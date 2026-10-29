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Como assistir ao vivo a Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts pela NFL: transmissões online, canais de TV e horário de início

Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts

O Jacksonville Jaguars recebe o Indianapolis Colts no EverBank Stadium, em Jacksonville, na Flórida, em um confronto entre equipes da AFC Sul pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).

As equipes ocupam as duas primeiras posições da AFC Sul, mas há uma grande diferença entre suas campanhas: o líder Jaguars tem quatro vitórias e duas derrotas, enquanto o Colts soma duas vitórias e cinco derrotas. Indianapolis também chega à cidade após três derrotas consecutivas.

Onde assistir a Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN ajuda principalmente a contornar restrições regionais, incluindo bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam sua velocidade de conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts

Líder da divisão, o Jacksonville Jaguars tenta ampliar sua sequência de 11 vitórias em casa diante de um Indianapolis Colts em meio a uma grave crise interna, após a demissão do gerente-geral e uma série de trocas para se desfazer de jogadores antes do prazo de negociações que antecede o jogo.

Notícias do Jacksonville Jaguars

O Jaguars volta de uma semana de folga com o elenco, em geral, saudável, embora a posição de safety continue sendo a principal preocupação.

  • Safety Antonio Johnson (tornozelo) - Não treinou: Ficou fora de treinos consecutivos após sofrer uma lesão contra o Texans. É muito improvável que jogue, o que aumenta a atenção sobre o reserva Kaevon Merriweather.
  • Cornerback Montaric Brown (posterior da coxa) - Treino completo: Em ótima notícia para a defesa contra o passe, Brown voltou a participar integralmente do treino e será uma peça central da rotação de cornerbacks.
  • Running back LeQuint Allen Jr. (posterior da coxa) - Treino limitado: Foi incluído tardiamente no relatório de quinta-feira, o que pode afetar as opções atrás de Travis Etienne Jr. em situações de bloqueio na terceira descida.
  • Participação limitada nos treinos: WR Jakobi Meyers (posterior da coxa), DT Ruke Orhorhoro (tornozelo), LB Jahlani Tavai (posterior da coxa) e LS Ross Matiscik (ombro).

Notícias do Indianapolis Colts

O Colts recebe um grande reforço para a defesa contra o passe, mas continua com poucas opções em posições ofensivas importantes.

  • Cornerback Sauce Gardner (panturrilha) - Treino completo: Depois de ficar fora na semana passada, Gardner voltou a treinar integralmente na quinta-feira e deve começar como titular no domingo.
  • Tight end Tyler Warren (virilha) - Treino limitado: Líder da equipe em recepções, perdeu os dois últimos jogos. Embora esteja otimista quanto ao retorno, segue treinando de forma limitada e sob cautela.
  • Lista de lesionados (fora): O wide receiver Alec Pierce (calcanhar) e o defensive end Micheal Clemons (dedo do pé) seguem na lista de lesionados e não voltarão nesta semana.
  • Não treinaram: O cornerback Justin Walley (joelho) e o linebacker Bryce Boettcher (virilha) ficaram fora do treino pelo segundo dia consecutivo.
Jacksonville Jaguars
JAX

Sequência

Indianapolis Colts
IND

Todos os jogos

Jacksonville Jaguars
JAX
31
34
Houston Texans
HOU
D
Jacksonville Jaguars
JAX
19
17
Philadelphia Eagles
PHI
V
Cincinnati Bengals
CIN
17
22
Jacksonville Jaguars
JAX
V
Jacksonville Jaguars
JAX
35
6
New England Patriots
NE
V
Denver Broncos
DEN
20
13
Jacksonville Jaguars
JAX
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados120

Todos os jogos

Minnesota Vikings
MIN
16
10
Indianapolis Colts
IND
D
Indianapolis Colts
IND
20
26
Tennessee Titans
TEN
D
Pittsburgh Steelers
PIT
34
22
Indianapolis Colts
IND
D
Washington Commanders
WAS
13
30
Indianapolis Colts
IND
V
Indianapolis Colts
IND
19
17
Houston Texans
HOU
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados101

Confrontos

Jacksonville Jaguars
Empate
Indianapolis Colts
4
0
1
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Indianapolis Colts
IND
17
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JAX
23
FJ
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19
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IND
26
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23
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20
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156Pontos marcados116

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