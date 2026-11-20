Horário de Los Angeles Chargers x New York Jets

O Los Angeles Chargers recebe o New York Jets no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, pela semana 11 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 22 de novembro, às 17:05 (BRT).

Em um confronto entre duas equipes na parte de baixo da classificação, com importantes implicações para a ordem do Draft da NFL de 2027, o Los Angeles Chargers (1-8) tenta ganhar embalo após encerrar uma sequência de 11 derrotas. Já o New York Jets (2-8), em má fase, busca interromper uma série de cinco derrotas em meio a questionamentos sobre o técnico Aaron Glenn.

Como assistir a Los Angeles Chargers x New York Jets

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



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Notícias das equipes para Los Angeles Chargers x New York Jets

Notícias do Los Angeles Chargers

Mudança no ataque : Los Angeles aposta bastante na formação 21, com dois running backs, um tight end e dois wide receivers, ficando atrás apenas de San Francisco no uso desse esquema. Na semana 10, Justin Herbert lançou para apenas 129 jardas (sua menor marca em uma vitória na carreira), além de correr 51 jardas e marcar um touchdown. O running back Omarion Hampton liderou o ataque com 105 jardas terrestres e um touchdown em 22 corridas, atrás de uma linha ofensiva que tinha três novatos como titulares.

: Los Angeles aposta bastante na formação 21, com dois running backs, um tight end e dois wide receivers, ficando atrás apenas de San Francisco no uso desse esquema. Na semana 10, Justin Herbert lançou para apenas 129 jardas (sua menor marca em uma vitória na carreira), além de correr 51 jardas e marcar um touchdown. O running back Omarion Hampton liderou o ataque com 105 jardas terrestres e um touchdown em 22 corridas, atrás de uma linha ofensiva que tinha três novatos como titulares. Reforço entre os recebedores : O astro da posição Ladd McConkey voltou a treinar de forma limitada na quarta e na quinta-feira, depois de perder os dois últimos jogos por espasmos nas costas.

: O astro da posição Ladd McConkey voltou a treinar de forma limitada na quarta e na quinta-feira, depois de perder os dois últimos jogos por espasmos nas costas. Dúvidas e ausências nos treinos : O linebacker Daiyan Henley (dor no joelho), o tight end Charlie Kolar (protocolo de concussão), o cornerback Rodney Shelley (tornozelo) e o wide receiver Brenen Thompson (músculo posterior da coxa) não participaram dos treinos de quarta e quinta-feira. O safety Kendall Williamson (panturrilha) deixou de participar dos treinos na quinta-feira, após ter sua condição rebaixada.

: O linebacker Daiyan Henley (dor no joelho), o tight end Charlie Kolar (protocolo de concussão), o cornerback Rodney Shelley (tornozelo) e o wide receiver Brenen Thompson (músculo posterior da coxa) não participaram dos treinos de quarta e quinta-feira. O safety Kendall Williamson (panturrilha) deixou de participar dos treinos na quinta-feira, após ter sua condição rebaixada. Participação limitada e evolução: Os cornerbacks Donte Jackson (virilha) e Isas Waxter (tornozelo), assim como o jogador de linha defensiva Justin Eboigbe (tornozelo), treinaram de forma limitada na quinta-feira. O tackle Trey Pipkins III (joelho), cuja janela de 21 dias para treinar foi aberta na semana passada, participou integralmente do treino de quinta-feira, assim como o veterano Khalil Mack, que vinha sendo poupado.

Notícias do New York Jets

Situação do quarterback : O veterano Geno Smith (36 anos) deixou o jogo contra Buffalo duas vezes, primeiro para uma avaliação de possível lesão na cabeça e depois por uma lesão no tornozelo esquerdo, o que levou o novato Cade Klubnik, escolhido na quarta rodada, a entrar em campo. No entanto, após treinar de forma limitada no início da semana, Smith participou integralmente do treino de sexta-feira e caminha para ser titular.

: O veterano Geno Smith (36 anos) deixou o jogo contra Buffalo duas vezes, primeiro para uma avaliação de possível lesão na cabeça e depois por uma lesão no tornozelo esquerdo, o que levou o novato Cade Klubnik, escolhido na quarta rodada, a entrar em campo. No entanto, após treinar de forma limitada no início da semana, Smith participou integralmente do treino de sexta-feira e caminha para ser titular. Desfalques entre os recebedores : O técnico Glenn confirmou os desfalques dos wide receivers Omar Cooper Jr. (tornozelo/quadril) e Isaiah Williams (costelas). Com a ausência de Williams, o running back Isaiah Davis deve assumir a função principal de retornar punts. Garrett Wilson, Adonai Mitchell, Tim Patrick e o novato Malik McClain são os únicos recebedores saudáveis no elenco ativo, o que significa que os tight ends Mason Taylor e o novato Kenyon Sadiq terão mais jogadas como recebedores, inclusive no slot.

: O técnico Glenn confirmou os desfalques dos wide receivers Omar Cooper Jr. (tornozelo/quadril) e Isaiah Williams (costelas). Com a ausência de Williams, o running back Isaiah Davis deve assumir a função principal de retornar punts. Garrett Wilson, Adonai Mitchell, Tim Patrick e o novato Malik McClain são os únicos recebedores saudáveis no elenco ativo, o que significa que os tight ends Mason Taylor e o novato Kenyon Sadiq terão mais jogadas como recebedores, inclusive no slot. Linha defensiva e escalação: A janela de 21 dias para treinar do jogador de linha defensiva David Onyemata (abdômen) foi aberta na quarta-feira, após seu período na lista de lesionados, embora Glenn tenha confirmado que ele não será ativado para domingo. O guard esquerdo Dylan Parham (joelho), o defensive tackle Harrison Phillips (tornozelo), o edge rusher Joseph Ossai (pé/tornozelo) e o linebacker Trevin Wallace (virilha) treinaram de forma limitada no início da semana. Glenn disse que a situação deles para domingo é "promissora". O edge rusher novato David Bailey segue como destaque, liderando todos os novatos da NFL com 7,5 sacks.

Los Angeles Chargers LAC Sequência New York Jets NYJ LAC LAC NYJ NYJ Todos os jogos Todos os jogos Baltimore Ravens BAL 20 23 Los Angeles Chargers LAC V Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU D Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC D Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC D Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 77 Todos os jogos Todos os jogos New York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF D Kansas City Chiefs KC 35 12 New York Jets NYJ D New York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR D New York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA D New England Patriots NE 26 19 New York Jets NYJ D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 101