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Como assistir ao vivo a Green Bay Packers x Chicago Bears pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Green Bay Packers x Chicago Bears
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Green Bay Packers e Chicago Bears, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Green Bay Packers x Chicago Bears

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Lambeau Field

O Green Bay Packers recebe o Chicago Bears no Lambeau Field (Green Bay, Wisconsin), em um confronto totalmente da NFC North, durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 11 de outubro, às 14:00 (BRT).

Este confronto marca o 214º encontro histórico entre os dois rivais mais antigos da NFL, em uma partida na qual os Packers também estrearão seus novos uniformes Nike Rivalries.

Como assistir a Green Bay Packers x Chicago Bears

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

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Além disso, a criptografia da VPN impede que os provedores de internet reduzam sua largura de banda durante transmissões de alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes públicas de Wi-Fi e permite que você acesse assinaturas domésticas de streaming, como o YouTube TV, enquanto viaja para o exterior.

Notícias das equipes de Green Bay Packers x Chicago Bears

Este duelo da Semana 5 ganha ainda mais força por causa da intensa rivalidade divisional, após a vitória do Chicago nos playoffs de Wild Card sobre Green Bay no início deste ano.

Notícias do Chicago Bears

A principal manchete para Chicago é a mudança no backfield. Embora o quarterback Caleb Williams (posterior da coxa) tenha evoluído para participação limitada na sexta-feira e esteja oficialmente listado como questionável, Tyson Bagent deve fazer sua segunda partida consecutiva como titular.

Os Bears também ficarão sem o running back revelação Kyle Monangai, que foi descartado e consultou um especialista por causa de um turf toe severo.

  • Estratégia ofensiva: Com Monangai fora, D'Andre Swift assume a carga do ataque terrestre mais bem classificado da liga, tentando explorar uma defesa contra a corrida vulnerável dos Packers.
  • Reforço defensivo: O técnico Ben Johnson indicou que é "altamente provável" que os Bears ativem as peças defensivas Kyler Gordon, Shemar Turner e Noah Sewell da lista PUP para atuarem em snaps situacionais limitados.

Notícias do Green Bay Packers

A profundidade defensiva de Green Bay e a linha ofensiva sofreram golpes enormes. O principal edge rusher Micah Parsons segue na lista PUP se recuperando da ruptura do LCA sofrida no inverno passado, e o linebacker Edgerrin Cooper perdeu o restante da temporada na semana passada devido a uma ruptura do LCA.

No ataque, Jordan Love ficará sem o dinâmico receiver Jayden Reed, que também foi descartado para o restante da temporada por causa de uma lesão no pescoço.

  • Problemas nas trincheiras: Com os guards titulares Aaron Banks e Jacob Monk como dúvidas, o veterano Kevin Zeitler deve liderar uma linha ofensiva que tem tido dificuldades para evitar pressões.
  • Adição tardia: O defensive tackle Javon Hargrave foi incluído tardiamente no relatório de lesões na sexta-feira por um problema no dedo do pé, aumentando a pressão sobre uma defesa interior que tenta parar os pesados esquemas de corrida de Chicago.



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