Horário de início de Los Angeles Chargers x Houston Texans

O Los Angeles Chargers recebe o Houston Texans no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, pela semana 9 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 16h05 ET / 13h05 PT (21h05 GMT).

Para finalmente conquistar sua primeira vitória na temporada, os Chargers (0-7) precisarão voltar a marcar touchdowns. A equipe não conseguiu marcar nenhum nas duas derrotas anteriores, para os Rams e os Chiefs.

O Houston (2-5) ficará satisfeito por voltar a jogar fora de casa. A equipe sofreu sua quarta derrota consecutiva como mandante na temporada na semana passada, contra os Giants, mas tem retrospecto positivo longe do NRG Stadium.

Onde assistir a Los Angeles Chargers x Houston Texans

Nos EUA:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass

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Notícias das equipes para Los Angeles Chargers x Houston Texans

Chargers e Texans chegam ao confronto da semana 9 bastante afetados por lesões, tanto no ataque quanto na defesa. O Houston está sem seu principal nome ofensivo no backfield, enquanto o Los Angeles espera contar com o retorno de titulares importantes para tentar salvar a temporada.

Notícias do Los Angeles Chargers

A principal questão para os Chargers é o possível retorno de reforços ao ataque, que está há nove quartos consecutivos sem marcar um touchdown. A equipe também se adapta a uma mudança tática: o coordenador Mike McDaniel comandará as jogadas da cabine dos técnicos, em vez de fazê-lo à beira do campo, para ter uma visão melhor e dar mais fluidez ao ataque.

Reforço na linha ofensiva : O guard Kayode Awosika (fíbula), afastado desde a semana 2, participou de treinos com limitações e tem boas chances de jogar. O tackle Joe Alt voltou plenamente na semana passada, dando estabilidade à posição de left tackle enquanto Rashawn Slater está na lista de lesionados.

: O guard Kayode Awosika (fíbula), afastado desde a semana 2, participou de treinos com limitações e tem boas chances de jogar. O tackle Joe Alt voltou plenamente na semana passada, dando estabilidade à posição de left tackle enquanto Rashawn Slater está na lista de lesionados. Possível retorno de tight end : Os Chargers abriram o período de 21 dias para o tight end David Njoku (fíbula) voltar a treinar. Ele treinou com limitações, mas pode ser liberado para o jogo de domingo e oferecer a Justin Herbert um alvo de primeira linha de que ele tanto precisa.

: Os Chargers abriram o período de 21 dias para o tight end David Njoku (fíbula) voltar a treinar. Ele treinou com limitações, mas pode ser liberado para o jogo de domingo e oferecer a Justin Herbert um alvo de primeira linha de que ele tanto precisa. Reforço na defesa e problemas na secundária : O linebacker Denzel Perryman (peitoral) também teve seu período de treinos aberto e pode voltar. Daiyan Henley (ombro) treinou sem limitações. No entanto, a secundária segue bastante vulnerável, com o safety Derwin James Jr. na lista de lesionados por uma lesão na parte posterior da coxa e os cornerbacks Donte Jackson e Rodney Shelley limitados por problemas na mesma região.

: O linebacker Denzel Perryman (peitoral) também teve seu período de treinos aberto e pode voltar. Daiyan Henley (ombro) treinou sem limitações. No entanto, a secundária segue bastante vulnerável, com o safety Derwin James Jr. na lista de lesionados por uma lesão na parte posterior da coxa e os cornerbacks Donte Jackson e Rodney Shelley limitados por problemas na mesma região. Fora / poucas chances de jogar: O wide receiver novato Brenen Thompson (quadríceps/parte posterior da coxa) e o safety Kendall Williamson (panturrilha) não treinaram e devem ficar fora.

Notícias do Houston Texans

Após a semana de folga, os Texans esperam encerrar sua própria má fase, mas terão de fazer isso sem sua principal opção no jogo corrido.

Backfield : O técnico DeMeco Ryans confirmou que o running back titular David Montgomery (virilha) está fora. Sua situação segue sendo avaliada semana a semana, o que significa que o novato Woody Marks terá uma carga de trabalho elevada como principal running back da equipe.

: O técnico DeMeco Ryans confirmou que o running back titular David Montgomery (virilha) está fora. Sua situação segue sendo avaliada semana a semana, o que significa que o novato Woody Marks terá uma carga de trabalho elevada como principal running back da equipe. Retornos importantes na defesa : Em uma notícia de grande importância para a secundária dos Texans, o destaque Jalen Pitre (ombro), que atua como defensive back na posição de nickel, participou integralmente do treino e voltará após perder várias semanas por uma entorse na articulação acromioclavicular. O linebacker Azeez Al-Shaair (virilha) também passou a treinar sem limitações e tem presença garantida entre os titulares.

: Em uma notícia de grande importância para a secundária dos Texans, o destaque Jalen Pitre (ombro), que atua como defensive back na posição de nickel, participou integralmente do treino e voltará após perder várias semanas por uma entorse na articulação acromioclavicular. O linebacker Azeez Al-Shaair (virilha) também passou a treinar sem limitações e tem presença garantida entre os titulares. Condição da linha ofensiva : O tackle Braden Smith (tornozelo) superou as limitações do início da semana e treinou sem restrições. Assim, C.J. Stroud terá à disposição o titular encarregado de protegê-lo contra Khalil Mack e a pressão dos Chargers sobre o quarterback.

: O tackle Braden Smith (tornozelo) superou as limitações do início da semana e treinou sem restrições. Assim, C.J. Stroud terá à disposição o titular encarregado de protegê-lo contra Khalil Mack e a pressão dos Chargers sobre o quarterback. Fora / em dúvida: O safety Reed Blankenship (concussão/mão) não treinou e deve perder o jogo, deixando M.J. Stewart para assumir a posição de titular. O wide receiver Jaylin Noel (dedo do pé) está na lista de lesionados e fora pelo restante da temporada.

Los Angeles Chargers LAC Sequência Houston Texans HOU LAC LAC HOU HOU Todos os jogos Todos os jogos Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC D Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC D Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN D Seattle Seahawks SEA 30 23 Los Angeles Chargers LAC D Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 71 Todos os jogos Todos os jogos Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG D Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU V Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU V Houston Texans HOU 30 34 Dallas Cowboys DAL D Indianapolis Colts IND 19 17 Houston Texans HOU D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 128

Confrontos Empate 2 0 3 NFL Preseason Houston Texans HOU 7 Los Angeles Chargers LAC 27 FJ NFL Los Angeles Chargers LAC 16 Houston Texans HOU 20 FJ NFL Houston Texans HOU 32 Los Angeles Chargers LAC 12 FJ NFL Houston Texans HOU 24 Los Angeles Chargers LAC 34 FJ NFL Houston Texans HOU 41 Los Angeles Chargers LAC 29 FJ 118 Pontos marcados 124

Links úteis

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