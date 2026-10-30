Horário de início de Miami Dolphins x New England Patriots
O Miami Dolphins recebe o New England Patriots no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, em um confronto entre equipes da AFC East pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 16h25 ET / 13h25 PT (21h25 GMT).
O Patriots (4-3) tentará explorar os erros frequentes da secundária do Dolphins (1-5), que passa por uma reconstrução. No entanto, o New England perdeu três dos quatro jogos que disputou fora de casa nesta temporada, enquanto o Miami chega animado após conquistar, enfim, sua primeira vitória.
Como assistir a Miami Dolphins x New England Patriots
Nos Estados Unidos:
CBS / Paramount+ / Fubo
No Reino Unido:
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Notícias dos elencos de Miami Dolphins x New England Patriots
Notícias do Miami Dolphins
O elenco de Jeff Hafley chega animado após conquistar sua primeira vitória da temporada contra o Jets na semana passada. No entanto, a equipe sofreu uma baixa importante para a estabilidade da linha ofensiva.
- Kadyn Proctor (guard esquerdo): fora. O calouro escolhido na primeira rodada está oficialmente fora por causa de uma concussão. A ausência encerra uma sequência notável de seis jogos em que o Miami escalou exatamente a mesma linha ofensiva titular, algo raro para a franquia nos últimos anos. A expectativa é que Jared Kingston entre na formação titular.
- JuJu Brents (cornerback): dúvida. Brents está sob protocolo de concussão, mas conseguiu voltar a treinar de forma limitada no fim da semana, mostrando sinais positivos de recuperação.
- Reese Taylor (cornerback): dúvida. A participação do cornerback segue incerta devido a uma lesão no quadríceps.
- Peças centrais do ataque: liberadas. O quarterback Malik Willis (virilha) e o running back Jaylen Wright (pé/quadríceps) participaram integralmente dos treinos e não têm restrições para o jogo. Eles darão apoio ao principal corredor, Ollie Gordon II, enquanto o Miami aposta fortemente em seu dinâmico jogo terrestre.
Notícias do New England Patriots
A equipe de Mike Vrabel busca se recuperar da derrota para o Chicago na semana 7. Embora o Patriots esteja, de modo geral, mais saudável do que nas últimas semanas, ainda precisa tomar uma decisão importante sobre sua principal arma ofensiva.
- A.J. Brown (wide receiver): dúvida. O astro não participou de dois treinos consecutivos no fim da semana depois que a dor no joelho voltou a incomodá-lo, enquanto também se recuperava de uma entorse anterior na parte alta do tornozelo. Vrabel indicou que a decisão final sobre sua disponibilidade ficará para o fim de semana. Com Romeo Doubs e Mack Hollins já na lista de lesionados, o Patriots pode ficar perigosamente desfalcado na posição de wide receiver.
- TreVeyon Henderson (running back): dúvida. Em seu segundo ano, o running back perdeu dois treinos seguidos devido a uma doença, complicando a situação de um grupo de corredores que depende muito de Rhamondre Stevenson.
- Christian Elliss (linebacker): dúvida. Apesar da designação por causa de uma lesão no peito, o jogador com mais tackles do Patriots participou integralmente dos treinos e deve ser uma peça central da defesa.
- Carlton Davis III (cornerback): dúvida. Davis voltou a treinar integralmente nesta semana após uma lesão no pescoço deixá-lo fora de três jogos consecutivos, o que indica que poderá reforçar a secundária.
- Drake Maye (quarterback): liberado. O quarterback, que vem se destacando, participou integralmente dos treinos apesar de constar no relatório com um problema leve no ombro direito e está totalmente liberado para comandar o ataque.
Sequência
Todos os jogos
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Confrontos
Links úteis
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AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers
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