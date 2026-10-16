Como assistir ao vivo a Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers

18 de out. de 2026 - 16:25 GEHA Field at Arrowhead Stadium

O Kansas City Chiefs recebe o Los Angeles Chargers no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri, em um confronto entre equipes da AFC West na semana 6 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 18 de outubro, às 17:25 (BRT).

É um duelo entre o líder e o lanterna da AFC West: o Chiefs tenta ampliar sua campanha para 5-0, enquanto o Chargers, que vem rendendo abaixo do esperado, busca evitar a sexta derrota consecutiva.

Como assistir a Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.

O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN ajuda principalmente a contornar restrições geográficas e bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a jogos que não são transmitidos em seu mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões com tráfego intenso, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers

As últimas notícias das equipes e os relatórios oficiais de lesões mostram um grande contraste: o Chiefs chega da semana de folga com a maior parte do elenco saudável, enquanto o Chargers, que ainda não venceu, enfrenta uma das crises de lesões mais graves da liga.

Notícias do Kansas City Chiefs

O Chiefs volta da semana de folga na semana 5 em condições relativamente boas, embora tenha sofrido duas baixas importantes entre suas opções ofensivas.

Rashee Rice (WR) - Fora : O técnico Andy Reid confirmou que o principal recebedor não jogará por causa de uma lesão na parte posterior da coxa sofrida na semana 4 contra o Raiders.

Josh Simmons (LT) - Fora : O tackle esquerdo voltou a treinar de forma limitada nesta semana para avaliar um abaulamento de disco nas costas, mas não jogará enquanto recupera a força nas pernas. Kahlil Benson, novato contratado como agente livre após não ser escolhido no draft, continuará como tackle esquerdo titular.

Poucas opções entre os recebedores : Com Rice fora e Tyquan Thornton já afastado pelo restante do ano devido a uma luxação no tornozelo, os principais alvos de Patrick Mahomes serão Travis Kelce e o novato Xavier Worthy, que atuará como recebedor principal. Jalen Royals, Cyrus Allen e Nikko Remigio completam as opções da posição, e o veterano Justin Watson, contratado recentemente, pode ser ativado para reforçar o grupo.

Notícias do Los Angeles Chargers

A equipe de Jim Harbaugh está desfalcada dos dois lados da bola, com quase 40% do elenco ativo incluído no relatório semanal de lesões. Treze jogadores chegaram ao fim de semana com uma classificação oficial quanto à disponibilidade para o jogo.

Grave crise na linha ofensiva : O Chargers confirmou que o tackle esquerdo titular Rashawn Slater não jogará. Além disso, o tackle direito titular e novato Joe Alt (pescoço) e o guard esquerdo titular Kayode Awosika (fíbula) não treinaram no fim da semana, o que deixa as opções reservas da linha sob enorme pressão diante de Chris Jones e da pressão do Chiefs sobre o quarterback.

Destaque da defesa fora de ação : O líder da defesa e safety de destaque Derwin James Jr. (parte posterior da coxa) perderá seu terceiro jogo consecutivo. O cornerback titular Donte Jackson (parte posterior da coxa) e o linebacker Bud Dupree (pescoço) também perderam treinos.

O lado positivo (recebedores) : Em uma rara notícia positiva para Justin Herbert, o recebedor novato de destaque Ladd McConkey (pé) e Quentin Johnston (peito) foram liberados sem restrições e retirados do relatório final de lesões. Os também recebedores KeAndre Lambert-Smith e Brenen Thompson estão listados como dúvida, mas a expectativa é que tentem jogar.



