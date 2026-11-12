Horário de início de Indianapolis Colts x Miami Dolphins
O Indianapolis Colts recebe o Miami Dolphins no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, Indiana, pela semana 10 da temporada regular da NFL. O início do jogo está marcado para domingo, 15 de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).
As duas equipes têm feito temporadas ruins até aqui, com apenas três vitórias somadas.
O Colts (2-7) chega ao confronto com cinco derrotas consecutivas, enquanto o Dolphins perdeu as duas últimas partidas, recentemente para o Lions e o Patriots.
Como assistir a Indianapolis Colts x Miami Dolphins
Nos EUA:
CBS / Paramount+ / Fubo
No Reino Unido:
Como assistir de qualquer lugar com uma VPN
Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN permite principalmente contornar restrições geográficas e bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a jogos indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e completos, que incluem todos os jogos ao vivo.
Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.
Notícias das equipes para Indianapolis Colts x Miami Dolphins
Notícias do Indianapolis Colts
- Reformulação no prazo final de trocas: Indianapolis negociou jogadores de forma agressiva no prazo final de trocas da NFL, na terça-feira, enviando os wide receivers titulares Keenan Allen para o San Francisco 49ers e Josh Downs para o Kansas City Chiefs em troca de escolhas no draft de 2027. Essas movimentações ocorreram após as trocas anteriores do guard Quenton Nelson e do defensive tackle DeForest Buckner, deixando o quarterback Daniel Jones e o running back Jonathan Taylor como os principais remanescentes do ataque.
- Grupo de recebedores reformulado: Com as saídas de Allen e Downs, e Alec Pierce (calcanhar) ainda na lista de lesionados sem previsão de retorno, o técnico Shane Steichen nomeou Anthony Gould como o novo slot receiver titular. Laquon Treadwell, Ashton Dulin e Nick Westbrook-Ikhine, recém-promovido, terão participação nas jogadas pelas laterais, enquanto se espera que o tight end Tyler Warren se torne o principal alvo do jogo aéreo.
- Preocupações na linha ofensiva e nos times especiais: O right tackle titular Jalen Travis (joelho) não treinou na quarta nem na quinta-feira e deve ficar fora por duas a quatro semanas, o que provavelmente levará Luke Tenuta à equipe titular. O long snapper Luke Rhodes (posterior da coxa) também perdeu dois treinos consecutivos, levando a equipe a contratar o veterano Jacob Bobenmoyer para o elenco de treino como precaução.
- Crise entre os linebackers da defesa: Os linebackers titulares Jaylon Carlies (pescoço) e Akeem Davis-Gaither (joelho) não treinaram durante toda a semana e devem ficar de fora. Se ambos forem descartados, CJ Allen e Bryce Boettcher serão titulares pelo meio. O defensive tackle Jerry Tillery (panturrilha) também passou de participação limitada no treino para ausência completa na quinta-feira.
- Retornos importantes na defesa: O safety novato AJ Haulcy (tornozelo) participou integralmente do treino de quinta-feira após desfalcar a equipe na semana 9. O cornerback Justin Walley (joelho) e o defensive end Arden Key (posterior da coxa), que teve aberta sua janela de 21 dias para treinar após sair da lista de lesionados, também participaram integralmente.
Notícias do Miami Dolphins
- Mudança na posição de quarterback: Miami colocou o quarterback titular Malik Willis (abdômen/região central do corpo) na lista de lesionados na terça-feira, afastando-o por pelo menos um mês. O quarterback Kyle McCord, em seu segundo ano na liga e escolhido na sexta rodada do draft de 2025, ainda não participou de nenhuma jogada de temporada regular da NFL e fará sua primeira partida como titular na carreira.
- Baixa na defesa pelo restante da temporada: O destaque da linha defensiva Zach Sieler sofreu uma ruptura do bíceps que exige cirurgia, encerrando sua temporada de 2026. Sieler liderava a equipe com sete tackles para perda de jardas. Miami contratou o jogador de linha defensiva Keith Cooper Jr. do elenco de treino do Carolina Panthers para ocupar sua vaga no elenco.
- Incerteza na linha ofensiva: O veterano center titular Aaron Brewer entrou no protocolo de concussão e não treinou na quarta-feira. Se Brewer não receber liberação do protocolo a tempo para domingo, Andrew Meyer deverá assumir a posição de center.
- Atualizações sobre jogadores de posições ofensivas: Com De'Von Achane fora pelo restante da temporada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida na semana 3, o novato Ollie Gordon II segue como principal running back. O running back reserva Jaylen Wright (quadríceps) participou integralmente do treino de quarta-feira, apesar de ter sua participação na partida classificada como incerta, enquanto o tight end Will Kacmarek (quadríceps/joelho) não treinou naquele dia.
Sequência
Todos os jogos
Todos os jogos
Confrontos
Links úteis
AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets
NFC Leste: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders
AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers
NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings
AFC Sul: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans
NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers
AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers
NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks