detroit Lions
DET
19
15
Minnesota Vikings
MIN
D
Minnesota Vikings
MIN
16
10
Indianapolis Colts
IND
V
New Orleans Saints
NO
13
23
Minnesota Vikings
MIN
V
Minnesota Vikings
MIN
15
10
Miami Dolphins
MIA
V
Tampa Bay Buccaneers
TB
16
23
Minnesota Vikings
MIN
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados92

Todos os jogos

Buffalo Bills
BUF
36
10
Baltimore Ravens
BAL
V
Las Vegas Raiders
LVR
30
33
Buffalo Bills
BUF
V
Los Angeles Rams
LA
34
37
Buffalo Bills
BUF
V
Buffalo Bills
BUF
26
29
New England Patriots
NE
D
Buffalo Bills
BUF
24
16
Los Angeles Chargers
LAC
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados156

Confrontos

Minnesota Vikings
Empate
Buffalo Bills
2
0
3
NFL
Buffalo Bills badge
Buffalo Bills
BUF
30
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MIN
33
FJ
NFL Preseason
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Buffalo Bills
BUF
27
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MIN
6
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NFL Preseason
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95Pontos marcados111

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