Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NFL
Jacksonville JaguarsJacksonville Jaguars
Tottenham Hotspur Stadium
Philadelphia EaglesPhiladelphia Eagles
Assista aqui! SporTVAssista aqui! DAZN Game Pass
Com a ajuda da

Como assistir ao vivo a Jacksonville Jaguars x Philadelphia Eagles, jogo da NFL em Londres: streaming online, canais de TV e horário de início

Jacksonville Jaguars x Philadelphia Eagles
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Jacksonville Jaguars e Philadelphia Eagles, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Jacksonville Jaguars x Philadelphia Eagles

NFL
Tottenham Hotspur Stadium

O Jacksonville Jaguars recebe o Philadelphia Eagles no Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Reino Unido), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. É o quarto confronto da NFL International Series de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne (Austrália) e Rio de Janiero (Brasil). A partida está programada para começar no domingo, 11 de outubro, às 10:30 (BRT).

Como assistir a Jacksonville Jaguars x Philadelphia Eagles

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na SporTV.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN, como a ExpressVPN, resolve principalmente restrições de bloqueio regional ao contornar apagões de TV locais. Ao se conectar a um servidor em uma cidade ou país diferente, os fãs podem assistir a confrontos fora do mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam sua largura de banda durante transmissões de alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes Wi‑Fi públicas e permite acessar assinaturas domésticas de streaming, como o YouTube TV, enquanto você viaja para o exterior.

Notícias das equipes de Jacksonville Jaguars x Philadelphia Eagles

Notícias do Philadelphia Eagles

O Eagles foi amplamente desfalcado por uma sequência brutal de problemas médicos e saídas repentinas do elenco na última semana.

  • A crise dos running backs: o running back estrela Saquon Barkley (hamstring) não treinou na quarta-feira e é muito improvável que jogue em Londres. A situação no backfield piorou drasticamente depois que o reserva Tank Bigsby sofreu uma lesão no músculo do core que exigiu cirurgia e foi colocado na lista de lesionados (IR). Isso deixa o calouro Will Shipley como o único running back saudável no elenco ativo, forçando o Eagles a considerar atualizações do practice squad, como promover Dameon Pierce ou Carson Steele.
  • Mudanças na linha ofensiva: a linha ofensiva está em turbulência. O right tackle Lane Johnson, futuro membro do Hall da Fama, anunciou de forma chocante sua aposentadoria na terça-feira por razões familiares e de saúde mental. Além disso, o center Cam Jurgens foi recentemente trocado para o Baltimore Ravens, e o center calouro Drew Kendall (knee) desfalcou o treino de quarta-feira. O guard Landon Dickerson, de primeira linha, também lida com preocupações de saúde. Markell Bell deve assumir a vaga de right tackle.
  • Recebedores e tight ends: o wide receiver DeVonta Smith (hamstring), uma das estrelas do time, não treinou na quarta-feira e segue como grande dúvida. O wide receiver Hollywood Brown (ankle) também está fora. Pelo lado positivo, o tight end estrela Dallas Goedert (knee) voltou de forma limitada aos treinos depois de perder as últimas duas semanas.
  • Problemas na defesa: o principal linebacker Zack Baun (concussion) e o cornerback calouro Quinyon Mitchell (knee), destaque do time, conseguiram treinar de forma limitada na quarta-feira, dando esperança de que possam entrar em campo. No entanto, os linebackers Jihaad Campbell (knee) e Jonathan Greenard (ankle), junto com o safety Marcus Epps (groin), não treinaram.

Notícias do Jacksonville Jaguars

Em forte contraste, o Jaguars chega à sua favorita casa longe de casa com um relatório de lesões muito estável e mínimo.

  • Pequenos problemas defensivos: Jacksonville listou alguns nomes notáveis como "limited" na quarta-feira, administrando principalmente profundidade, e não lesões graves. Entre eles estão o defensive end Josh Hines-Allen (groin), o nose tackle DaVon Hamilton (foot) e os cornerbacks Jarrian Jones (foot) e Montaric Brown (hamstring).
  • Ajustes na secundária: o safety Eric Murray desfalcou o treino de quarta-feira enquanto se recupera de uma concussion. O wide receiver Jakobi Meyers (thumb) participou integralmente.
  • Estabilidade no núcleo: o ataque do Jaguars segue completamente saudável. Trevor Lawrence vive grande ritmo sob o coordenador ofensivo Liam Coen, apoiado por um jogo terrestre notavelmente consistente liderado por Bhayshul Tuten. Com uma defesa, a melhor da NFL, que permitiu apenas 9 pontos no primeiro tempo em toda a temporada, um elenco do Jaguars totalmente intacto chega como forte favorito por 7 pontos em Londres.



GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google