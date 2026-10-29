Horário de início de Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts

O Jacksonville Jaguars recebe o Indianapolis Colts no EverBank Stadium, em Jacksonville, na Flórida, em um confronto entre equipes da AFC Sul pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).

As equipes ocupam as duas primeiras posições da AFC Sul, mas há uma grande diferença entre suas campanhas: o líder Jaguars tem quatro vitórias e duas derrotas, enquanto o Colts soma duas vitórias e cinco derrotas. Indianapolis também chega à cidade após três derrotas consecutivas.

Onde assistir a Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



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O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias das equipes para Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts

Líder da divisão, o Jacksonville Jaguars tenta ampliar sua sequência de 11 vitórias em casa diante de um Indianapolis Colts em meio a uma grave crise interna, após a demissão do gerente-geral e uma série de trocas para se desfazer de jogadores antes do prazo de negociações que antecede o jogo.

Notícias do Jacksonville Jaguars

O Jaguars volta de uma semana de folga com o elenco, em geral, saudável, embora a posição de safety continue sendo a principal preocupação.

Safety Antonio Johnson (tornozelo) - Não treinou : Ficou fora de treinos consecutivos após sofrer uma lesão contra o Texans. É muito improvável que jogue, o que aumenta a atenção sobre o reserva Kaevon Merriweather.

: Ficou fora de treinos consecutivos após sofrer uma lesão contra o Texans. É muito improvável que jogue, o que aumenta a atenção sobre o reserva Kaevon Merriweather. Cornerback Montaric Brown (posterior da coxa) - Treino completo : Em ótima notícia para a defesa contra o passe, Brown voltou a participar integralmente do treino e será uma peça central da rotação de cornerbacks.

: Em ótima notícia para a defesa contra o passe, Brown voltou a participar integralmente do treino e será uma peça central da rotação de cornerbacks. Running back LeQuint Allen Jr. (posterior da coxa) - Treino limitado : Foi incluído tardiamente no relatório de quinta-feira, o que pode afetar as opções atrás de Travis Etienne Jr. em situações de bloqueio na terceira descida.

: Foi incluído tardiamente no relatório de quinta-feira, o que pode afetar as opções atrás de Travis Etienne Jr. em situações de bloqueio na terceira descida. Participação limitada nos treinos: WR Jakobi Meyers (posterior da coxa), DT Ruke Orhorhoro (tornozelo), LB Jahlani Tavai (posterior da coxa) e LS Ross Matiscik (ombro).

Notícias do Indianapolis Colts

O Colts recebe um grande reforço para a defesa contra o passe, mas continua com poucas opções em posições ofensivas importantes.

Cornerback Sauce Gardner (panturrilha) - Treino completo : Depois de ficar fora na semana passada, Gardner voltou a treinar integralmente na quinta-feira e deve começar como titular no domingo.

: Depois de ficar fora na semana passada, Gardner voltou a treinar integralmente na quinta-feira e deve começar como titular no domingo. Tight end Tyler Warren (virilha) - Treino limitado : Líder da equipe em recepções, perdeu os dois últimos jogos. Embora esteja otimista quanto ao retorno, segue treinando de forma limitada e sob cautela.

: Líder da equipe em recepções, perdeu os dois últimos jogos. Embora esteja otimista quanto ao retorno, segue treinando de forma limitada e sob cautela. Lista de lesionados (fora) : O wide receiver Alec Pierce (calcanhar) e o defensive end Micheal Clemons (dedo do pé) seguem na lista de lesionados e não voltarão nesta semana.

: O wide receiver Alec Pierce (calcanhar) e o defensive end Micheal Clemons (dedo do pé) seguem na lista de lesionados e não voltarão nesta semana. Não treinaram: O cornerback Justin Walley (joelho) e o linebacker Bryce Boettcher (virilha) ficaram fora do treino pelo segundo dia consecutivo.

Jacksonville Jaguars JAX Sequência Indianapolis Colts IND JAX JAX IND IND Todos os jogos Todos os jogos Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU D Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI V Cincinnati Bengals CIN 17 22 Jacksonville Jaguars JAX V Jacksonville Jaguars JAX 35 6 New England Patriots NE V Denver Broncos DEN 20 13 Jacksonville Jaguars JAX D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 120 Todos os jogos Todos os jogos Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND D Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN D Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND D Washington Commanders WAS 13 30 Indianapolis Colts IND V Indianapolis Colts IND 19 17 Houston Texans HOU V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 101