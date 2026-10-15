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Como assistir ao vivo a Jacksonville Jaguars x Houston Texans no jogo da NFL em Londres: transmissão online, canais de TV e horário de início

Jacksonville Jaguars x Houston Texans
NFL

Como assistir ao confronto da NFL em Londres entre Jacksonville Jaguars e Houston Texans, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Jacksonville Jaguars x Houston Texans

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Wembley Stadium

O Jacksonville Jaguars enfrenta o Houston Texans no Estádio de Wembley (Londres, Reino Unido), na semana 6 da temporada regular da NFL. É o quinto confronto da NFL International Series de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne (Austrália) e Rio de Janiero (Brasil). A partida está marcada para domingo, 18 de outubro, às 10:30 (BRT).

Teremos um confronto entre duas equipes da AFC South em solo britânico. O Jaguars, líder da divisão com campanha de 4-1, permanece em Londres após a vitória apertada sobre o Philadelphia Eagles na semana passada. O Texans espera manter o embalo depois de finalmente conquistar sua primeira vitória da temporada na semana 5.

Onde assistir a Jacksonville Jaguars x Houston Texans

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

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Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Jacksonville Jaguars x Houston Texans

Os dois rivais de divisão chegam a este confronto internacional com desfalques importantes no elenco, especialmente nas linhas ofensivas e nas secundárias defensivas.

Notícias do Jacksonville Jaguars

O maior revés para o Jaguars, que tem campanha de 4-1, é a perda do offensive tackle esquerdo titular Anton Harrison, colocado na lista de lesionados (IR) após sofrer uma lesão grave no joelho durante a vitória sobre o Philadelphia Eagles na semana passada. Harrison passará por uma cirurgia artroscópica, o que fará com que Walker Little, veterano em sua sexta temporada, assuma a função de principal protetor do lado cego de Trevor Lawrence.

O relatório de lesões divulgado por Jacksonville no meio da semana aponta problemas importantes na secundária defensiva:

Não participaram dos treinos (DNP): o cornerback Montaric Brown (lesão na parte posterior da coxa) e o long snapper Ross Matiscik (ombro), selecionado para o Pro Bowl, ficaram fora dos treinos. A equipe contratou Jacob Bobenmoyer para o elenco de treinos para substituir Matiscik.

Participação limitada: o safety Eric Murray (em recuperação de uma concussão), além dos cornerbacks Jarrian Jones (cotovelo), Jourdan Lewis (lesão na parte posterior da coxa) e Jaylon Jones (lesão na parte posterior da coxa).

Outros jogadores com participação limitada: o tight end Nate Boerkircher (costas), o guard calouro Emmanuel Pregnon (dedo do pé) e o offensive tackle direito Cole Van Lanen (joelho).

Notícias do Houston Texans

O Texans, que tem campanha de 1-4 e vem de sua primeira vitória na temporada, contra o Titans, também enfrenta perdas substanciais em suas métricas. O running back titular David Montgomery e o destaque da posição de safety Jalen Pitre foram classificados pelo técnico DeMeco Ryans como casos a serem avaliados «semana a semana» e devem ficar fora da partida após deixarem o jogo da semana 5 com lesões na virilha e no ombro, respectivamente.

O relatório de lesões de Houston divulgado na quarta-feira:

Não participaram dos treinos (DNP): o running back David Montgomery (virilha), o safety Jalen Pitre (ombro), o linebacker Azeez Al-Shaair (virilha) e o offensive tackle Trent Brown (joelho).

Participação limitada (descanso/lesão): os pass rushers Will Anderson Jr. e Danielle Hunter, o wide receiver Nico Collins e o tight end Dalton Schultz tiveram participação limitada principalmente para descansar. O defensive end Jadeveon Clowney (joelho) e o defensive tackle Henry To'oTo'o (ombro) tiveram participação limitada por lesão.

Participação integral: o wide receiver Tank Dell participou de todo o treino e está no caminho para jogar após superar um problema no joelho.



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