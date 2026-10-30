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Como assistir ao vivo a Miami Dolphins x New England Patriots pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início do jogo

Miami Dolphins x New England Patriots
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Miami Dolphins e New England Patriots, horário de início e notícias das equipes

Horário de início de Miami Dolphins x New England Patriots

O Miami Dolphins recebe o New England Patriots no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, em um confronto entre equipes da AFC East pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 16h25 ET / 13h25 PT (21h25 GMT).

O Patriots (4-3) tentará explorar os erros frequentes da secundária do Dolphins (1-5), que passa por uma reconstrução. No entanto, o New England perdeu três dos quatro jogos que disputou fora de casa nesta temporada, enquanto o Miami chega animado após conquistar, enfim, sua primeira vitória.

Como assistir a Miami Dolphins x New England Patriots

Nos Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

Sky Sports NFL

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Notícias dos elencos de Miami Dolphins x New England Patriots

Notícias do Miami Dolphins

O elenco de Jeff Hafley chega animado após conquistar sua primeira vitória da temporada contra o Jets na semana passada. No entanto, a equipe sofreu uma baixa importante para a estabilidade da linha ofensiva.

  • Kadyn Proctor (guard esquerdo): fora. O calouro escolhido na primeira rodada está oficialmente fora por causa de uma concussão. A ausência encerra uma sequência notável de seis jogos em que o Miami escalou exatamente a mesma linha ofensiva titular, algo raro para a franquia nos últimos anos. A expectativa é que Jared Kingston entre na formação titular.
  • JuJu Brents (cornerback): dúvida. Brents está sob protocolo de concussão, mas conseguiu voltar a treinar de forma limitada no fim da semana, mostrando sinais positivos de recuperação.
  • Reese Taylor (cornerback): dúvida. A participação do cornerback segue incerta devido a uma lesão no quadríceps.
  • Peças centrais do ataque: liberadas. O quarterback Malik Willis (virilha) e o running back Jaylen Wright (pé/quadríceps) participaram integralmente dos treinos e não têm restrições para o jogo. Eles darão apoio ao principal corredor, Ollie Gordon II, enquanto o Miami aposta fortemente em seu dinâmico jogo terrestre.

Notícias do New England Patriots

A equipe de Mike Vrabel busca se recuperar da derrota para o Chicago na semana 7. Embora o Patriots esteja, de modo geral, mais saudável do que nas últimas semanas, ainda precisa tomar uma decisão importante sobre sua principal arma ofensiva.

  • A.J. Brown (wide receiver): dúvida. O astro não participou de dois treinos consecutivos no fim da semana depois que a dor no joelho voltou a incomodá-lo, enquanto também se recuperava de uma entorse anterior na parte alta do tornozelo. Vrabel indicou que a decisão final sobre sua disponibilidade ficará para o fim de semana. Com Romeo Doubs e Mack Hollins já na lista de lesionados, o Patriots pode ficar perigosamente desfalcado na posição de wide receiver.
  • TreVeyon Henderson (running back): dúvida. Em seu segundo ano, o running back perdeu dois treinos seguidos devido a uma doença, complicando a situação de um grupo de corredores que depende muito de Rhamondre Stevenson.
  • Christian Elliss (linebacker): dúvida. Apesar da designação por causa de uma lesão no peito, o jogador com mais tackles do Patriots participou integralmente dos treinos e deve ser uma peça central da defesa.
  • Carlton Davis III (cornerback): dúvida. Davis voltou a treinar integralmente nesta semana após uma lesão no pescoço deixá-lo fora de três jogos consecutivos, o que indica que poderá reforçar a secundária.
  • Drake Maye (quarterback): liberado. O quarterback, que vem se destacando, participou integralmente dos treinos apesar de constar no relatório com um problema leve no ombro direito e está totalmente liberado para comandar o ataque.
Miami Dolphins
MIA

Sequência

New England Patriots
NE

Todos os jogos

New York Jets
NYJ
25
28
Miami Dolphins
MIA
V
Miami Dolphins
MIA
24
31
Cincinnati Bengals
CIN
D
Minnesota Vikings
MIN
15
10
Miami Dolphins
MIA
D
Miami Dolphins
MIA
10
24
Kansas City Chiefs
KC
D
San Francisco 49ers
SF
35
13
Miami Dolphins
MIA
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados85

Todos os jogos

Chicago Bears
CHI
30
24
New England Patriots
NE
D
New England Patriots
NE
26
19
New York Jets
NYJ
V
New England Patriots
NE
45
17
Las Vegas Raiders
LVR
V
Buffalo Bills
BUF
26
29
New England Patriots
NE
V
Jacksonville Jaguars
JAX
35
6
New England Patriots
NE
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados130

Confrontos

Miami Dolphins
Empate
New England Patriots
3
0
2
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New England Patriots badge
New England Patriots
NE
38
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MIA
10
FJ
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MIA
27
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NE
33
FJ
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MIA
34
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NE
15
FJ
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New England Patriots
NE
10
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MIA
15
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Miami Dolphins
MIA
31
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New England Patriots
NE
17
FJ
117Pontos marcados113

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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