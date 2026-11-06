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NFL
Kansas City ChiefsKansas City Chiefs
GEHA Field at Arrowhead Stadium
New York JetsNew York Jets
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Como assistir ao vivo a Kansas City Chiefs x New York Jets pela NFL: Patrick Mahomes tenta encerrar a má fase; opções de transmissão online, canais de TV e horário de início do jogo

Kansas City Chiefs x New York Jets
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Kansas City Chiefs e New York Jets, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Kansas City Chiefs x New York Jets

O Kansas City Chiefs recebe o New York Jets no GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri), pela semana 9 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 8 de novembro, às 14:00 (BRT).

O Chiefs (5-2) ficará feliz em voltar a Arrowhead após duas derrotas consecutivas fora de casa, contra o Seahawks e o Broncos. O adversário será um Jets em má fase, que não vence desde a semana 5.

Onde assistir a Kansas City Chiefs x New York Jets

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias dos elencos de Kansas City Chiefs e New York Jets

Enquanto o Chiefs recupera jogadores importantes em posições ofensivas, o Jets pode sofrer um duro golpe em seu jogo aéreo, já que seu principal alvo tenta cumprir o protocolo de concussão.

Notícias do New York Jets

  • Garrett Wilson (WR) (concussão): A principal arma ofensiva do Jets não participou (DNP) dos treinos de quarta nem de quinta-feira após uma colisão de capacetes na semana 8. Ele está em protocolo de concussão, e sua participação no domingo é bastante incerta.
  • Breece Hall (RB) (quadríceps): Em um grande reforço para o New York, Hall passou a participar integralmente do treino (FP) na quinta-feira. Fora desde a semana 3 devido a uma lesão persistente no quadríceps, ele deve voltar no domingo para formar uma dupla forte com o calouro Braelon Allen.
  • David Bailey (Edge) (virilha): O destaque na pressão sobre o quarterback, que lidera o Jets com 5,5 sacks, desfalcou o time na semana 8, mas voltou a treinar integralmente na quinta-feira. Sua evolução indica que deve jogar no domingo.
  • Harrison Phillips (DT) (tornozelo): Peça importante da linha defensiva, presente em 57% das jogadas defensivas, Phillips não participou dos treinos de quarta e quinta-feira. Sua presença está seriamente ameaçada, agravando os problemas na linha após T'Vondre Sweat ser colocado na lista de lesionados na semana passada.
  • Trevin Wallace (LB) (virilha): Sofreu uma piora durante a semana: depois de participar de forma limitada (LP) na quarta-feira, não treinou (DNP) na quinta.
  • Outros sinais positivos: Mason Taylor (TE) (costas) e VJ Payne (DB) (joelho) passaram a participar integralmente dos treinos na quinta-feira, o que os deixa em boa posição para a semana 9.

Notícias do Kansas City Chiefs

  • Peter Woods (DT) (pescoço): O defensive tackle calouro não participou dos treinos de quarta e quinta-feira após sofrer uma lesão do tipo stinger no pescoço na semana 8. O técnico Andy Reid afirmou que são pequenas as chances de ele jogar no domingo.
  • Travis Kelce (TE) (tornozelo): Kelce tranquilizou os torcedores do Chiefs ao participar integralmente do treino de quinta-feira, depois de ter treinado de forma limitada na quarta devido aos cuidados contínuos com o tornozelo.
  • Rashee Rice (WR) (posterior da coxa/joelho): Assim como Kelce, Rice passou a participar integralmente do treino na quinta-feira. Ele disse à imprensa local que se sente “100%” para o fim de semana.
  • Mansoor Delane (CB) (ombro): O cornerback calouro treinou de forma limitada (LP) pelo segundo dia consecutivo. Sua disponibilidade é crucial para uma secundária que ainda se ajusta após a perda de L'Jarius Sneed no fim do mês passado.
  • Omarr Norman-Lott (DT) (joelho): Continuou treinando de forma limitada enquanto cumpre sua janela de 21 dias de treinos após uma lesão no ligamento cruzado anterior.
  • Participação integral: Patrick Mahomes (QB) (joelho), Nick Bolton (LB) (pescoço/peitoral), Nikko Remigio (WR) (quadril) e Drue Tranquill (LB) (peitoral) treinaram integralmente na quinta-feira e não têm impedimentos para jogar no domingo.
Kansas City Chiefs
KC

Sequência

New York Jets
NYJ

Todos os jogos

Denver Broncos
DEN
28
24
Kansas City Chiefs
KC
D
Seattle Seahawks
SEA
20
3
Kansas City Chiefs
KC
D
Kansas City Chiefs
KC
22
6
Los Angeles Chargers
LAC
V
Las Vegas Raiders
LVR
27
30
Kansas City Chiefs
KC
V
Miami Dolphins
MIA
10
24
Kansas City Chiefs
KC
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados103

Todos os jogos

New York Jets
NYJ
33
38
Las Vegas Raiders
LVR
D
New York Jets
NYJ
25
28
Miami Dolphins
MIA
D
New England Patriots
NE
26
19
New York Jets
NYJ
D
New York Jets
NYJ
17
12
Cleveland Browns
CLE
V
Chicago Bears
CHI
23
12
New York Jets
NYJ
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados106

Confrontos

Kansas City Chiefs
Empate
New York Jets
4
0
1
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New York Jets
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20
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Kansas City Chiefs
KC
23
FJ
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KC
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NYJ
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Kansas City Chiefs
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FJ
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Kansas City Chiefs
KC
24
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New York Jets
NYJ
3
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New York Jets
NYJ
10
FJ
137Pontos marcados80

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