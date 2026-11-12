Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NFL
Cleveland BrownsCleveland Browns
Huntington Bank Field
Houston TexansHouston Texans
Assista aqui! DAZN Game Pass
Com a ajuda da

Como assistir ao vivo a Cleveland Browns x Houston Texans pela NFL: O quarterback dos Browns, Deshaun Watson, vai assombrar Houston? Transmissões online, canais de TV e horário de início

Cleveland Browns x Houston Texans
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Cleveland Browns e Houston Texans, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de Cleveland Browns x Houston Texans

O Cleveland Browns recebe o Houston Texans no Huntington Bank Field, em Cleveland, Ohio, pela semana 10 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 15 de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).

O Cleveland (5-4), que perdeu os últimos dois jogos, conta com o retorno de Deshaun Watson, afastado para se recuperar de uma concussão. O quarterback dos Browns deve ser titular contra sua ex-equipe.

O Houston (3-5) ainda não venceu em casa nesta temporada, mas ganhou três dos últimos quatro jogos como visitante e marcou 44 pontos contra os Chargers, que tiveram uma atuação desastrosa, na semana passada.

Como assistir a Cleveland Browns x Houston Texans

Nos Estados Unidos:

Fox / Fox One / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN ajuda principalmente a contornar restrições geográficas e bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a jogos indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões com tráfego intenso, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite que você acesse assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes: Cleveland Browns x Houston Texans

Notícias do Cleveland Browns

  • Deshaun Watson volta a ser titular como quarterback: O técnico Todd Monken confirmou na quarta-feira que Watson será titular no domingo, após ficar de fora da derrota para New Orleans na semana 9 enquanto se recuperava de uma concussão. O reserva Shedeur Sanders lançou para 272 metros e dois touchdowns em sua substituição na semana passada, mas Monken optou pelo retorno de Watson enquanto o Cleveland tenta encerrar uma sequência de duas derrotas.
  • Prazo de trocas sem movimentação e ajustes no elenco: O gerente geral Andrew Berry não fez trocas até o fim do prazo da NFL em 2026. Preferiu manter as escolhas de draft e o atual elenco de 53 jogadores, em vez de negociar veteranos como Jerry Jeudy ou Shedeur Sanders. Após o prazo, o clube fez pequenos ajustes para reforçar a profundidade do elenco, incluindo a recontratação do tight end Zaire Mitchell-Paden.
  • Vulnerabilidade da linha ofensiva: A linha ofensiva do Cleveland cedeu 38 sacks nesta temporada, o maior número da liga. Desse total, 8,5 foram cedidos pelo left tackle novato Spencer Fano. Proteger Watson contra a dupla de pass rushers do Houston formada por Will Anderson Jr. e Danielle Hunter é o principal desafio da unidade.
  • Força na defesa contra o passe, fragilidade contra a corrida: Os Browns estão entre os melhores da liga na defesa contra o passe, limitando os adversários a 21 pontos por jogo e a um rating de passe de 84. A equipe também acumula 54 jogos sem permitir que um quarterback adversário lance para 274 metros. No entanto, tem enfrentado dificuldades contra o jogo terrestre: cede 4,3 metros por corrida e permitiu 146 metros corridos aos Saints no último domingo.

Notícias do Houston Texans

  • A grande fase de C.J. Stroud: O quarterback C.J. Stroud foi eleito o Jogador Ofensivo da Semana na AFC após lançar para 351 metros e cinco touchdowns, com um rating de passe de 125,5, na vitória do Houston por 44 a 22 sobre Los Angeles. O Houston marcou mais de 26 pontos em quatro dos últimos cinco jogos e ocupa o terceiro lugar na NFL em jogadas de passe de 18 metros ou mais.
  • Jogo terrestre pouco produtivo: Apesar de o gerente geral Nick Caserio ter consultado a disponibilidade de running backs antes do fim do prazo de trocas, o Houston não fez contratações. Os Texans avançam, em média, apenas 3,3 metros por corrida, a 30ª marca da NFL, e continuam dependendo muito de Stroud e de um grupo de recebedores com várias opções, liderado por Nico Collins, Tank Dell e Marvin Harrison Jr..
  • Reforços importantes para a defesa: Na quarta-feira, o Houston iniciou o processo de retorno do linebacker Jake Hummel e do cornerback Jaylin Smith da lista de lesionados, ampliando as opções para a defesa do coordenador Matt Burke. O pass rusher Will Anderson Jr. chega à semana 10 na liderança da NFL, com 9,5 sacks.
Cleveland Browns
CLE

Sequência

Houston Texans
HOU

Todos os jogos

New Orleans Saints
NO
23
22
Cleveland Browns
CLE
D
Pittsburgh Steelers
PIT
27
6
Cleveland Browns
CLE
D
Tennessee Titans
TEN
24
27
Cleveland Browns
CLE
V
Cleveland Browns
CLE
13
10
Baltimore Ravens
BAL
V
New York Jets
NYJ
17
12
Cleveland Browns
CLE
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados80

Todos os jogos

Los Angeles Chargers
LAC
22
44
Houston Texans
HOU
V
Houston Texans
HOU
21
27
New York Giants
NYG
D
Jacksonville Jaguars
JAX
31
34
Houston Texans
HOU
V
Tennessee Titans
TEN
3
26
Houston Texans
HOU
V
Houston Texans
HOU
30
34
Dallas Cowboys
DAL
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados155

Confrontos

Cleveland Browns
Empate
Houston Texans
4
0
1
NFL
Houston Texans badge
Houston Texans
HOU
45
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
14
FJ
NFL
Houston Texans badge
Houston Texans
HOU
22
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
36
FJ
NFL
Houston Texans badge
Houston Texans
HOU
14
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
27
FJ
NFL
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
31
Houston Texans badge
Houston Texans
HOU
21
FJ
NFL
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
10
Houston Texans badge
Houston Texans
HOU
7
FJ
118Pontos marcados109

Links úteis

AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Leste: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sul: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google