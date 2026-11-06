Horário de início de Kansas City Chiefs x New York Jets

O Kansas City Chiefs recebe o New York Jets no GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri), pela semana 9 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 8 de novembro, às 14:00 (BRT).

O Chiefs (5-2) ficará feliz em voltar a Arrowhead após duas derrotas consecutivas fora de casa, contra o Seahawks e o Broncos. O adversário será um Jets em má fase, que não vence desde a semana 5.

Onde assistir a Kansas City Chiefs x New York Jets

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.



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Notícias dos elencos de Kansas City Chiefs e New York Jets

Enquanto o Chiefs recupera jogadores importantes em posições ofensivas, o Jets pode sofrer um duro golpe em seu jogo aéreo, já que seu principal alvo tenta cumprir o protocolo de concussão.

Notícias do New York Jets

Garrett Wilson (WR) (concussão) : A principal arma ofensiva do Jets não participou (DNP) dos treinos de quarta nem de quinta-feira após uma colisão de capacetes na semana 8. Ele está em protocolo de concussão, e sua participação no domingo é bastante incerta.

: A principal arma ofensiva do Jets não participou (DNP) dos treinos de quarta nem de quinta-feira após uma colisão de capacetes na semana 8. Ele está em protocolo de concussão, e sua participação no domingo é bastante incerta. Breece Hall (RB) (quadríceps) : Em um grande reforço para o New York, Hall passou a participar integralmente do treino (FP) na quinta-feira. Fora desde a semana 3 devido a uma lesão persistente no quadríceps, ele deve voltar no domingo para formar uma dupla forte com o calouro Braelon Allen.

: Em um grande reforço para o New York, Hall passou a participar integralmente do treino (FP) na quinta-feira. Fora desde a semana 3 devido a uma lesão persistente no quadríceps, ele deve voltar no domingo para formar uma dupla forte com o calouro Braelon Allen. David Bailey (Edge) (virilha) : O destaque na pressão sobre o quarterback, que lidera o Jets com 5,5 sacks, desfalcou o time na semana 8, mas voltou a treinar integralmente na quinta-feira. Sua evolução indica que deve jogar no domingo.

: O destaque na pressão sobre o quarterback, que lidera o Jets com 5,5 sacks, desfalcou o time na semana 8, mas voltou a treinar integralmente na quinta-feira. Sua evolução indica que deve jogar no domingo. Harrison Phillips (DT) (tornozelo) : Peça importante da linha defensiva, presente em 57% das jogadas defensivas, Phillips não participou dos treinos de quarta e quinta-feira. Sua presença está seriamente ameaçada, agravando os problemas na linha após T'Vondre Sweat ser colocado na lista de lesionados na semana passada.

: Peça importante da linha defensiva, presente em 57% das jogadas defensivas, Phillips não participou dos treinos de quarta e quinta-feira. Sua presença está seriamente ameaçada, agravando os problemas na linha após T'Vondre Sweat ser colocado na lista de lesionados na semana passada. Trevin Wallace (LB) (virilha) : Sofreu uma piora durante a semana: depois de participar de forma limitada (LP) na quarta-feira, não treinou (DNP) na quinta.

: Sofreu uma piora durante a semana: depois de participar de forma limitada (LP) na quarta-feira, não treinou (DNP) na quinta. Outros sinais positivos: Mason Taylor (TE) (costas) e VJ Payne (DB) (joelho) passaram a participar integralmente dos treinos na quinta-feira, o que os deixa em boa posição para a semana 9.

Notícias do Kansas City Chiefs

Peter Woods (DT) (pescoço) : O defensive tackle calouro não participou dos treinos de quarta e quinta-feira após sofrer uma lesão do tipo stinger no pescoço na semana 8. O técnico Andy Reid afirmou que são pequenas as chances de ele jogar no domingo.

: O defensive tackle calouro não participou dos treinos de quarta e quinta-feira após sofrer uma lesão do tipo stinger no pescoço na semana 8. O técnico Andy Reid afirmou que são pequenas as chances de ele jogar no domingo. Travis Kelce (TE) (tornozelo) : Kelce tranquilizou os torcedores do Chiefs ao participar integralmente do treino de quinta-feira, depois de ter treinado de forma limitada na quarta devido aos cuidados contínuos com o tornozelo.

: Kelce tranquilizou os torcedores do Chiefs ao participar integralmente do treino de quinta-feira, depois de ter treinado de forma limitada na quarta devido aos cuidados contínuos com o tornozelo. Rashee Rice (WR) (posterior da coxa/joelho) : Assim como Kelce, Rice passou a participar integralmente do treino na quinta-feira. Ele disse à imprensa local que se sente “100%” para o fim de semana.

: Assim como Kelce, Rice passou a participar integralmente do treino na quinta-feira. Ele disse à imprensa local que se sente “100%” para o fim de semana. Mansoor Delane (CB) (ombro) : O cornerback calouro treinou de forma limitada (LP) pelo segundo dia consecutivo. Sua disponibilidade é crucial para uma secundária que ainda se ajusta após a perda de L'Jarius Sneed no fim do mês passado.

: O cornerback calouro treinou de forma limitada (LP) pelo segundo dia consecutivo. Sua disponibilidade é crucial para uma secundária que ainda se ajusta após a perda de L'Jarius Sneed no fim do mês passado. Omarr Norman-Lott (DT) (joelho) : Continuou treinando de forma limitada enquanto cumpre sua janela de 21 dias de treinos após uma lesão no ligamento cruzado anterior.

: Continuou treinando de forma limitada enquanto cumpre sua janela de 21 dias de treinos após uma lesão no ligamento cruzado anterior. Participação integral: Patrick Mahomes (QB) (joelho), Nick Bolton (LB) (pescoço/peitoral), Nikko Remigio (WR) (quadril) e Drue Tranquill (LB) (peitoral) treinaram integralmente na quinta-feira e não têm impedimentos para jogar no domingo.

Kansas City Chiefs KC Sequência New York Jets NYJ KC KC NYJ NYJ Todos os jogos Todos os jogos Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC D Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC D Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC V Las Vegas Raiders LVR 27 30 Kansas City Chiefs KC V Miami Dolphins MIA 10 24 Kansas City Chiefs KC V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 103 Todos os jogos Todos os jogos New York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR D New York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA D New England Patriots NE 26 19 New York Jets NYJ D New York Jets NYJ 17 12 Cleveland Browns CLE V Chicago Bears CHI 23 12 New York Jets NYJ D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 106