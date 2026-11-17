Horário de Houston Texans x Indianapolis Colts

O Houston Texans recebe o Indianapolis Colts no Reliant Stadium, em Houston, Texas, em um confronto entre equipes da AFC South pela semana 11 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para quinta-feira, 19 de novembro, às 21:15 (BRT).

Um confronto decisivo da AFC South abre a programação da semana 11. O Houston (3-6), pressionado, tenta manter vivas suas chances cada vez menores de chegar aos playoffs e conquistar sua primeira vitória em casa na temporada contra um Colts (3-7) em dificuldades, que busca vencer o segundo duelo entre as equipes na temporada após surpreender o adversário na semana 3.

Como assistir a Houston Texans x Indianapolis Colts

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Notícias das equipes para Houston Texans x Indianapolis Colts

Notícias do Houston Texans

Linebacker Azeez Al-Shaair vai para a lista de lesionados : O Houston colocou Azeez Al-Shaair, linebacker selecionado para o Pro Bowl e capitão da defesa, na lista de lesionados devido a uma lesão persistente na virilha. Ele perderá pelo menos os próximos quatro jogos, deixando uma grande lacuna no centro da defesa dos Texans.

: O Houston colocou Azeez Al-Shaair, linebacker selecionado para o Pro Bowl e capitão da defesa, na lista de lesionados devido a uma lesão persistente na virilha. Ele perderá pelo menos os próximos quatro jogos, deixando uma grande lacuna no centro da defesa dos Texans. Mudanças no grupo de running backs : O running back novato Woody Marks entrou no protocolo de concussão após a derrota de domingo para os Browns e deve desfalcar a equipe na quinta-feira. Já o veterano David Montgomery treinou sem restrições nesta semana e está perto de voltar como principal running back após perder quatro jogos consecutivos por um problema na virilha.

: O running back novato Woody Marks entrou no protocolo de concussão após a derrota de domingo para os Browns e deve desfalcar a equipe na quinta-feira. Já o veterano David Montgomery treinou sem restrições nesta semana e está perto de voltar como principal running back após perder quatro jogos consecutivos por um problema na virilha. Destaques ficam fora do treino : O defensor de borda Danielle Hunter e o wide receiver Marvin Harrison Jr. ficaram fora do treino tático de segunda-feira por lesões nos músculos posteriores da coxa e seguem como grandes dúvidas, com pouco tempo até o jogo.

: O defensor de borda Danielle Hunter e o wide receiver Marvin Harrison Jr. ficaram fora do treino tático de segunda-feira por lesões nos músculos posteriores da coxa e seguem como grandes dúvidas, com pouco tempo até o jogo. Jogadores que treinaram sem restrições : O wide receiver Tank Dell (mão/ombro), o cornerback Kamari Lassiter (punho) e o safety Reed Blankenship (mão) foram listados como participantes sem restrições no primeiro relatório de lesões do Houston Texans para a semana 11.

: O wide receiver Tank Dell (mão/ombro), o cornerback Kamari Lassiter (punho) e o safety Reed Blankenship (mão) foram listados como participantes sem restrições no primeiro relatório de lesões do Houston Texans para a semana 11. Reforço para o elenco: Para reforçar as opções defensivas após a ida de Al-Shaair para a lista de lesionados, o Houston voltou a contratar o defensor de borda novato Sabastian Harsh para o elenco de treinos.

Notícias do Indianapolis Colts

Daniel Jones segue como quarterback : Apesar de ter lançado duas interceptações na vitória apertada de domingo sobre o Miami por 24 a 22, o técnico Shane Steichen confirmou que Daniel Jones continuará como quarterback titular na noite de quinta-feira.

: Apesar de ter lançado duas interceptações na vitória apertada de domingo sobre o Miami por 24 a 22, o técnico Shane Steichen confirmou que Daniel Jones continuará como quarterback titular na noite de quinta-feira. Problemas na defesa contra o passe : Os dois cornerbacks titulares que atuam pelos lados se lesionaram contra os Dolphins e ficaram fora do treino tático de segunda-feira. Sauce Gardner agravou uma lesão recorrente na panturrilha e passou por uma ressonância magnética, enquanto Charvarius Ward Sr. deixou o estádio usando uma muleta devido a um problema no joelho/canela.

: Os dois cornerbacks titulares que atuam pelos lados se lesionaram contra os Dolphins e ficaram fora do treino tático de segunda-feira. Sauce Gardner agravou uma lesão recorrente na panturrilha e passou por uma ressonância magnética, enquanto Charvarius Ward Sr. deixou o estádio usando uma muleta devido a um problema no joelho/canela. Linha ofensiva desfalcada : O left tackle titular Bernhard Raimann entrou no protocolo de concussão da NFL após deixar o jogo de domingo no primeiro quarto. Com o right tackle Jalen Travis também fora por uma lesão no joelho e o guard selecionado para o time All-Pro Quenton Nelson negociado no prazo final para trocas, o Indianapolis terá um grande desafio para proteger Jones diante da pressão da defesa do Houston.

: O left tackle titular Bernhard Raimann entrou no protocolo de concussão da NFL após deixar o jogo de domingo no primeiro quarto. Com o right tackle Jalen Travis também fora por uma lesão no joelho e o guard selecionado para o time All-Pro Quenton Nelson negociado no prazo final para trocas, o Indianapolis terá um grande desafio para proteger Jones diante da pressão da defesa do Houston. Outras ausências importantes : O linebacker titular Akeem Davis-Gaither (joelho) e o tight end Mo Alie-Cox (virilha) também foram colocados recentemente na lista de lesionados. O linebacker Jaylon Carlies (pescoço), o defensive tackle Jerry Tillery (panturrilha) e o long snapper Luke Rhodes (músculos posteriores da coxa) também ficaram fora do treino tático de segunda-feira, segundo o relatório de treinos do Indianapolis Colts para a semana 11.

: O linebacker titular Akeem Davis-Gaither (joelho) e o tight end Mo Alie-Cox (virilha) também foram colocados recentemente na lista de lesionados. O linebacker Jaylon Carlies (pescoço), o defensive tackle Jerry Tillery (panturrilha) e o long snapper Luke Rhodes (músculos posteriores da coxa) também ficaram fora do treino tático de segunda-feira, segundo o relatório de treinos do Indianapolis Colts para a semana 11. Estratégia após o prazo de trocas: Após negociações no prazo final que levaram à saída de veteranos como Nelson, DeForest Buckner, Keenan Allen e Josh Downs, o Colts passou a priorizar a avaliação de jogadores mais jovens e o controle da carga de trabalho do running back estrela Jonathan Taylor.

Houston Texans HOU Sequência Indianapolis Colts IND HOU HOU IND IND Todos os jogos Todos os jogos Cleveland Browns CLE 27 24 Houston Texans HOU D Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU V Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG D Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU V Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 149 Todos os jogos Todos os jogos Indianapolis Colts IND 24 22 Miami Dolphins MIA V Indianapolis Colts IND 23 27 Dallas Cowboys DAL D Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND D Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND D Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 84