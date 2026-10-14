Horário de início de Denver Broncos x Seattle Seahawks

15 de out. de 2026 - 20:15 Empower Field at Mile High

O Denver Broncos recebe o Seattle Seahawks no Empower Field at Mile High, em Denver, Colorado, pela semana 6 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para quinta-feira, 15 de outubro, às 21:15 (BRT).

As duas equipes chegam ao jogo com campanhas de 3-2. O Broncos buscará a terceira vitória em três jogos em casa, após os triunfos anteriores no Mile High contra o Jaguars e o Rams.

Como assistir a Denver Broncos x Seattle Seahawks

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Notícias das equipes para Denver Broncos x Seattle Seahawks

Notícias do Denver Broncos

O Broncos enfrenta muitos desfalques na secundária, o que cria grandes dificuldades para os confrontos individuais antes da partida.

Pat Surtain II (CB - Tornozelo) : O cornerback não participou dos treinos leves desta semana, e sua situação é pouco animadora. Ele desfalcou a equipe na semana 5 e não deve jogar.

Talanoa Hufanga (S - Tornozelo) : Hufanga sofreu uma lesão no tornozelo na semana 5, contra o Chargers, e está fora dos treinos leves. É muito improvável que entre em campo na quinta-feira.

Riley Moss (CB - Costelas) : Moss está afastado desde a semana 4. No entanto, participou de forma limitada de treinos consecutivos, dando ao Denver esperança de que possa voltar. Se não jogar, os cornerbacks reservas Kris Abrams-Draine e Jahdae Barron continuarão com funções ampliadas.

Brandon Jones (S - Pé) & Ben Powers (G - Bíceps) : Ambos participaram integralmente dos treinos e foram liberados para jogar, sem contratempos.

Sai’vion Jones (DE - Ombro) : Passou a participar integralmente do treino de terça-feira.

Situação na lista de lesionados : O wide receiver Pat Bryant e o running back Jonah Coleman continuam afastados.

Notícias do Seattle Seahawks

O atual campeão do Super Bowl está, em geral, em condições razoáveis, mas enfrenta algumas preocupações importantes no ataque em uma semana curta de preparação.

Jaxon Smith-Njigba (WR - Tornozelo) : O principal recebedor do Seattle sofreu uma leve lesão no tornozelo durante a derrota para o 49ers na semana 5. Ele participou dos treinos de forma limitada. Embora deva tentar jogar, ainda não se sabe se estará em plenas condições

Zach Charbonnet (RB - Joelho) : Embora tenha sido designado para retornar da lista PUP e conste como participante limitado dos treinos, o treinador principal Mike Macdonald já indicou que Charbonnet não jogará nesta semana.

Leonard Williams (DT - Tornozelo) : Williams continua lidando com um problema no tornozelo e participou do treino de forma limitada. A equipe monitora sua carga de trabalho, mas ele deve entrar em campo.

Beau Stephens (G - Ombro) : Na estimativa de participação para o treino de terça-feira, passou à condição de participante integral, dando um reforço necessário à linha ofensiva.

Irv Charles (WR/ST - Joelho) : Está totalmente recuperado e foi ativado da lista de lesionados para o elenco principal.

Drake Thomas (LB - Tornozelo) & Chazz Surratt (LB - Panturrilha) : Os dois linebackers ficaram fora de treinos leves consecutivos e caminham para ser descartados.







