Horário de início de Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers
O Los Angeles Rams recebe o Los Angeles Chargers no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, pela semana 8 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 1º de novembro, às 16h05 ET / 13h05 PT (21h05 GMT).
Os dois times de Los Angeles disputaram, juntos, sete partidas nesta temporada no SoFi Stadium, estádio que compartilham, e somaram apenas uma vitória entre eles: a dos Rams sobre os Giants por 28 a 6 no local, na semana 2.
Após vencer os Raiders na semana 7, os Rams (3-4) buscam duas vitórias consecutivas pela primeira vez nesta temporada diante dos Chargers (0-6), o único time da NFL que ainda não venceu.
Onde assistir a Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers
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Notícias dos elencos de Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers
O confronto de Los Angeles encontra os dois times que dividem o estádio enfrentando sérias dificuldades com lesões de jogadores importantes.
Notícias do Los Angeles Rams
Os Rams buscam voltar a ter o mesmo número de vitórias e derrotas, mas continuam enfrentando problemas significativos no elenco, especialmente na defesa.
- Myles Garrett (joelho): O defensive end ficará fora pelo sétimo jogo consecutivo. O técnico Sean McVay confirmou que o time não iniciará nesta semana o período de 21 dias em que ele pode voltar a treinar, enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no joelho.
- Davante Adams (posterior da coxa): Adams passou por uma cirurgia bem-sucedida para limpeza da região posterior da coxa. Embora esteja evoluindo bem e tenha expectativa de retornar mais perto do prazo mínimo previsto, de seis a dez semanas, ele continua fora.
- Trent McDuffie (virilha): Em uma notícia positiva, McDuffie voltou a treinar nesta semana, com participação limitada. Sua recuperação aponta para a possibilidade de jogar no domingo, quando será crucial para conter as opções dos Chargers no slot.
- Nate Landman (concussão): O inside linebacker cumpriu o protocolo de concussão e participou integralmente do treino, o que indica que poderá voltar a ser titular.
- Colby Parkinson (costela) e Coleman Shelton (quadril): Os dois titulares não treinaram no início da semana, e ainda não se sabe se estarão disponíveis para o jogo.
- Joe Cardona (tornozelo): O long snapper não treinou após sofrer uma lesão no tornozelo. Como precaução, os Rams contrataram o veterano Jake McQuaide para o elenco de treinamento.
Notícias do Los Angeles Chargers
Os Chargers de Jim Harbaugh, que ainda não venceram, voltam da semana de folga, mas receberam uma notícia dura sobre um pilar de sua defesa.
- Derwin James Jr. (posterior da coxa): Em um duro golpe para a defesa contra o passe, James sofreu uma grave piora em sua recuperação. O técnico Harbaugh revelou que há grande possibilidade de James ser colocado na lista de lesionados (IR) e que ele certamente ficará fora do confronto de Los Angeles.
- Ladd McConkey (concussão): O wide receiver de destaque cumpriu o protocolo de concussão e participou integralmente dos treinos durante toda a semana. Assim, liderará o jogo aéreo dos Chargers no domingo.
- Tre' Harris e Donte Jackson (posterior da coxa): Os dois jogadores tiveram participação limitada nos treinos ao longo da semana. Embora estejam suportando cargas parciais de trabalho, a disponibilidade de ambos deve ser decidida apenas perto do início do jogo.
- Kayode Awosika (fíbula) e Brenen Thompson (quadríceps/posterior da coxa): Nenhum dos dois conseguiu treinar nesta semana, o que praticamente os descarta para o jogo de domingo.
- Joe Alt (pescoço): O offensive tackle novato deve voltar ao time titular, um reforço importante para a proteção de Justin Herbert contra a pressão dos Rams pelo interior da linha.
Sequência
Todos os jogos
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Confrontos
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