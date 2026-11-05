Horário de início de Indianapolis Colts x Dallas Cowboys

O Indianapolis Colts recebe o Dallas Cowboys no Lucas Oil Stadium, em Indianapolis, Indiana, pela Semana 9 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 14:00 (BRT).

O Indianapolis (2-6) chega à Semana 9 após sofrer a terceira maior quantidade de pontos nesta temporada. A equipe tenta encerrar uma sequência de quatro derrotas e enfrenta o Dallas (3-5), que, apesar da campanha ruim, tem o terceiro ataque com mais pontos da NFL.

Como assistir a Indianapolis Colts x Dallas Cowboys

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Notícias sobre Indianapolis Colts e Dallas Cowboys

As duas equipes divulgaram na quarta-feira relatórios detalhados de lesões, com desfalques importantes, especialmente na secundária defensiva dos Cowboys e no front seven dos Colts.

Notícias do Dallas Cowboys

Os Cowboys têm nada menos que 16 jogadores em seu relatório inicial de lesões, com as maiores baixas no setor defensivo de cobertura.

Não participaram do treino (DNP)

Caleb Downs (DB) e P.J. Locke (S) : Os dois safeties titulares estão afastados pelo protocolo de concussão da NFL após o jogo da Semana 8 contra o Arizona.

e : Os dois safeties titulares estão afastados pelo protocolo de concussão da NFL após o jogo da Semana 8 contra o Arizona. Jake Ferguson (TE) : Deixou o jogo da semana passada antes do fim e não treinou por causa de uma entorse na parte inferior do tornozelo, embora tenha chance de atuar por parte da partida.

: Deixou o jogo da semana passada antes do fim e não treinou por causa de uma entorse na parte inferior do tornozelo, embora tenha chance de atuar por parte da partida. Malachi Lawrence (OLB) : Está afastado por uma lesão no tornozelo que, segundo o técnico Brian Schottenheimer, o deixará fora por várias semanas.

: Está afastado por uma lesão no tornozelo que, segundo o técnico Brian Schottenheimer, o deixará fora por várias semanas. KaVontae Turpin (WR) : Não treinou devido a uma lesão na costela.

: Não treinou devido a uma lesão na costela. Von Miller (OLB) (Descanso) e Broderick Jones (T) (Motivos pessoais): Ambos ficaram de fora do treino de quarta-feira.

Participaram parcialmente do treino

George Pickens (WR) : Teve participação limitada por problemas na parte posterior da coxa e no ombro, embora a equipe espere que ele tenha ampla participação no domingo.

: Teve participação limitada por problemas na parte posterior da coxa e no ombro, embora a equipe espere que ele tenha ampla participação no domingo. Tyler Smith (G) (Tornozelo), Luke Schoonmaker (TE) (Virilha), e Dee Winters (LB) (Panturrilha): Todos tiveram participação limitada.

Participaram integralmente do treino

Joey Porter Jr. (CB) (Tornozelo), Kenny Clark (DT) (Costas), e Jonathan Bullard (DT) (Panturrilha): Todos treinaram integralmente e estão a caminho de jogar.

Notícias do Indianapolis Colts

Os Colts passam por mudanças significativas em seu elenco após negociarem recentemente os bloqueadores de Pro Bowl Quenton Nelson e DeForest Buckner, além de lidarem com várias lesões persistentes entre seus jogadores.

Não participaram do treino (DNP)

Justin Walley (CB ): Não treinou devido a uma lesão no joelho que já o havia tirado da Semana 8. Sua participação no domingo é bastante incerta.

): Não treinou devido a uma lesão no joelho que já o havia tirado da Semana 8. Sua participação no domingo é bastante incerta. Akeem Davis-Gaither (LB) e Andrew Ogletree (TE) : Ambos ficaram de fora do treino de quarta-feira por causa de lesões no joelho.

e : Ambos ficaram de fora do treino de quarta-feira por causa de lesões no joelho. Keenan Allen (WR) e Charvarius Ward (CB): Ambos não participaram do treino, mas apenas por um dia de descanso programado para veteranos.

Participaram parcialmente do treino

Jonathan Taylor (RB): Teve participação limitada na quarta-feira para descanso de rotina. Apesar dos muitos rumores e especulações sobre o prazo final de trocas, o técnico Shane Steichen confirmou que Taylor não terá sua carga de jogo limitada no domingo.

Participaram integralmente do treino

Anthony Gould (WR) (Protocolo de concussão) e Bryce Boettcher (LB) (Virilha): Ambos passaram a treinar integralmente e devem cumprir os critérios para entrar em campo.

Jalen Travis (T) (Polegar): Também participou integralmente do treino.

Indianapolis Colts IND Sequência Dallas Cowboys DAL IND IND DAL DAL Todos os jogos Todos os jogos Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND D Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND D Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN D Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND D Washington Commanders WAS 13 30 Indianapolis Colts IND V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 89 Todos os jogos Todos os jogos Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ D Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL V Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL D Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB D Houston Texans HOU 30 34 Dallas Cowboys DAL V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 131