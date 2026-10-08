Horário de início de Jacksonville Jaguars x Philadelphia Eagles

11 de out. de 2026 - 09:30 Tottenham Hotspur Stadium

O Jacksonville Jaguars recebe o Philadelphia Eagles no Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Reino Unido), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. É o quarto confronto da NFL International Series de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne (Austrália) e Rio de Janiero (Brasil). A partida está programada para começar no domingo, 11 de outubro, às 10:30 (BRT).

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Notícias das equipes de Jacksonville Jaguars x Philadelphia Eagles

Notícias do Philadelphia Eagles

O Eagles foi amplamente desfalcado por uma sequência brutal de problemas médicos e saídas repentinas do elenco na última semana.

A crise dos running backs : o running back estrela Saquon Barkley (hamstring) não treinou na quarta-feira e é muito improvável que jogue em Londres. A situação no backfield piorou drasticamente depois que o reserva Tank Bigsby sofreu uma lesão no músculo do core que exigiu cirurgia e foi colocado na lista de lesionados (IR). Isso deixa o calouro Will Shipley como o único running back saudável no elenco ativo, forçando o Eagles a considerar atualizações do practice squad, como promover Dameon Pierce ou Carson Steele.

Mudanças na linha ofensiva : a linha ofensiva está em turbulência. O right tackle Lane Johnson, futuro membro do Hall da Fama, anunciou de forma chocante sua aposentadoria na terça-feira por razões familiares e de saúde mental. Além disso, o center Cam Jurgens foi recentemente trocado para o Baltimore Ravens, e o center calouro Drew Kendall (knee) desfalcou o treino de quarta-feira. O guard Landon Dickerson, de primeira linha, também lida com preocupações de saúde. Markell Bell deve assumir a vaga de right tackle.

Recebedores e tight ends : o wide receiver DeVonta Smith (hamstring), uma das estrelas do time, não treinou na quarta-feira e segue como grande dúvida. O wide receiver Hollywood Brown (ankle) também está fora. Pelo lado positivo, o tight end estrela Dallas Goedert (knee) voltou de forma limitada aos treinos depois de perder as últimas duas semanas.

Problemas na defesa : o principal linebacker Zack Baun (concussion) e o cornerback calouro Quinyon Mitchell (knee), destaque do time, conseguiram treinar de forma limitada na quarta-feira, dando esperança de que possam entrar em campo. No entanto, os linebackers Jihaad Campbell (knee) e Jonathan Greenard (ankle), junto com o safety Marcus Epps (groin), não treinaram.

Notícias do Jacksonville Jaguars

Em forte contraste, o Jaguars chega à sua favorita casa longe de casa com um relatório de lesões muito estável e mínimo.

Pequenos problemas defensivos : Jacksonville listou alguns nomes notáveis como "limited" na quarta-feira, administrando principalmente profundidade, e não lesões graves. Entre eles estão o defensive end Josh Hines-Allen (groin), o nose tackle DaVon Hamilton (foot) e os cornerbacks Jarrian Jones (foot) e Montaric Brown (hamstring).

Ajustes na secundária : o safety Eric Murray desfalcou o treino de quarta-feira enquanto se recupera de uma concussion. O wide receiver Jakobi Meyers (thumb) participou integralmente.

Estabilidade no núcleo : o ataque do Jaguars segue completamente saudável. Trevor Lawrence vive grande ritmo sob o coordenador ofensivo Liam Coen, apoiado por um jogo terrestre notavelmente consistente liderado por Bhayshul Tuten. Com uma defesa, a melhor da NFL, que permitiu apenas 9 pontos no primeiro tempo em toda a temporada, um elenco do Jaguars totalmente intacto chega como forte favorito por 7 pontos em Londres.







