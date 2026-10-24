Horário de início de Las Vegas Raiders x Los Angeles Rams

25 de out. de 2026 - 16:25 Allegiant Stadium

O Las Vegas Raiders recebe o Los Angeles Rams no Allegiant Stadium, em Paradise, Nevada, pela semana 7 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 25 de outubro, às 17:25 (BRT).

As duas equipes buscam recuperar o bom momento. Os Raiders perderam três jogos seguidos depois de abrir a temporada com três vitórias consecutivas, enquanto os Rams, visitantes, vêm de derrotas para os Bills e os Cardinals.

Onde assistir a Las Vegas Raiders x Los Angeles Rams

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN e no SporTV.



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Notícias das equipes para Las Vegas Raiders x Los Angeles Rams

As duas equipes são bastante afetadas por extensas listas de problemas médicos, especialmente os Rams, que enfrentam um número sem precedentes de ausências entre os titulares.

Notícias do Los Angeles Rams

Os Rams vivem um pesadelo com lesões. Após a semana 6, a equipe colocou vários jogadores fundamentais na lista de lesionados (IR), deixando o técnico Sean McVay fortemente dependente das opções do elenco.

Puka Nacua (WR) : Dúvida. Em um duro golpe para o ataque, Nacua sofreu uma nova lesão na panturrilha durante o treino de quinta-feira. Ele não treinou na sexta-feira, e sua participação será decidida pouco antes do jogo, após uma atividade em campo no pré-jogo.

Davante Adams (WR) : Fora (colocado na lista de lesionados). O astro recém-contratado sofreu uma ruptura no músculo posterior da coxa contra os Cardinals. Ele passará por um procedimento cirúrgico de limpeza e deve ficar afastado de 6 a 10 semanas.

Nate Landman (ILB) : Fora. O jogador responsável por orientar a defesa segue no protocolo de concussão da NFL e teve sua ausência confirmada oficialmente.

Trent McDuffie (CB) : Dúvida. O destaque da posição de cornerback perdeu treinos no meio da semana por causa de uma lesão persistente na virilha e também não participou da atividade de sexta-feira, deixando a secundária bastante vulnerável.

Desfalques na linha defensiva : O destaque Kobie Turner (virilha), que atua como defensive tackle, foi colocado na lista de reservas, enquanto Poona Ford (ruptura do tríceps), titular no interior da linha, está fora pelo restante da temporada de 2026. O edge rusher Myles Garrett continua na lista de lesionados com uma lesão nas costas e não voltará nesta semana.

Crise nos times especiais : O kicker titular Blake Grupe sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e não jogará mais nesta temporada. Os Rams contrataram o veterano Brandon McManus para assumir imediatamente a função de kicker neste fim de semana.

Notícias do Las Vegas Raiders

Em forte contraste com os Rams, o técnico Klint Kubiak recebeu, antes de domingo, notícias médicas amplamente positivas sobre seus jogadores fundamentais no ataque.

Brock Bowers (TE) : Liberado para jogar. O talentoso calouro voltou a participar integralmente dos treinos depois de ter sua atividade limitada no início da semana por uma leve tensão nos músculos posteriores da coxa e na panturrilha. Ele não consta na lista de jogadores com restrições por lesão para a partida.

Kolton Miller (T) : Liberado para jogar. O tackle esquerdo titular saiu do relatório final de lesões e está plenamente liberado para proteger o quarterback Kirk Cousins.

Tonka Hemingway (DT) : Liberado para jogar. Hemingway participou integralmente do treino de sexta-feira e será uma peça central do interior da linha defensiva contra Matthew Stafford.

Mike Washington Jr. (RB) : Dúvida. O running back utilizado na rotação perdeu oficialmente dois treinos consecutivos devido a lesões no pé e nas costas. Ele é o único jogador de destaque dos Raiders cuja participação no jogo ainda está em dúvida.



