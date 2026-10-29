Horário de início de Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts
O Jacksonville Jaguars recebe o Indianapolis Colts no EverBank Stadium, em Jacksonville, na Flórida, em um confronto entre equipes da AFC Sul pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).
As equipes ocupam as duas primeiras posições da AFC Sul, mas há uma grande diferença entre suas campanhas: o líder Jaguars tem quatro vitórias e duas derrotas, enquanto o Colts soma duas vitórias e cinco derrotas. Indianapolis também chega à cidade após três derrotas consecutivas.
Onde assistir a Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts
O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.
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O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.
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Notícias das equipes para Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts
Líder da divisão, o Jacksonville Jaguars tenta ampliar sua sequência de 11 vitórias em casa diante de um Indianapolis Colts em meio a uma grave crise interna, após a demissão do gerente-geral e uma série de trocas para se desfazer de jogadores antes do prazo de negociações que antecede o jogo.
Notícias do Jacksonville Jaguars
O Jaguars volta de uma semana de folga com o elenco, em geral, saudável, embora a posição de safety continue sendo a principal preocupação.
- Safety Antonio Johnson (tornozelo) - Não treinou: Ficou fora de treinos consecutivos após sofrer uma lesão contra o Texans. É muito improvável que jogue, o que aumenta a atenção sobre o reserva Kaevon Merriweather.
- Cornerback Montaric Brown (posterior da coxa) - Treino completo: Em ótima notícia para a defesa contra o passe, Brown voltou a participar integralmente do treino e será uma peça central da rotação de cornerbacks.
- Running back LeQuint Allen Jr. (posterior da coxa) - Treino limitado: Foi incluído tardiamente no relatório de quinta-feira, o que pode afetar as opções atrás de Travis Etienne Jr. em situações de bloqueio na terceira descida.
- Participação limitada nos treinos: WR Jakobi Meyers (posterior da coxa), DT Ruke Orhorhoro (tornozelo), LB Jahlani Tavai (posterior da coxa) e LS Ross Matiscik (ombro).
Notícias do Indianapolis Colts
O Colts recebe um grande reforço para a defesa contra o passe, mas continua com poucas opções em posições ofensivas importantes.
- Cornerback Sauce Gardner (panturrilha) - Treino completo: Depois de ficar fora na semana passada, Gardner voltou a treinar integralmente na quinta-feira e deve começar como titular no domingo.
- Tight end Tyler Warren (virilha) - Treino limitado: Líder da equipe em recepções, perdeu os dois últimos jogos. Embora esteja otimista quanto ao retorno, segue treinando de forma limitada e sob cautela.
- Lista de lesionados (fora): O wide receiver Alec Pierce (calcanhar) e o defensive end Micheal Clemons (dedo do pé) seguem na lista de lesionados e não voltarão nesta semana.
- Não treinaram: O cornerback Justin Walley (joelho) e o linebacker Bryce Boettcher (virilha) ficaram fora do treino pelo segundo dia consecutivo.
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