Horário de início de Chicago Bears x New England Patriots

22 de out. de 2026 - 20:15 Soldier Field

O Chicago Bears recebe o New England Patriots no Soldier Field, em Chicago, Illinois, pela semana 7 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para quinta-feira, 22 de outubro, às 21:15 (BRT).

Embora as duas equipes cheguem ao jogo com campanhas idênticas de quatro vitórias e duas derrotas, o Patriots vive melhor fase: venceu três partidas consecutivas e marcou 100 pontos nessa sequência.

Como assistir a Chicago Bears x New England Patriots

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, no ESPN e na SporTV.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.

O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN ajuda principalmente a contornar restrições regionais de transmissão. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a jogos indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite que você acesse assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, ao viajar para o exterior.

Notícias dos elencos de Chicago Bears e New England Patriots

O principal destaque é o duelo entre Caleb Williams e Drake Maye, selecionados no Draft da NFL de 2024. No entanto, o resultado provavelmente dependerá de como cada equipe lidará com desfalques importantes por lesão em uma semana curta.

Notícias do New England Patriots

O Patriots foi duramente atingido por lesões após a vitória sobre o Jets na semana 6. O técnico Mike Vrabel já descartou cinco jogadores:

Crise na linha ofensiva : Os dois guards titulares, Alijah Vera-Tucker (posterior da coxa) e Ben Brown (joelho), estão fora após se lesionarem no domingo. Com Mike Onwenu e Greg Van Roten já na lista de lesionados, Walter Rouse e Matt Pryor serão titulares nas posições de guard. O right tackle Morgan Moses (pé) também é dúvida.

Desfalques na secundária : Os cornerbacks Carlton Davis III (pescoço), Karon Prunty (posterior da coxa) e Channing Canada (posterior da coxa) foram descartados. Marcus Jones e Charles Woods terão de assumir funções mais importantes.

Grupo de recebedores : Romeo Doubs foi colocado na lista de lesionados no início da semana devido a uma lesão no ombro. A.J. Brown (tornozelo) teve participação limitada nos treinos do começo da semana, mas não recebeu uma classificação final quanto à disponibilidade para o jogo, o que indica que deve jogar. Drake Maye (ombro direito) participou integralmente dos treinos.

Notícias do Chicago Bears

O Bears chega ao Thursday Night Football com um quadro médico bem mais favorável, marcado por uma recuperação importante na linha ofensiva:

Reforço na linha ofensiva : O right guard Jonah Jackson (quadril/quadríceps) deixou de constar no relatório de lesionados após participar integralmente dos treinos. Ele está liberado para começar como titular, oferecendo proteção essencial a Caleb Williams.

Desfalques entre os corredores e na defesa : O running back Kyle Monangai (polegar do pé/dedo do pé) e o linebacker Jack Sanborn (concussão) estão descartados. O linebacker T.J. Edwards (posterior da coxa) dificilmente jogará e consta como improvável.

Preocupação na secundária : O cornerback Tyrique Stevenson (quadril) consta oficialmente como dúvida.











