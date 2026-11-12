Horário de início de Indianapolis Colts x Miami Dolphins

O Indianapolis Colts recebe o Miami Dolphins no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, Indiana, pela semana 10 da temporada regular da NFL. O início do jogo está marcado para domingo, 15 de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).

As duas equipes têm feito temporadas ruins até aqui, com apenas três vitórias somadas.

O Colts (2-7) chega ao confronto com cinco derrotas consecutivas, enquanto o Dolphins perdeu as duas últimas partidas, recentemente para o Lions e o Patriots.

Como assistir a Indianapolis Colts x Miami Dolphins

Nos EUA:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass

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Notícias das equipes para Indianapolis Colts x Miami Dolphins

Notícias do Indianapolis Colts

Reformulação no prazo final de trocas : Indianapolis negociou jogadores de forma agressiva no prazo final de trocas da NFL, na terça-feira, enviando os wide receivers titulares Keenan Allen para o San Francisco 49ers e Josh Downs para o Kansas City Chiefs em troca de escolhas no draft de 2027. Essas movimentações ocorreram após as trocas anteriores do guard Quenton Nelson e do defensive tackle DeForest Buckner, deixando o quarterback Daniel Jones e o running back Jonathan Taylor como os principais remanescentes do ataque.

: Indianapolis negociou jogadores de forma agressiva no prazo final de trocas da NFL, na terça-feira, enviando os wide receivers titulares Keenan Allen para o San Francisco 49ers e Josh Downs para o Kansas City Chiefs em troca de escolhas no draft de 2027. Essas movimentações ocorreram após as trocas anteriores do guard Quenton Nelson e do defensive tackle DeForest Buckner, deixando o quarterback Daniel Jones e o running back Jonathan Taylor como os principais remanescentes do ataque. Grupo de recebedores reformulado : Com as saídas de Allen e Downs, e Alec Pierce (calcanhar) ainda na lista de lesionados sem previsão de retorno, o técnico Shane Steichen nomeou Anthony Gould como o novo slot receiver titular. Laquon Treadwell, Ashton Dulin e Nick Westbrook-Ikhine, recém-promovido, terão participação nas jogadas pelas laterais, enquanto se espera que o tight end Tyler Warren se torne o principal alvo do jogo aéreo.

: Com as saídas de Allen e Downs, e Alec Pierce (calcanhar) ainda na lista de lesionados sem previsão de retorno, o técnico Shane Steichen nomeou Anthony Gould como o novo slot receiver titular. Laquon Treadwell, Ashton Dulin e Nick Westbrook-Ikhine, recém-promovido, terão participação nas jogadas pelas laterais, enquanto se espera que o tight end Tyler Warren se torne o principal alvo do jogo aéreo. Preocupações na linha ofensiva e nos times especiais : O right tackle titular Jalen Travis (joelho) não treinou na quarta nem na quinta-feira e deve ficar fora por duas a quatro semanas, o que provavelmente levará Luke Tenuta à equipe titular. O long snapper Luke Rhodes (posterior da coxa) também perdeu dois treinos consecutivos, levando a equipe a contratar o veterano Jacob Bobenmoyer para o elenco de treino como precaução.

: O right tackle titular Jalen Travis (joelho) não treinou na quarta nem na quinta-feira e deve ficar fora por duas a quatro semanas, o que provavelmente levará Luke Tenuta à equipe titular. O long snapper Luke Rhodes (posterior da coxa) também perdeu dois treinos consecutivos, levando a equipe a contratar o veterano Jacob Bobenmoyer para o elenco de treino como precaução. Crise entre os linebackers da defesa : Os linebackers titulares Jaylon Carlies (pescoço) e Akeem Davis-Gaither (joelho) não treinaram durante toda a semana e devem ficar de fora. Se ambos forem descartados, CJ Allen e Bryce Boettcher serão titulares pelo meio. O defensive tackle Jerry Tillery (panturrilha) também passou de participação limitada no treino para ausência completa na quinta-feira.

: Os linebackers titulares Jaylon Carlies (pescoço) e Akeem Davis-Gaither (joelho) não treinaram durante toda a semana e devem ficar de fora. Se ambos forem descartados, CJ Allen e Bryce Boettcher serão titulares pelo meio. O defensive tackle Jerry Tillery (panturrilha) também passou de participação limitada no treino para ausência completa na quinta-feira. Retornos importantes na defesa: O safety novato AJ Haulcy (tornozelo) participou integralmente do treino de quinta-feira após desfalcar a equipe na semana 9. O cornerback Justin Walley (joelho) e o defensive end Arden Key (posterior da coxa), que teve aberta sua janela de 21 dias para treinar após sair da lista de lesionados, também participaram integralmente.

Notícias do Miami Dolphins

Mudança na posição de quarterback : Miami colocou o quarterback titular Malik Willis (abdômen/região central do corpo) na lista de lesionados na terça-feira, afastando-o por pelo menos um mês. O quarterback Kyle McCord, em seu segundo ano na liga e escolhido na sexta rodada do draft de 2025, ainda não participou de nenhuma jogada de temporada regular da NFL e fará sua primeira partida como titular na carreira.

: Miami colocou o quarterback titular Malik Willis (abdômen/região central do corpo) na lista de lesionados na terça-feira, afastando-o por pelo menos um mês. O quarterback Kyle McCord, em seu segundo ano na liga e escolhido na sexta rodada do draft de 2025, ainda não participou de nenhuma jogada de temporada regular da NFL e fará sua primeira partida como titular na carreira. Baixa na defesa pelo restante da temporada : O destaque da linha defensiva Zach Sieler sofreu uma ruptura do bíceps que exige cirurgia, encerrando sua temporada de 2026. Sieler liderava a equipe com sete tackles para perda de jardas. Miami contratou o jogador de linha defensiva Keith Cooper Jr. do elenco de treino do Carolina Panthers para ocupar sua vaga no elenco.

: O destaque da linha defensiva Zach Sieler sofreu uma ruptura do bíceps que exige cirurgia, encerrando sua temporada de 2026. Sieler liderava a equipe com sete tackles para perda de jardas. Miami contratou o jogador de linha defensiva Keith Cooper Jr. do elenco de treino do Carolina Panthers para ocupar sua vaga no elenco. Incerteza na linha ofensiva : O veterano center titular Aaron Brewer entrou no protocolo de concussão e não treinou na quarta-feira. Se Brewer não receber liberação do protocolo a tempo para domingo, Andrew Meyer deverá assumir a posição de center.

: O veterano center titular Aaron Brewer entrou no protocolo de concussão e não treinou na quarta-feira. Se Brewer não receber liberação do protocolo a tempo para domingo, Andrew Meyer deverá assumir a posição de center. Atualizações sobre jogadores de posições ofensivas: Com De'Von Achane fora pelo restante da temporada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida na semana 3, o novato Ollie Gordon II segue como principal running back. O running back reserva Jaylen Wright (quadríceps) participou integralmente do treino de quarta-feira, apesar de ter sua participação na partida classificada como incerta, enquanto o tight end Will Kacmarek (quadríceps/joelho) não treinou naquele dia.

Indianapolis Colts IND Sequência Miami Dolphins MIA IND IND MIA MIA Todos os jogos Todos os jogos Indianapolis Colts IND 23 27 Dallas Cowboys DAL D Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND D Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND D Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN D Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 82 Todos os jogos Todos os jogos Miami Dolphins MIA 9 19 Detroit Lions DET D Miami Dolphins MIA 19 24 New England Patriots NE D New York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA V Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN D Minnesota Vikings MIN 15 10 Miami Dolphins MIA D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 90

Confrontos Empate 4 0 1 NFL Indianapolis Colts IND 33 Miami Dolphins MIA 8 FJ NFL Indianapolis Colts IND 16 Miami Dolphins MIA 10 FJ NFL Miami Dolphins MIA 17 Indianapolis Colts IND 27 FJ NFL Indianapolis Colts IND 12 Miami Dolphins MIA 16 FJ NFL Indianapolis Colts IND 27 Miami Dolphins MIA 24 FJ 115 Pontos marcados 75

Links úteis

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NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

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NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks