Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NFL
Denver BroncosDenver Broncos
Empower Field at Mile High
Seattle SeahawksSeattle Seahawks
Stream live with a 7-day free DAZN NFL Game Pass trial
Com a ajuda da

Como assistir ao vivo a Denver Broncos x Seattle Seahawks pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Denver Broncos x Seattle Seahawks
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Denver Broncos e Seattle Seahawks, horário de início e novidades das equipes

Horário de início de Denver Broncos x Seattle Seahawks

NFL
Empower Field at Mile High

O Denver Broncos recebe o Seattle Seahawks no Empower Field at Mile High, em Denver, Colorado, pela semana 6 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para quinta-feira, 15 de outubro, às 21:15 (BRT).

As duas equipes chegam ao jogo com campanhas de 3-2. O Broncos buscará a terceira vitória em três jogos em casa, após os triunfos anteriores no Mile High contra o Jaguars e o Rams.

Como assistir a Denver Broncos x Seattle Seahawks

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, no ESPN e na SporTV.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN, como a ExpressVPN, serve principalmente para contornar restrições regionais, incluindo bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos indisponíveis em seu mercado ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que os provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Denver Broncos x Seattle Seahawks

Notícias do Denver Broncos

O Broncos enfrenta muitos desfalques na secundária, o que cria grandes dificuldades para os confrontos individuais antes da partida.

  • Pat Surtain II (CB - Tornozelo): O cornerback não participou dos treinos leves desta semana, e sua situação é pouco animadora. Ele desfalcou a equipe na semana 5 e não deve jogar.
  • Talanoa Hufanga (S - Tornozelo): Hufanga sofreu uma lesão no tornozelo na semana 5, contra o Chargers, e está fora dos treinos leves. É muito improvável que entre em campo na quinta-feira.
  • Riley Moss (CB - Costelas): Moss está afastado desde a semana 4. No entanto, participou de forma limitada de treinos consecutivos, dando ao Denver esperança de que possa voltar. Se não jogar, os cornerbacks reservas Kris Abrams-Draine e Jahdae Barron continuarão com funções ampliadas.
  • Brandon Jones (S - Pé) & Ben Powers (G - Bíceps): Ambos participaram integralmente dos treinos e foram liberados para jogar, sem contratempos.
  • Sai’vion Jones (DE - Ombro): Passou a participar integralmente do treino de terça-feira.
  • Situação na lista de lesionados: O wide receiver Pat Bryant e o running back Jonah Coleman continuam afastados.

Notícias do Seattle Seahawks

O atual campeão do Super Bowl está, em geral, em condições razoáveis, mas enfrenta algumas preocupações importantes no ataque em uma semana curta de preparação.

  • Jaxon Smith-Njigba (WR - Tornozelo): O principal recebedor do Seattle sofreu uma leve lesão no tornozelo durante a derrota para o 49ers na semana 5. Ele participou dos treinos de forma limitada. Embora deva tentar jogar, ainda não se sabe se estará em plenas condições
  • Zach Charbonnet (RB - Joelho): Embora tenha sido designado para retornar da lista PUP e conste como participante limitado dos treinos, o treinador principal Mike Macdonald já indicou que Charbonnet não jogará nesta semana.
  • Leonard Williams (DT - Tornozelo): Williams continua lidando com um problema no tornozelo e participou do treino de forma limitada. A equipe monitora sua carga de trabalho, mas ele deve entrar em campo.
  • Beau Stephens (G - Ombro): Na estimativa de participação para o treino de terça-feira, passou à condição de participante integral, dando um reforço necessário à linha ofensiva.
  • Irv Charles (WR/ST - Joelho): Está totalmente recuperado e foi ativado da lista de lesionados para o elenco principal.
  • Drake Thomas (LB - Tornozelo) & Chazz Surratt (LB - Panturrilha): Os dois linebackers ficaram fora de treinos leves consecutivos e caminham para ser descartados.



GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google