Horário de início de Kansas City Chiefs x New York Jets
O Kansas City Chiefs recebe o New York Jets no GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri), pela semana 9 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 8 de novembro, às 14:00 (BRT).
O Chiefs (5-2) ficará feliz em voltar a Arrowhead após duas derrotas consecutivas fora de casa, contra o Seahawks e o Broncos. O adversário será um Jets em má fase, que não vence desde a semana 5.
Onde assistir a Kansas City Chiefs x New York Jets
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Notícias dos elencos de Kansas City Chiefs e New York Jets
Enquanto o Chiefs recupera jogadores importantes em posições ofensivas, o Jets pode sofrer um duro golpe em seu jogo aéreo, já que seu principal alvo tenta cumprir o protocolo de concussão.
Notícias do New York Jets
- Garrett Wilson (WR) (concussão): A principal arma ofensiva do Jets não participou (DNP) dos treinos de quarta nem de quinta-feira após uma colisão de capacetes na semana 8. Ele está em protocolo de concussão, e sua participação no domingo é bastante incerta.
- Breece Hall (RB) (quadríceps): Em um grande reforço para o New York, Hall passou a participar integralmente do treino (FP) na quinta-feira. Fora desde a semana 3 devido a uma lesão persistente no quadríceps, ele deve voltar no domingo para formar uma dupla forte com o calouro Braelon Allen.
- David Bailey (Edge) (virilha): O destaque na pressão sobre o quarterback, que lidera o Jets com 5,5 sacks, desfalcou o time na semana 8, mas voltou a treinar integralmente na quinta-feira. Sua evolução indica que deve jogar no domingo.
- Harrison Phillips (DT) (tornozelo): Peça importante da linha defensiva, presente em 57% das jogadas defensivas, Phillips não participou dos treinos de quarta e quinta-feira. Sua presença está seriamente ameaçada, agravando os problemas na linha após T'Vondre Sweat ser colocado na lista de lesionados na semana passada.
- Trevin Wallace (LB) (virilha): Sofreu uma piora durante a semana: depois de participar de forma limitada (LP) na quarta-feira, não treinou (DNP) na quinta.
- Outros sinais positivos: Mason Taylor (TE) (costas) e VJ Payne (DB) (joelho) passaram a participar integralmente dos treinos na quinta-feira, o que os deixa em boa posição para a semana 9.
Notícias do Kansas City Chiefs
- Peter Woods (DT) (pescoço): O defensive tackle calouro não participou dos treinos de quarta e quinta-feira após sofrer uma lesão do tipo stinger no pescoço na semana 8. O técnico Andy Reid afirmou que são pequenas as chances de ele jogar no domingo.
- Travis Kelce (TE) (tornozelo): Kelce tranquilizou os torcedores do Chiefs ao participar integralmente do treino de quinta-feira, depois de ter treinado de forma limitada na quarta devido aos cuidados contínuos com o tornozelo.
- Rashee Rice (WR) (posterior da coxa/joelho): Assim como Kelce, Rice passou a participar integralmente do treino na quinta-feira. Ele disse à imprensa local que se sente “100%” para o fim de semana.
- Mansoor Delane (CB) (ombro): O cornerback calouro treinou de forma limitada (LP) pelo segundo dia consecutivo. Sua disponibilidade é crucial para uma secundária que ainda se ajusta após a perda de L'Jarius Sneed no fim do mês passado.
- Omarr Norman-Lott (DT) (joelho): Continuou treinando de forma limitada enquanto cumpre sua janela de 21 dias de treinos após uma lesão no ligamento cruzado anterior.
- Participação integral: Patrick Mahomes (QB) (joelho), Nick Bolton (LB) (pescoço/peitoral), Nikko Remigio (WR) (quadril) e Drue Tranquill (LB) (peitoral) treinaram integralmente na quinta-feira e não têm impedimentos para jogar no domingo.
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