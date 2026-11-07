Horário de início de Chicago Bears x Tampa Bay Buccaneers

O Chicago Bears recebe o Tampa Bay Buccaneers no Soldier Field, em Chicago, Illinois, pela Semana 9 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 8 de novembro, às 21:20 (BRT).

O quarterback Caleb Williams, do Chicago Bears (6-2), busca manter a excelente fase e ajudar a franquia a encerrar uma sequência de 11 derrotas no Sunday Night Football, que vem desde 2018. Depois de vencer dois jogos seguidos, o Tampa Bay Buccaneers (3-5) agora disputa a liderança da NFC South.

Como assistir a Chicago Bears x Tampa Bay Buccaneers

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Notícias das equipes para Chicago Bears x Tampa Bay Buccaneers

Notícias do Chicago Bears

O Bears lida com lesões leves entre seus running backs e jogadores da secundária antes da semana de folga na Semana 10.

Kyle Monangai (RB) : Participação incerta (polegar/dedo do pé). Monangai voltou a treinar na sexta-feira, de forma limitada, pela primeira vez em um mês. Embora a classificação como incerto ainda deixe aberta a possibilidade de ele jogar, há sinais de que a comissão técnica pode poupá-lo por mais uma semana para favorecer sua recuperação completa durante a próxima semana de folga.

: Participação incerta (polegar/dedo do pé). Monangai voltou a treinar na sexta-feira, de forma limitada, pela primeira vez em um mês. Embora a classificação como incerto ainda deixe aberta a possibilidade de ele jogar, há sinais de que a comissão técnica pode poupá-lo por mais uma semana para favorecer sua recuperação completa durante a próxima semana de folga. Malik Muhammad (DB) & Tyrique Stevenson (CB) : Participação incerta. Muhammad teve participação limitada nos treinos durante toda a semana por causa de uma lesão em um dedo do pé. Stevenson foi incluído no boletim médico apenas na sexta-feira, com uma lesão no polegar. A disponibilidade dos dois é crucial para uma secundária que já vem sendo exigida.

: Participação incerta. Muhammad teve participação limitada nos treinos durante toda a semana por causa de uma lesão em um dedo do pé. Stevenson foi incluído no boletim médico apenas na sexta-feira, com uma lesão no polegar. A disponibilidade dos dois é crucial para uma secundária que já vem sendo exigida. Theo Benedet (OL) & Grady Jarrett (DL) : Liberados. O offensive tackle do lado esquerdo Benedet (ombro) e o defensive tackle Jarrett (virilha), que se lesionaram durante a vitória de segunda-feira à noite contra Seattle, participaram integralmente do treino de sexta-feira e foram retirados do boletim médico.

: Liberados. O offensive tackle do lado esquerdo Benedet (ombro) e o defensive tackle Jarrett (virilha), que se lesionaram durante a vitória de segunda-feira à noite contra Seattle, participaram integralmente do treino de sexta-feira e foram retirados do boletim médico. Jeffery Simmons (DT) : O tackle recém-contratado, selecionado para o time All-Pro, teve uma estreia dominante na semana passada (6 tackles, 1 sack e 2 tackles para perda de jardas) e fará sua estreia em casa no Soldier Field.

: O tackle recém-contratado, selecionado para o time All-Pro, teve uma estreia dominante na semana passada (6 tackles, 1 sack e 2 tackles para perda de jardas) e fará sua estreia em casa no Soldier Field. Jogadores na lista de lesionados: Zavier Scott (RB) foi colocado na lista de lesionados na quinta-feira por causa de uma lesão no polegar, juntando-se ao defensive tackle Kentavius Street (joelho).

Notícias do Tampa Bay Buccaneers

O Buccaneers deu uma guinada completa em sua temporada com uma estratégia dominante, centrada no jogo terrestre. Na Semana 8, a equipe venceu o Falcons por 16 a 0 sem completar um único passe para a frente.

Yaya Diaby (OLB) : FORA (joelho). O técnico Todd Bowles confirmou que Diaby não jogará por causa de uma entorse no ligamento colateral medial. Diaby não treinou durante toda a semana e deixa uma lacuna importante no grupo responsável por pressionar o quarterback adversário pelas laterais no Buccaneers.

: FORA (joelho). O técnico Todd Bowles confirmou que Diaby não jogará por causa de uma entorse no ligamento colateral medial. Diaby não treinou durante toda a semana e deixa uma lacuna importante no grupo responsável por pressionar o quarterback adversário pelas laterais no Buccaneers. Emeka Egbuka (WR) : Participação incerta (pé). Apesar de ter sido classificado como incerto, Egbuka participou integralmente dos treinos de quinta e sexta-feira. Há fortes indícios de que ele voltará a jogar depois de perder as duas últimas partidas.

: Participação incerta (pé). Apesar de ter sido classificado como incerto, Egbuka participou integralmente dos treinos de quinta e sexta-feira. Há fortes indícios de que ele voltará a jogar depois de perder as duas últimas partidas. Baker Mayfield (QB) : Liberado (polegar direito). Mayfield ainda joga enquanto se recupera de uma luxação no polegar da mão com que lança a bola, motivo pelo qual permanece no boletim médico. No entanto, treinou integralmente durante toda a semana e não tem restrições para a partida.

: Liberado (polegar direito). Mayfield ainda joga enquanto se recupera de uma luxação no polegar da mão com que lança a bola, motivo pelo qual permanece no boletim médico. No entanto, treinou integralmente durante toda a semana e não tem restrições para a partida. Tristan Wirfs (OT) & Tykee Smith (S): Liberados. Wirfs voltou a treinar na sexta-feira depois de ficar fora do treino de quinta por causa de um problema em um dedo do pé. Smith, que lidava com um problema no tornozelo, participou integralmente do treino de sexta-feira. A presença dos dois na partida está confirmada.

Chicago Bears CHI Sequência Tampa Bay Buccaneers TB CHI CHI TB TB Todos os jogos Todos os jogos Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI V Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE V Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI V Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI D Chicago Bears CHI 23 12 New York Jets NYJ V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 125 Todos os jogos Todos os jogos Tampa Bay Buccaneers TB 16 0 Atlanta Falcons ATL V Carolina Panthers CAR 13 43 Tampa Bay Buccaneers TB V Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT D Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB V Tampa Bay Buccaneers TB 14 17 Green Bay Packers GB D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 116