Como assistir ao vivo a Green Bay Packers x Carolina Panthers pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Green Bay Packers x Carolina Panthers
O Green Bay Packers recebe o Carolina Panthers no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin, pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para quinta-feira, 29 de outubro, às 21:15 (BRT).
O Packers está na última posição da NFC North, enquanto o Panthers lidera a NFC South, mas a campanha de Green Bay é superior. A equipe tem quatro vitórias e três derrotas, contra três vitórias e três derrotas de Carolina. Ambas buscam se recuperar das derrotas na Semana 7.
Onde assistir a Green Bay Packers x Carolina Panthers
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Notícias das equipes para Green Bay Packers x Carolina Panthers
Notícias do Carolina Panthers
O curto intervalo entre os jogos afetou duramente o Panthers, que descartou três titulares importantes para a partida:
- Damien Lewis (LG): Fora por uma lesão no joelho, deixando uma grande lacuna na linha ofensiva.
- Jaelan Phillips (OLB): Fora pelo segundo jogo consecutivo devido a um problema persistente nos músculos posteriores da coxa.
- Akayleb Evans (CB): Fora por uma lesão no tríceps/joelho, desfalcando ainda mais uma secundária que já não conta com os titulares Jaycee Horn e Mike Jackson, na lista de lesionados.
- Torricelli Simpkins III (OL): Fora por uma lesão no tornozelo, deixando a equipe com apenas sete jogadores saudáveis na linha ofensiva.
- Bobby Brown III (DT): Sua participação é incerta devido a uma lesão na mão.
- Bryce Young (QB): Participou integralmente do treino apesar de um problema no tornozelo e não consta no relatório de lesões para a partida.
Notícias do Green Bay Packers
O Packers também enfrenta problemas importantes de profundidade no elenco, sobretudo na parte central da linha ofensiva:
- Sean Rhyan (C): Fora por uma lesão no tornozelo. Com o center reserva Jacob Monk na lista de lesionados, John Williams, escolhido nas rodadas finais do draft, ou Jager Burton assumirá a função de proteger Jordan Love.
- Zaire Franklin (LB): Fora devido a uma lesão na canela.
- Travis Glover (G/T): Fora por uma lesão no joelho.
- Matthew Golden (WR): Sua participação é incerta devido a problemas no ombro e no pé.
- Devonte Wyatt (DT) e Anthony Campbell (DT): A participação dos dois defensive tackles é incerta devido a lesões no tornozelo.
- Brenton Cox Jr. (EDGE): Sua participação é incerta devido a uma distensão no quadríceps.