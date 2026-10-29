Horário de início de Dallas Cowboys x Arizona Cardinals

O Dallas Cowboys recebe o Arizona Cardinals no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).

O Arizona tem campanha de apenas 2-5, mas suas duas vitórias nesta temporada foram fora de casa, e o time NUNCA perdeu no AT&T Stadium. Após a vitória por 38 a 21 sobre o Philadelphia na semana passada, o Cowboys (3-4) busca agora vencer duas partidas consecutivas pela primeira vez nesta temporada.

Onde assistir a Dallas Cowboys x Arizona Cardinals

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Notícias dos elencos de Dallas Cowboys e Arizona Cardinals

Os primeiros relatórios de treinos do meio da semana apontam preocupações importantes com a condição física dos dois elencos, especialmente nas linhas do Arizona e no jogo aéreo e na defesa do Dallas.

Notícias do Arizona Cardinals

O Arizona apresentou um relatório extenso, com 9 jogadores que não treinaram na quarta-feira:

Não participaram do treino (DNP)

Walter Nolen III (DL) : Enfrenta uma lesão significativa no tornozelo; Mike LaFleur, treinador principal, indicou que ele não treinaria no início da semana.

: Enfrenta uma lesão significativa no tornozelo; Mike LaFleur, treinador principal, indicou que ele não treinaria no início da semana. Elijah Wilkinson (RT) e Jon Gaines II (RG) : Wilkinson (joelho) e Gaines (tornozelo) não treinaram, o que ameaça a estabilidade do lado direito de uma linha ofensiva que já está bastante desfalcada.

e : Wilkinson (joelho) e Gaines (tornozelo) não treinaram, o que ameaça a estabilidade do lado direito de uma linha ofensiva que já está bastante desfalcada. Tyler Allgeier (RB) : Ficou de fora por causa de uma lesão em um dedo do pé.

: Ficou de fora por causa de uma lesão em um dedo do pé. Zaven Collins (LB) : Não participou por motivo de doença.

: Não participou por motivo de doença. Budda Baker (S), Isaac Seumalo (OL), Josh Sweat (LB), Mack Wilson Sr. (LB): Todos receberam dias de descanso como veteranos, embora Wilson também esteja lidando com um problema leve no joelho.

Participação limitada

• Jeremiyah Love (RB): A terceira escolha geral do draft voltou a treinar de forma limitada após perder os dois últimos jogos por causa de uma lesão no tornozelo.

• Michael Wilson (WR): Usou um colete amarelo que o impedia de participar de atividades com contato físico devido a dores nas costelas, mas afirmou que a medida era apenas uma precaução.

• Carson Beck (QB): Teve participação limitada por um problema nas costas e segue como opção de emergência atrás do titular Jacoby Brissett.

• Max Melton (CB), Kei'Trel Clark (CB), Andrew Wingard (S): Todos tiveram participação limitada por diferentes problemas (joelho, doença e joelho, respectivamente).

Notícias do Dallas Cowboys

O Dallas realizou um treino mais leve, de modo que as condições de seus jogadores são estimativas, mas incluiu vários nomes de destaque no relatório:

Não participaram do treino (DNP)

KaVontae Turpin (WR) : Ficou de fora devido a uma lesão nas costelas.

: Ficou de fora devido a uma lesão nas costelas. Dee Winters (LB): Não treinou por causa de um problema na panturrilha.

Participação limitada

George Pickens (WR) : Aparece no relatório com problemas no ombro e na parte posterior da coxa após ter sido muito utilizado no Monday Night Football.

: Aparece no relatório com problemas no ombro e na parte posterior da coxa após ter sido muito utilizado no Monday Night Football. Quinnen Williams (DT) : Uma nova inclusão importante no relatório, teve a participação limitada por um problema na parte posterior da coxa.

: Uma nova inclusão importante no relatório, teve a participação limitada por um problema na parte posterior da coxa. Caleb Downs (DB) : O calouro que vem se destacando na defesa teve a participação limitada por um problema no tornozelo.

: O calouro que vem se destacando na defesa teve a participação limitada por um problema no tornozelo. Drew Shelton (OT): Teve a participação limitada por uma distensão na parte posterior da coxa.

Participação integral (reforços para o elenco)

P.J. Locke (S) e Marist Liufau (OLB): Uma notícia muito importante para a defesa: Locke (que se recupera de uma lesão no pé sofrida na Semana 2) e Liufau (que se recupera de uma fratura no antebraço sofrida na pré-temporada) participaram integralmente do treino e estão perto de ser ativados da lista de lesionados.

Dallas Cowboys DAL Sequência Arizona Cardinals ARZ DAL DAL ARZ ARZ Todos os jogos Todos os jogos Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL V Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL D Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB D Houston Texans HOU 30 34 Dallas Cowboys DAL V Dallas Cowboys DAL 31 34 Baltimore Ravens BAL D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 132 Todos os jogos Todos os jogos Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN D Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ V Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET D New York Giants NYG 36 24 Arizona Cardinals ARZ D San Francisco 49ers SF 36 30 Arizona Cardinals ARZ D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 109