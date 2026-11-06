Horário de início de Los Angeles Chargers x Houston Texans
O Los Angeles Chargers recebe o Houston Texans no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, pela semana 9 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 16h05 ET / 13h05 PT (21h05 GMT).
Para finalmente conquistar sua primeira vitória na temporada, os Chargers (0-7) precisarão voltar a marcar touchdowns. A equipe não conseguiu marcar nenhum nas duas derrotas anteriores, para os Rams e os Chiefs.
O Houston (2-5) ficará satisfeito por voltar a jogar fora de casa. A equipe sofreu sua quarta derrota consecutiva como mandante na temporada na semana passada, contra os Giants, mas tem retrospecto positivo longe do NRG Stadium.
Onde assistir a Los Angeles Chargers x Houston Texans
Nos EUA:
CBS / Paramount+ / Fubo
No Reino Unido:
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Notícias das equipes para Los Angeles Chargers x Houston Texans
Chargers e Texans chegam ao confronto da semana 9 bastante afetados por lesões, tanto no ataque quanto na defesa. O Houston está sem seu principal nome ofensivo no backfield, enquanto o Los Angeles espera contar com o retorno de titulares importantes para tentar salvar a temporada.
Notícias do Los Angeles Chargers
A principal questão para os Chargers é o possível retorno de reforços ao ataque, que está há nove quartos consecutivos sem marcar um touchdown. A equipe também se adapta a uma mudança tática: o coordenador Mike McDaniel comandará as jogadas da cabine dos técnicos, em vez de fazê-lo à beira do campo, para ter uma visão melhor e dar mais fluidez ao ataque.
- Reforço na linha ofensiva: O guard Kayode Awosika (fíbula), afastado desde a semana 2, participou de treinos com limitações e tem boas chances de jogar. O tackle Joe Alt voltou plenamente na semana passada, dando estabilidade à posição de left tackle enquanto Rashawn Slater está na lista de lesionados.
- Possível retorno de tight end: Os Chargers abriram o período de 21 dias para o tight end David Njoku (fíbula) voltar a treinar. Ele treinou com limitações, mas pode ser liberado para o jogo de domingo e oferecer a Justin Herbert um alvo de primeira linha de que ele tanto precisa.
- Reforço na defesa e problemas na secundária: O linebacker Denzel Perryman (peitoral) também teve seu período de treinos aberto e pode voltar. Daiyan Henley (ombro) treinou sem limitações. No entanto, a secundária segue bastante vulnerável, com o safety Derwin James Jr. na lista de lesionados por uma lesão na parte posterior da coxa e os cornerbacks Donte Jackson e Rodney Shelley limitados por problemas na mesma região.
- Fora / poucas chances de jogar: O wide receiver novato Brenen Thompson (quadríceps/parte posterior da coxa) e o safety Kendall Williamson (panturrilha) não treinaram e devem ficar fora.
Notícias do Houston Texans
Após a semana de folga, os Texans esperam encerrar sua própria má fase, mas terão de fazer isso sem sua principal opção no jogo corrido.
- Backfield: O técnico DeMeco Ryans confirmou que o running back titular David Montgomery (virilha) está fora. Sua situação segue sendo avaliada semana a semana, o que significa que o novato Woody Marks terá uma carga de trabalho elevada como principal running back da equipe.
- Retornos importantes na defesa: Em uma notícia de grande importância para a secundária dos Texans, o destaque Jalen Pitre (ombro), que atua como defensive back na posição de nickel, participou integralmente do treino e voltará após perder várias semanas por uma entorse na articulação acromioclavicular. O linebacker Azeez Al-Shaair (virilha) também passou a treinar sem limitações e tem presença garantida entre os titulares.
- Condição da linha ofensiva: O tackle Braden Smith (tornozelo) superou as limitações do início da semana e treinou sem restrições. Assim, C.J. Stroud terá à disposição o titular encarregado de protegê-lo contra Khalil Mack e a pressão dos Chargers sobre o quarterback.
- Fora / em dúvida: O safety Reed Blankenship (concussão/mão) não treinou e deve perder o jogo, deixando M.J. Stewart para assumir a posição de titular. O wide receiver Jaylin Noel (dedo do pé) está na lista de lesionados e fora pelo restante da temporada.
Sequência
Todos os jogos
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Confrontos
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