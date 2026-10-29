Horário de início de Dallas Cowboys x Arizona Cardinals
O Dallas Cowboys recebe o Arizona Cardinals no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).
O Arizona tem campanha de apenas 2-5, mas suas duas vitórias nesta temporada foram fora de casa, e o time NUNCA perdeu no AT&T Stadium. Após a vitória por 38 a 21 sobre o Philadelphia na semana passada, o Cowboys (3-4) busca agora vencer duas partidas consecutivas pela primeira vez nesta temporada.
Onde assistir a Dallas Cowboys x Arizona Cardinals
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Notícias dos elencos de Dallas Cowboys e Arizona Cardinals
Os primeiros relatórios de treinos do meio da semana apontam preocupações importantes com a condição física dos dois elencos, especialmente nas linhas do Arizona e no jogo aéreo e na defesa do Dallas.
Notícias do Arizona Cardinals
O Arizona apresentou um relatório extenso, com 9 jogadores que não treinaram na quarta-feira:
Não participaram do treino (DNP)
- Walter Nolen III (DL): Enfrenta uma lesão significativa no tornozelo; Mike LaFleur, treinador principal, indicou que ele não treinaria no início da semana.
- Elijah Wilkinson (RT) e Jon Gaines II (RG): Wilkinson (joelho) e Gaines (tornozelo) não treinaram, o que ameaça a estabilidade do lado direito de uma linha ofensiva que já está bastante desfalcada.
- Tyler Allgeier (RB): Ficou de fora por causa de uma lesão em um dedo do pé.
- Zaven Collins (LB): Não participou por motivo de doença.
- Budda Baker (S), Isaac Seumalo (OL), Josh Sweat (LB), Mack Wilson Sr. (LB): Todos receberam dias de descanso como veteranos, embora Wilson também esteja lidando com um problema leve no joelho.
Participação limitada
• Jeremiyah Love (RB): A terceira escolha geral do draft voltou a treinar de forma limitada após perder os dois últimos jogos por causa de uma lesão no tornozelo.
• Michael Wilson (WR): Usou um colete amarelo que o impedia de participar de atividades com contato físico devido a dores nas costelas, mas afirmou que a medida era apenas uma precaução.
• Carson Beck (QB): Teve participação limitada por um problema nas costas e segue como opção de emergência atrás do titular Jacoby Brissett.
• Max Melton (CB), Kei'Trel Clark (CB), Andrew Wingard (S): Todos tiveram participação limitada por diferentes problemas (joelho, doença e joelho, respectivamente).
Notícias do Dallas Cowboys
O Dallas realizou um treino mais leve, de modo que as condições de seus jogadores são estimativas, mas incluiu vários nomes de destaque no relatório:
Não participaram do treino (DNP)
- KaVontae Turpin (WR): Ficou de fora devido a uma lesão nas costelas.
- Dee Winters (LB): Não treinou por causa de um problema na panturrilha.
Participação limitada
- George Pickens (WR): Aparece no relatório com problemas no ombro e na parte posterior da coxa após ter sido muito utilizado no Monday Night Football.
- Quinnen Williams (DT): Uma nova inclusão importante no relatório, teve a participação limitada por um problema na parte posterior da coxa.
- Caleb Downs (DB): O calouro que vem se destacando na defesa teve a participação limitada por um problema no tornozelo.
- Drew Shelton (OT): Teve a participação limitada por uma distensão na parte posterior da coxa.
Participação integral (reforços para o elenco)
- P.J. Locke (S) e Marist Liufau (OLB): Uma notícia muito importante para a defesa: Locke (que se recupera de uma lesão no pé sofrida na Semana 2) e Liufau (que se recupera de uma fratura no antebraço sofrida na pré-temporada) participaram integralmente do treino e estão perto de ser ativados da lista de lesionados.
Sequência
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