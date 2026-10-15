Horário de início de Indianapolis Colts x Tennessee Titans

18 de out. de 2026 - 13:00 Lucas Oil Stadium

O Indianapolis Colts recebe o Tennessee Titans no Lucas Oil Stadium, em Indianapolis, Indiana, em um confronto entre equipes da AFC Sul pela semana 6 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 18 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

O Titans segue na lanterna da divisão após sofrer sua quinta derrota consecutiva, por 26 a 3 para o Texans na semana passada. A equipe marcou apenas 58 pontos até agora nesta temporada. Do outro lado estará o Colts (2-3), que sofreu 138 pontos (média de 27,6 por jogo).

Onde assistir a Indianapolis Colts x Tennessee Titans

Nos EUA:

Fox / Fox One / Fubo

No Reino Unido:

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Notícias das equipes para Indianapolis Colts x Tennessee Titans

O jogo dependerá muito de a linha defensiva do Titans, liderada pelo destaque Jeffery Simmons, conseguir limitar Jonathan Taylor. Com o quarterback calouro Cam Ward e o veterano Daniel Jones comandando ataques aéreos que estão entre os piores da liga, a expectativa é que esse duelo de divisão seja decidido inteiramente pelo jogo terrestre e pelas disputas nas linhas.

Notícias do Indianapolis Colts

O boletim de treinos do Colts trouxe notícias mais positivas às vésperas do fim de semana, especialmente para as linhas da equipe.

Pressão ao quarterback e linha defensiva : O defensive end Jaylahn Tuimoloau concluiu oficialmente o protocolo de concussão na quinta-feira. É um grande alívio para a linha defensiva desfalcada do Colts, que recentemente perdeu o defensive end Arden Key pelo restante da temporada devido a uma lesão na parte posterior da coxa.

Linha ofensiva : O guard Matt Goncalves também concluiu o protocolo de concussão, assim como Tuimoloau, e voltou a treinar. O tackle Jalen Travis passou a participar dos treinos de forma limitada enquanto lida com uma lesão no tornozelo sofrida contra o Pittsburgh.

Posições ofensivas : O quarterback Daniel Jones segue participando integralmente dos treinos apesar de um problema no tornozelo. O running back Jonathan Taylor (398 jardas, 6 touchdowns) e o wide receiver Keenan Allen voltaram a treinar após dias de descanso habituais para veteranos no início da semana. O wide receiver Josh Downs lida com um problema leve na parte posterior da coxa, mas participou de forma limitada.

Ausências prolongadas : O wide receiver Ashton Dulin (parte posterior da coxa) e o linebacker Jaylon Carlies (costelas) ainda não treinaram nesta semana. Enquanto isso, o wide receiver Alec Pierce, uma opção para jogadas longas, segue na lista de lesionados por causa de uma lesão no calcanhar e não deve voltar antes da semana 7.

Notícias do Tennessee Titans

As principais preocupações do Titans com lesões estão em sua secundária, enquanto a equipe tenta conter o jogo terrestre do Colts.

Desfalques na secundária : O free safety titular Kevin Winston Jr. lida com uma lesão grave no quadríceps e está listado como dúvida, com poucas chances de jogar no domingo. Em uma notícia melhor, o safety titular Amani Hooker (concussão) e o cornerback Marcus Harris (tornozelo) voltaram a treinar de forma limitada. Hooker perdeu a semana 5 enquanto cumpria o protocolo. O cornerback Cor'Dale Flott participou integralmente dos treinos após se recuperar de uma lesão no peito.

Ataque e jogo terrestre : O running back principal Tony Pollard voltou aos treinos normais da equipe após um dia de descanso no início da semana. Tyjae Spears, running back usado para dar uma dinâmica diferente ao ataque e que já causou dificuldades ao Colts, com quatro touchdowns na carreira contra a equipe, segue como dúvida devido a um problema no joelho.

Links úteis

AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Leste: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sul: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks