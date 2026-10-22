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Como assistir ao vivo a Houston Texans x New York Giants pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início do jogo

Houston Texans x New York Giants
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Como assistir ao jogo da NFL entre Houston Texans e New York Giants, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Houston Texans x New York Giants

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Reliant Stadium

O Houston Texans receberá o New York Giants no Reliant Stadium, em Houston, Texas, pela Semana 7 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 25 de outubro, às 14:00 (BRT).

O Texans (2-4) se recuperou com duas vitórias consecutivas, mas ainda busca seu primeiro triunfo em casa na temporada. O Giants lidera a NFC Leste e é o único time da divisão com mais vitórias do que derrotas, mas perdeu por 34 a 27 para o New Orleans na semana passada.

Como assistir a Houston Texans x New York Giants

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
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Notícias das equipes para Houston Texans x New York Giants

Notícias do New York Giants

A principal novidade do New York Giants está na posição de quarterback. O técnico John Harbaugh colocou Jameis Winston no banco em favor de J.J. McCarthy, que fará sua primeira partida como titular pelo Giants. McCarthy entrou durante o jogo na Semana 6 e lançou para 243 jardas em pouco menos de um quarto, numa tentativa frustrada de virada contra o Saints. Ele assume um ataque que já teve três quarterbacks titulares diferentes neste ano após a lesão no joelho que encerrou a temporada de Jaxson Dart.

  • Baixas na defesa: A defesa enfrenta desfalques importantes. O linebacker interno titular Tremaine Edmunds (ombro) e o cornerback titular Greg Newsome II (concussão) não treinaram por dois dias consecutivos. O safety Jevon Holland também segue o protocolo de concussão, mas participou de forma limitada do treino.
  • Alívio na linha ofensiva: Pelo lado positivo, os três principais tackles ofensivos do Giants, Andrew Thomas (virilha), Jermaine Eluemunor (panturrilha) e Marcus Mbow, voltaram a participar dos treinos, em alguma medida, na quinta-feira, depois de ficarem de fora na quarta.
  • Reforço para o elenco: O cornerback Paulson Adebo teve aberta sua janela de 21 dias para treinar visando ao retorno da lista de lesionados.

Notícias do Houston Texans

O Texans ganha embalo após duas vitórias consecutivas, impulsionado por C.J. Stroud, eleito o Jogador Ofensivo da Semana na AFC depois de lançar para 312 jardas e 3 touchdowns contra o Jacksonville. Seu arsenal ofensivo acaba de ganhar um reforço de peso.

  • Reforços na posição de recebedor: O astro Tank Dell deve fazer sua aguardada estreia após se recuperar de uma grave lesão no joelho que o afastou por quase dois anos. Além disso, espera-se que o astro Marvin Harrison, recém-contratado em troca com o Arizona na semana passada, tenha uma participação muito maior no plano de jogo depois de uma estreia limitada na Semana 6. Eles se juntam a um grupo de recebedores já forte, que conta com Nico Collins e Jaylin Noel.
  • Preocupações no jogo terrestre e na defesa: O running back David Montgomery (virilha) voltou a não treinar, o que põe sua participação em séria dúvida. Se Montgomery ficar de fora, a expectativa é que Woody Marks assuma a maior parte das jogadas terrestres. Na defesa, o linebacker Azeez Al-Shaair (joelho) e o safety Reed Blankenship (concussão/mão) não treinaram, enquanto a participação do safety Jalen Pitre (ombro) continua muito incerta.


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