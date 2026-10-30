Horário de início de Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers

O Los Angeles Rams recebe o Los Angeles Chargers no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, pela semana 8 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 1º de novembro, às 16h05 ET / 13h05 PT (21h05 GMT).

Os dois times de Los Angeles disputaram, juntos, sete partidas nesta temporada no SoFi Stadium, estádio que compartilham, e somaram apenas uma vitória entre eles: a dos Rams sobre os Giants por 28 a 6 no local, na semana 2.

Após vencer os Raiders na semana 7, os Rams (3-4) buscam duas vitórias consecutivas pela primeira vez nesta temporada diante dos Chargers (0-6), o único time da NFL que ainda não venceu.

Onde assistir a Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers

Nos Estados Unidos:

Fox / Fox One / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports+

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Notícias dos elencos de Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers

O confronto de Los Angeles encontra os dois times que dividem o estádio enfrentando sérias dificuldades com lesões de jogadores importantes.

Notícias do Los Angeles Rams

Os Rams buscam voltar a ter o mesmo número de vitórias e derrotas, mas continuam enfrentando problemas significativos no elenco, especialmente na defesa.

Myles Garrett (joelho) : O defensive end ficará fora pelo sétimo jogo consecutivo. O técnico Sean McVay confirmou que o time não iniciará nesta semana o período de 21 dias em que ele pode voltar a treinar, enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no joelho.

: O defensive end ficará fora pelo sétimo jogo consecutivo. O técnico Sean McVay confirmou que o time não iniciará nesta semana o período de 21 dias em que ele pode voltar a treinar, enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no joelho. Davante Adams (posterior da coxa) : Adams passou por uma cirurgia bem-sucedida para limpeza da região posterior da coxa. Embora esteja evoluindo bem e tenha expectativa de retornar mais perto do prazo mínimo previsto, de seis a dez semanas, ele continua fora.

: Adams passou por uma cirurgia bem-sucedida para limpeza da região posterior da coxa. Embora esteja evoluindo bem e tenha expectativa de retornar mais perto do prazo mínimo previsto, de seis a dez semanas, ele continua fora. Trent McDuffie (virilha) : Em uma notícia positiva, McDuffie voltou a treinar nesta semana, com participação limitada. Sua recuperação aponta para a possibilidade de jogar no domingo, quando será crucial para conter as opções dos Chargers no slot.

: Em uma notícia positiva, McDuffie voltou a treinar nesta semana, com participação limitada. Sua recuperação aponta para a possibilidade de jogar no domingo, quando será crucial para conter as opções dos Chargers no slot. Nate Landman (concussão) : O inside linebacker cumpriu o protocolo de concussão e participou integralmente do treino, o que indica que poderá voltar a ser titular.

: O inside linebacker cumpriu o protocolo de concussão e participou integralmente do treino, o que indica que poderá voltar a ser titular. Colby Parkinson (costela) e Coleman Shelton (quadril) : Os dois titulares não treinaram no início da semana, e ainda não se sabe se estarão disponíveis para o jogo.

e : Os dois titulares não treinaram no início da semana, e ainda não se sabe se estarão disponíveis para o jogo. Joe Cardona (tornozelo): O long snapper não treinou após sofrer uma lesão no tornozelo. Como precaução, os Rams contrataram o veterano Jake McQuaide para o elenco de treinamento.

Notícias do Los Angeles Chargers

Os Chargers de Jim Harbaugh, que ainda não venceram, voltam da semana de folga, mas receberam uma notícia dura sobre um pilar de sua defesa.

Derwin James Jr. (posterior da coxa) : Em um duro golpe para a defesa contra o passe, James sofreu uma grave piora em sua recuperação. O técnico Harbaugh revelou que há grande possibilidade de James ser colocado na lista de lesionados (IR) e que ele certamente ficará fora do confronto de Los Angeles.

: Em um duro golpe para a defesa contra o passe, James sofreu uma grave piora em sua recuperação. O técnico Harbaugh revelou que há grande possibilidade de James ser colocado na lista de lesionados (IR) e que ele certamente ficará fora do confronto de Los Angeles. Ladd McConkey (concussão) : O wide receiver de destaque cumpriu o protocolo de concussão e participou integralmente dos treinos durante toda a semana. Assim, liderará o jogo aéreo dos Chargers no domingo.

: O wide receiver de destaque cumpriu o protocolo de concussão e participou integralmente dos treinos durante toda a semana. Assim, liderará o jogo aéreo dos Chargers no domingo. Tre' Harris e Donte Jackson (posterior da coxa) : Os dois jogadores tiveram participação limitada nos treinos ao longo da semana. Embora estejam suportando cargas parciais de trabalho, a disponibilidade de ambos deve ser decidida apenas perto do início do jogo.

e : Os dois jogadores tiveram participação limitada nos treinos ao longo da semana. Embora estejam suportando cargas parciais de trabalho, a disponibilidade de ambos deve ser decidida apenas perto do início do jogo. Kayode Awosika (fíbula) e Brenen Thompson (quadríceps/posterior da coxa) : Nenhum dos dois conseguiu treinar nesta semana, o que praticamente os descarta para o jogo de domingo.

e : Nenhum dos dois conseguiu treinar nesta semana, o que praticamente os descarta para o jogo de domingo. Joe Alt (pescoço): O offensive tackle novato deve voltar ao time titular, um reforço importante para a proteção de Justin Herbert contra a pressão dos Rams pelo interior da linha.

Los Angeles Rams LA Sequência Los Angeles Chargers LAC LA LA LAC LAC Todos os jogos Todos os jogos Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ D Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF D Philadelphia Eagles PHI 20 24 Los Angeles Rams LA V Denver Broncos DEN 30 26 Los Angeles Rams LA D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 135 Todos os jogos Todos os jogos Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC D Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN D Seattle Seahawks SEA 30 23 Los Angeles Chargers LAC D Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC D Los Angeles Chargers LAC 14 26 Las Vegas Raiders LVR D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 76

Confrontos Empate 3 0 2 NFL Preseason Los Angeles Chargers LAC 18 Los Angeles Rams LA 20 FJ NFL Preseason Los Angeles Rams LA 23 Los Angeles Chargers LAC 22 FJ NFL Preseason Los Angeles Chargers LAC 9 Los Angeles Rams LA 13 FJ NFL Preseason Los Angeles Rams LA 17 Los Angeles Chargers LAC 34 FJ NFL Los Angeles Chargers LAC 31 Los Angeles Rams LA 10 FJ 83 Pontos marcados 114

Links úteis

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AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks