Horário de Houston Texans x Indianapolis Colts
O Houston Texans recebe o Indianapolis Colts no Reliant Stadium, em Houston, Texas, em um confronto entre equipes da AFC South pela semana 11 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para quinta-feira, 19 de novembro, às 21:15 (BRT).
Um confronto decisivo da AFC South abre a programação da semana 11. O Houston (3-6), pressionado, tenta manter vivas suas chances cada vez menores de chegar aos playoffs e conquistar sua primeira vitória em casa na temporada contra um Colts (3-7) em dificuldades, que busca vencer o segundo duelo entre as equipes na temporada após surpreender o adversário na semana 3.
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Notícias das equipes para Houston Texans x Indianapolis Colts
Notícias do Houston Texans
- Linebacker Azeez Al-Shaair vai para a lista de lesionados: O Houston colocou Azeez Al-Shaair, linebacker selecionado para o Pro Bowl e capitão da defesa, na lista de lesionados devido a uma lesão persistente na virilha. Ele perderá pelo menos os próximos quatro jogos, deixando uma grande lacuna no centro da defesa dos Texans.
- Mudanças no grupo de running backs: O running back novato Woody Marks entrou no protocolo de concussão após a derrota de domingo para os Browns e deve desfalcar a equipe na quinta-feira. Já o veterano David Montgomery treinou sem restrições nesta semana e está perto de voltar como principal running back após perder quatro jogos consecutivos por um problema na virilha.
- Destaques ficam fora do treino: O defensor de borda Danielle Hunter e o wide receiver Marvin Harrison Jr. ficaram fora do treino tático de segunda-feira por lesões nos músculos posteriores da coxa e seguem como grandes dúvidas, com pouco tempo até o jogo.
- Jogadores que treinaram sem restrições: O wide receiver Tank Dell (mão/ombro), o cornerback Kamari Lassiter (punho) e o safety Reed Blankenship (mão) foram listados como participantes sem restrições no primeiro relatório de lesões do Houston Texans para a semana 11.
- Reforço para o elenco: Para reforçar as opções defensivas após a ida de Al-Shaair para a lista de lesionados, o Houston voltou a contratar o defensor de borda novato Sabastian Harsh para o elenco de treinos.
Notícias do Indianapolis Colts
- Daniel Jones segue como quarterback: Apesar de ter lançado duas interceptações na vitória apertada de domingo sobre o Miami por 24 a 22, o técnico Shane Steichen confirmou que Daniel Jones continuará como quarterback titular na noite de quinta-feira.
- Problemas na defesa contra o passe: Os dois cornerbacks titulares que atuam pelos lados se lesionaram contra os Dolphins e ficaram fora do treino tático de segunda-feira. Sauce Gardner agravou uma lesão recorrente na panturrilha e passou por uma ressonância magnética, enquanto Charvarius Ward Sr. deixou o estádio usando uma muleta devido a um problema no joelho/canela.
- Linha ofensiva desfalcada: O left tackle titular Bernhard Raimann entrou no protocolo de concussão da NFL após deixar o jogo de domingo no primeiro quarto. Com o right tackle Jalen Travis também fora por uma lesão no joelho e o guard selecionado para o time All-Pro Quenton Nelson negociado no prazo final para trocas, o Indianapolis terá um grande desafio para proteger Jones diante da pressão da defesa do Houston.
- Outras ausências importantes: O linebacker titular Akeem Davis-Gaither (joelho) e o tight end Mo Alie-Cox (virilha) também foram colocados recentemente na lista de lesionados. O linebacker Jaylon Carlies (pescoço), o defensive tackle Jerry Tillery (panturrilha) e o long snapper Luke Rhodes (músculos posteriores da coxa) também ficaram fora do treino tático de segunda-feira, segundo o relatório de treinos do Indianapolis Colts para a semana 11.
- Estratégia após o prazo de trocas: Após negociações no prazo final que levaram à saída de veteranos como Nelson, DeForest Buckner, Keenan Allen e Josh Downs, o Colts passou a priorizar a avaliação de jogadores mais jovens e o controle da carga de trabalho do running back estrela Jonathan Taylor.
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