Como assistir ao vivo a Jacksonville Jaguars x Houston Texans no jogo da NFL em Londres: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Jacksonville Jaguars x Houston Texans

18 de out. de 2026 - 09:30 Wembley Stadium

O Jacksonville Jaguars enfrenta o Houston Texans no Estádio de Wembley (Londres, Reino Unido), na semana 6 da temporada regular da NFL. É o quinto confronto da NFL International Series de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne (Austrália) e Rio de Janiero (Brasil). A partida está marcada para domingo, 18 de outubro, às 10:30 (BRT).

Teremos um confronto entre duas equipes da AFC South em solo britânico. O Jaguars, líder da divisão com campanha de 4-1, permanece em Londres após a vitória apertada sobre o Philadelphia Eagles na semana passada. O Texans espera manter o embalo depois de finalmente conquistar sua primeira vitória da temporada na semana 5.

Onde assistir a Jacksonville Jaguars x Houston Texans

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



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O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias das equipes para Jacksonville Jaguars x Houston Texans

Os dois rivais de divisão chegam a este confronto internacional com desfalques importantes no elenco, especialmente nas linhas ofensivas e nas secundárias defensivas.

Notícias do Jacksonville Jaguars

O maior revés para o Jaguars, que tem campanha de 4-1, é a perda do offensive tackle esquerdo titular Anton Harrison, colocado na lista de lesionados (IR) após sofrer uma lesão grave no joelho durante a vitória sobre o Philadelphia Eagles na semana passada. Harrison passará por uma cirurgia artroscópica, o que fará com que Walker Little, veterano em sua sexta temporada, assuma a função de principal protetor do lado cego de Trevor Lawrence.

O relatório de lesões divulgado por Jacksonville no meio da semana aponta problemas importantes na secundária defensiva:

Não participaram dos treinos (DNP): o cornerback Montaric Brown (lesão na parte posterior da coxa) e o long snapper Ross Matiscik (ombro), selecionado para o Pro Bowl, ficaram fora dos treinos. A equipe contratou Jacob Bobenmoyer para o elenco de treinos para substituir Matiscik.

Participação limitada: o safety Eric Murray (em recuperação de uma concussão), além dos cornerbacks Jarrian Jones (cotovelo), Jourdan Lewis (lesão na parte posterior da coxa) e Jaylon Jones (lesão na parte posterior da coxa).

Outros jogadores com participação limitada: o tight end Nate Boerkircher (costas), o guard calouro Emmanuel Pregnon (dedo do pé) e o offensive tackle direito Cole Van Lanen (joelho).

Notícias do Houston Texans

O Texans, que tem campanha de 1-4 e vem de sua primeira vitória na temporada, contra o Titans, também enfrenta perdas substanciais em suas métricas. O running back titular David Montgomery e o destaque da posição de safety Jalen Pitre foram classificados pelo técnico DeMeco Ryans como casos a serem avaliados «semana a semana» e devem ficar fora da partida após deixarem o jogo da semana 5 com lesões na virilha e no ombro, respectivamente.

O relatório de lesões de Houston divulgado na quarta-feira:

Não participaram dos treinos (DNP): o running back David Montgomery (virilha), o safety Jalen Pitre (ombro), o linebacker Azeez Al-Shaair (virilha) e o offensive tackle Trent Brown (joelho).

Participação limitada (descanso/lesão): os pass rushers Will Anderson Jr. e Danielle Hunter, o wide receiver Nico Collins e o tight end Dalton Schultz tiveram participação limitada principalmente para descansar. O defensive end Jadeveon Clowney (joelho) e o defensive tackle Henry To'oTo'o (ombro) tiveram participação limitada por lesão.

Participação integral: o wide receiver Tank Dell participou de todo o treino e está no caminho para jogar após superar um problema no joelho.







