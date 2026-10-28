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Como assistir ao vivo a Green Bay Packers x Carolina Panthers pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Green Bay Packers x Carolina Panthers
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Green Bay Packers e Carolina Panthers, além do horário de início e das informações sobre as equipes

Horário de início de Green Bay Packers x Carolina Panthers

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Lambeau Field

O Green Bay Packers recebe o Carolina Panthers no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin, pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para quinta-feira, 29 de outubro, às 21:15 (BRT).

O Packers está na última posição da NFC North, enquanto o Panthers lidera a NFC South, mas a campanha de Green Bay é superior. A equipe tem quatro vitórias e três derrotas, contra três vitórias e três derrotas de Carolina. Ambas buscam se recuperar das derrotas na Semana 7.

Onde assistir a Green Bay Packers x Carolina Panthers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, no ESPN e na SporTV.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Além disso, a criptografia da VPN impede que os provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Green Bay Packers x Carolina Panthers

Notícias do Carolina Panthers

O curto intervalo entre os jogos afetou duramente o Panthers, que descartou três titulares importantes para a partida:

  • Damien Lewis (LG): Fora por uma lesão no joelho, deixando uma grande lacuna na linha ofensiva.
  • Jaelan Phillips (OLB): Fora pelo segundo jogo consecutivo devido a um problema persistente nos músculos posteriores da coxa.
  • Akayleb Evans (CB): Fora por uma lesão no tríceps/joelho, desfalcando ainda mais uma secundária que já não conta com os titulares Jaycee Horn e Mike Jackson, na lista de lesionados.
  • Torricelli Simpkins III (OL): Fora por uma lesão no tornozelo, deixando a equipe com apenas sete jogadores saudáveis na linha ofensiva.
  • Bobby Brown III (DT): Sua participação é incerta devido a uma lesão na mão.
  • Bryce Young (QB): Participou integralmente do treino apesar de um problema no tornozelo e não consta no relatório de lesões para a partida.

Notícias do Green Bay Packers

O Packers também enfrenta problemas importantes de profundidade no elenco, sobretudo na parte central da linha ofensiva:

  • Sean Rhyan (C): Fora por uma lesão no tornozelo. Com o center reserva Jacob Monk na lista de lesionados, John Williams, escolhido nas rodadas finais do draft, ou Jager Burton assumirá a função de proteger Jordan Love.
  • Zaire Franklin (LB): Fora devido a uma lesão na canela.
  • Travis Glover (G/T): Fora por uma lesão no joelho.
  • Matthew Golden (WR): Sua participação é incerta devido a problemas no ombro e no pé.
  • Devonte Wyatt (DT) e Anthony Campbell (DT): A participação dos dois defensive tackles é incerta devido a lesões no tornozelo.
  • Brenton Cox Jr. (EDGE): Sua participação é incerta devido a uma distensão no quadríceps.


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