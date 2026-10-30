Horário de início de Miami Dolphins x New England Patriots

O Miami Dolphins recebe o New England Patriots no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, em um confronto entre equipes da AFC East pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 16h25 ET / 13h25 PT (21h25 GMT).

O Patriots (4-3) tentará explorar os erros frequentes da secundária do Dolphins (1-5), que passa por uma reconstrução. No entanto, o New England perdeu três dos quatro jogos que disputou fora de casa nesta temporada, enquanto o Miami chega animado após conquistar, enfim, sua primeira vitória.

Como assistir a Miami Dolphins x New England Patriots

Nos Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

Sky Sports NFL

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Notícias dos elencos de Miami Dolphins x New England Patriots

Notícias do Miami Dolphins

O elenco de Jeff Hafley chega animado após conquistar sua primeira vitória da temporada contra o Jets na semana passada. No entanto, a equipe sofreu uma baixa importante para a estabilidade da linha ofensiva.

Kadyn Proctor (guard esquerdo): fora . O calouro escolhido na primeira rodada está oficialmente fora por causa de uma concussão. A ausência encerra uma sequência notável de seis jogos em que o Miami escalou exatamente a mesma linha ofensiva titular, algo raro para a franquia nos últimos anos. A expectativa é que Jared Kingston entre na formação titular.

. O calouro escolhido na primeira rodada está oficialmente fora por causa de uma concussão. A ausência encerra uma sequência notável de seis jogos em que o Miami escalou exatamente a mesma linha ofensiva titular, algo raro para a franquia nos últimos anos. A expectativa é que Jared Kingston entre na formação titular. JuJu Brents (cornerback): dúvida . Brents está sob protocolo de concussão, mas conseguiu voltar a treinar de forma limitada no fim da semana, mostrando sinais positivos de recuperação.

. Brents está sob protocolo de concussão, mas conseguiu voltar a treinar de forma limitada no fim da semana, mostrando sinais positivos de recuperação. Reese Taylor (cornerback): dúvida . A participação do cornerback segue incerta devido a uma lesão no quadríceps.

. A participação do cornerback segue incerta devido a uma lesão no quadríceps. Peças centrais do ataque: liberadas. O quarterback Malik Willis (virilha) e o running back Jaylen Wright (pé/quadríceps) participaram integralmente dos treinos e não têm restrições para o jogo. Eles darão apoio ao principal corredor, Ollie Gordon II, enquanto o Miami aposta fortemente em seu dinâmico jogo terrestre.

Notícias do New England Patriots

A equipe de Mike Vrabel busca se recuperar da derrota para o Chicago na semana 7. Embora o Patriots esteja, de modo geral, mais saudável do que nas últimas semanas, ainda precisa tomar uma decisão importante sobre sua principal arma ofensiva.

A.J. Brown (wide receiver): dúvida . O astro não participou de dois treinos consecutivos no fim da semana depois que a dor no joelho voltou a incomodá-lo, enquanto também se recuperava de uma entorse anterior na parte alta do tornozelo. Vrabel indicou que a decisão final sobre sua disponibilidade ficará para o fim de semana. Com Romeo Doubs e Mack Hollins já na lista de lesionados, o Patriots pode ficar perigosamente desfalcado na posição de wide receiver.

. O astro não participou de dois treinos consecutivos no fim da semana depois que a dor no joelho voltou a incomodá-lo, enquanto também se recuperava de uma entorse anterior na parte alta do tornozelo. Vrabel indicou que a decisão final sobre sua disponibilidade ficará para o fim de semana. Com Romeo Doubs e Mack Hollins já na lista de lesionados, o Patriots pode ficar perigosamente desfalcado na posição de wide receiver. TreVeyon Henderson (running back): dúvida . Em seu segundo ano, o running back perdeu dois treinos seguidos devido a uma doença, complicando a situação de um grupo de corredores que depende muito de Rhamondre Stevenson.

. Em seu segundo ano, o running back perdeu dois treinos seguidos devido a uma doença, complicando a situação de um grupo de corredores que depende muito de Rhamondre Stevenson. Christian Elliss (linebacker): dúvida . Apesar da designação por causa de uma lesão no peito, o jogador com mais tackles do Patriots participou integralmente dos treinos e deve ser uma peça central da defesa.

. Apesar da designação por causa de uma lesão no peito, o jogador com mais tackles do Patriots participou integralmente dos treinos e deve ser uma peça central da defesa. Carlton Davis III (cornerback): dúvida . Davis voltou a treinar integralmente nesta semana após uma lesão no pescoço deixá-lo fora de três jogos consecutivos, o que indica que poderá reforçar a secundária.

. Davis voltou a treinar integralmente nesta semana após uma lesão no pescoço deixá-lo fora de três jogos consecutivos, o que indica que poderá reforçar a secundária. Drake Maye (quarterback): liberado. O quarterback, que vem se destacando, participou integralmente dos treinos apesar de constar no relatório com um problema leve no ombro direito e está totalmente liberado para comandar o ataque.

Miami Dolphins MIA Sequência New England Patriots NE MIA MIA NE NE Todos os jogos Todos os jogos New York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA V Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN D Minnesota Vikings MIN 15 10 Miami Dolphins MIA D Miami Dolphins MIA 10 24 Kansas City Chiefs KC D San Francisco 49ers SF 35 13 Miami Dolphins MIA D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 85 Todos os jogos Todos os jogos Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE D New England Patriots NE 26 19 New York Jets NYJ V New England Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR V Buffalo Bills BUF 26 29 New England Patriots NE V Jacksonville Jaguars JAX 35 6 New England Patriots NE D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 130

Confrontos Empate 3 0 2 NFL New England Patriots NE 38 Miami Dolphins MIA 10 FJ NFL Miami Dolphins MIA 27 New England Patriots NE 33 FJ NFL Miami Dolphins MIA 34 New England Patriots NE 15 FJ NFL New England Patriots NE 10 Miami Dolphins MIA 15 FJ NFL Miami Dolphins MIA 31 New England Patriots NE 17 FJ 117 Pontos marcados 113

Links úteis

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