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Como assistir ao vivo a Los Angeles Chargers x Denver Broncos pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Los Angeles Chargers x Denver Broncos
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Denver Broncos, além do horário do pontapé inicial e das notícias das equipes

Horário de início de Los Angeles Chargers x Denver Broncos

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SoFi Stadium

O Los Angeles Chargers recebe o Denver Broncos no SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia), em um duelo totalmente da AFC West, durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para começar no domingo, 11 de outubro, às 17:05 (BRT).

O Chargers está na lanterna da AFC West após um início desesperador de campanha, sem vitórias, com 0-4. O Broncos (2-2) está apenas uma posição acima na divisão e perdeu nas duas viagens anteriores nesta temporada.

Como assistir a Los Angeles Chargers x Denver Broncos

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.

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Notícias das equipes de Los Angeles Chargers x Denver Broncos

Notícias do Los Angeles Chargers

O Chargers chega à Semana 5 como "os feridos ambulantes", sem vários jogadores vitais dos dois lados da bola.

  • Devastação na linha ofensiva: O maior golpe atinge a unidade de proteção de Justin Herbert. O tackle de Pro Bowl Rashawn Slater (tornozelo) foi colocado na Injured Reserve, enquanto Joe Alt (pescoço) foi oficialmente descartado. Além disso, os bloqueadores reservas Trevor Penning (concussão) e Kayode Awosika (fíbula) também estão fora, o que significa que o Chargers pode começar com até quatro calouros na linha ofensiva. O guard Branson Taylor (pescoço) segue como questionável.
  • Posições de habilidade: O wide receiver Quentin Johnston (peito) e o wide receiver de profundidade Brenen Thompson (quadríceps) foram descartados. O rookie estrela Ladd McConkey (pé) aparece como questionável e não treinou durante toda a semana, o que gera dúvida sobre sua disponibilidade. O tight end Charlie Kolar (antebraço) também é questionável.
  • Defesa e backfield: O safety da franquia Derwin James Jr. (posterior da coxa) e o cornerback Donte Jackson (posterior da coxa) foram descartados. O quarterback reserva Trey Lance (virilha) é dúvida séria. Como notícia positiva, o edge rusher Khalil Mack e o defensive tackle Dalvin Tomlinson estão liberados para jogar.

Notícias do Denver Broncos

Embora o Broncos tenha um quadro de saúde limpo na maior parte do elenco, o time está totalmente desfalcado nas posições de cornerback titular.

  • Crise na secundária: O Broncos descartou oficialmente seus dois cornerbacks titulares de marcação, Patrick Surtain II (tornozelo) e Riley Moss (costelas), depois que ambos sofreram lesões na Semana 4. Jahdae Barron e o rookie Kris Abrams-Draine devem assumir as funções titulares pelo lado de fora.
  • Ajustes no ataque: O wide receiver Pat Bryant (tornozelo) foi colocado na injured reserve de curto prazo na sexta-feira e ficará fora por pelo menos quatro semanas. Em um movimento correspondente, o Broncos promoveu o wide receiver de grande porte Lil'Jordan Humphrey ao elenco ativo.
  • Liberados para jogar: O running back Tyler Badie (pé), o tight end Adam Trautman (ombro) e o outside linebacker Dondrea Tillman (posterior da coxa) participaram integralmente do treino de sexta-feira e não carregam nenhuma designação de lesão para domingo.
  • Mudança nas chamadas de jogadas: O técnico Sean Payton anunciou que retomará nesta semana as funções de chamar as jogadas ofensivas em uma tentativa de impulsionar o quarterback Bo Nix e um ataque do Broncos que vem sofrendo e ocupa a 27ª posição na liga.



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