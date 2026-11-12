Horário de Cleveland Browns x Houston Texans
O Cleveland Browns recebe o Houston Texans no Huntington Bank Field, em Cleveland, Ohio, pela semana 10 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 15 de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).
O Cleveland (5-4), que perdeu os últimos dois jogos, conta com o retorno de Deshaun Watson, afastado para se recuperar de uma concussão. O quarterback dos Browns deve ser titular contra sua ex-equipe.
O Houston (3-5) ainda não venceu em casa nesta temporada, mas ganhou três dos últimos quatro jogos como visitante e marcou 44 pontos contra os Chargers, que tiveram uma atuação desastrosa, na semana passada.
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Notícias das equipes: Cleveland Browns x Houston Texans
Notícias do Cleveland Browns
- Deshaun Watson volta a ser titular como quarterback: O técnico Todd Monken confirmou na quarta-feira que Watson será titular no domingo, após ficar de fora da derrota para New Orleans na semana 9 enquanto se recuperava de uma concussão. O reserva Shedeur Sanders lançou para 272 metros e dois touchdowns em sua substituição na semana passada, mas Monken optou pelo retorno de Watson enquanto o Cleveland tenta encerrar uma sequência de duas derrotas.
- Prazo de trocas sem movimentação e ajustes no elenco: O gerente geral Andrew Berry não fez trocas até o fim do prazo da NFL em 2026. Preferiu manter as escolhas de draft e o atual elenco de 53 jogadores, em vez de negociar veteranos como Jerry Jeudy ou Shedeur Sanders. Após o prazo, o clube fez pequenos ajustes para reforçar a profundidade do elenco, incluindo a recontratação do tight end Zaire Mitchell-Paden.
- Vulnerabilidade da linha ofensiva: A linha ofensiva do Cleveland cedeu 38 sacks nesta temporada, o maior número da liga. Desse total, 8,5 foram cedidos pelo left tackle novato Spencer Fano. Proteger Watson contra a dupla de pass rushers do Houston formada por Will Anderson Jr. e Danielle Hunter é o principal desafio da unidade.
- Força na defesa contra o passe, fragilidade contra a corrida: Os Browns estão entre os melhores da liga na defesa contra o passe, limitando os adversários a 21 pontos por jogo e a um rating de passe de 84. A equipe também acumula 54 jogos sem permitir que um quarterback adversário lance para 274 metros. No entanto, tem enfrentado dificuldades contra o jogo terrestre: cede 4,3 metros por corrida e permitiu 146 metros corridos aos Saints no último domingo.
Notícias do Houston Texans
- A grande fase de C.J. Stroud: O quarterback C.J. Stroud foi eleito o Jogador Ofensivo da Semana na AFC após lançar para 351 metros e cinco touchdowns, com um rating de passe de 125,5, na vitória do Houston por 44 a 22 sobre Los Angeles. O Houston marcou mais de 26 pontos em quatro dos últimos cinco jogos e ocupa o terceiro lugar na NFL em jogadas de passe de 18 metros ou mais.
- Jogo terrestre pouco produtivo: Apesar de o gerente geral Nick Caserio ter consultado a disponibilidade de running backs antes do fim do prazo de trocas, o Houston não fez contratações. Os Texans avançam, em média, apenas 3,3 metros por corrida, a 30ª marca da NFL, e continuam dependendo muito de Stroud e de um grupo de recebedores com várias opções, liderado por Nico Collins, Tank Dell e Marvin Harrison Jr..
- Reforços importantes para a defesa: Na quarta-feira, o Houston iniciou o processo de retorno do linebacker Jake Hummel e do cornerback Jaylin Smith da lista de lesionados, ampliando as opções para a defesa do coordenador Matt Burke. O pass rusher Will Anderson Jr. chega à semana 10 na liderança da NFL, com 9,5 sacks.
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