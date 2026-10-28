Como assistir ao vivo a Green Bay Packers x Carolina Panthers pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Green Bay Packers x Carolina Panthers

29 de out. de 2026 - 20:15 Lambeau Field

O Green Bay Packers recebe o Carolina Panthers no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin, pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para quinta-feira, 29 de outubro, às 21:15 (BRT).

O Packers está na última posição da NFC North, enquanto o Panthers lidera a NFC South, mas a campanha de Green Bay é superior. A equipe tem quatro vitórias e três derrotas, contra três vitórias e três derrotas de Carolina. Ambas buscam se recuperar das derrotas na Semana 7.

Onde assistir a Green Bay Packers x Carolina Panthers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, no ESPN e na SporTV.



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Notícias das equipes para Green Bay Packers x Carolina Panthers

Notícias do Carolina Panthers

O curto intervalo entre os jogos afetou duramente o Panthers, que descartou três titulares importantes para a partida:

Damien Lewis (LG) : Fora por uma lesão no joelho, deixando uma grande lacuna na linha ofensiva.

Jaelan Phillips (OLB) : Fora pelo segundo jogo consecutivo devido a um problema persistente nos músculos posteriores da coxa.

Akayleb Evans (CB) : Fora por uma lesão no tríceps/joelho, desfalcando ainda mais uma secundária que já não conta com os titulares Jaycee Horn e Mike Jackson, na lista de lesionados.

Torricelli Simpkins III (OL) : Fora por uma lesão no tornozelo, deixando a equipe com apenas sete jogadores saudáveis na linha ofensiva.

Bobby Brown III (DT) : Sua participação é incerta devido a uma lesão na mão.

Bryce Young (QB) : Participou integralmente do treino apesar de um problema no tornozelo e não consta no relatório de lesões para a partida.

Notícias do Green Bay Packers

O Packers também enfrenta problemas importantes de profundidade no elenco, sobretudo na parte central da linha ofensiva:

Sean Rhyan (C) : Fora por uma lesão no tornozelo. Com o center reserva Jacob Monk na lista de lesionados, John Williams, escolhido nas rodadas finais do draft, ou Jager Burton assumirá a função de proteger Jordan Love.

Zaire Franklin (LB) : Fora devido a uma lesão na canela.

Travis Glover (G/T) : Fora por uma lesão no joelho.

Matthew Golden (WR) : Sua participação é incerta devido a problemas no ombro e no pé.

Devonte Wyatt (DT) e Anthony Campbell (DT) : A participação dos dois defensive tackles é incerta devido a lesões no tornozelo.

Brenton Cox Jr. (EDGE) : Sua participação é incerta devido a uma distensão no quadríceps.



