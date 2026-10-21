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Como assistir ao vivo a Chicago Bears x New England Patriots pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Chicago Bears x New England Patriots
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Chicago Bears e New England Patriots, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Chicago Bears x New England Patriots

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Soldier Field

O Chicago Bears recebe o New England Patriots no Soldier Field, em Chicago, Illinois, pela semana 7 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para quinta-feira, 22 de outubro, às 21:15 (BRT).

Embora as duas equipes cheguem ao jogo com campanhas idênticas de quatro vitórias e duas derrotas, o Patriots vive melhor fase: venceu três partidas consecutivas e marcou 100 pontos nessa sequência.

Como assistir a Chicago Bears x New England Patriots

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, no ESPN e na SporTV.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

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Notícias dos elencos de Chicago Bears e New England Patriots

O principal destaque é o duelo entre Caleb Williams e Drake Maye, selecionados no Draft da NFL de 2024. No entanto, o resultado provavelmente dependerá de como cada equipe lidará com desfalques importantes por lesão em uma semana curta.

Notícias do New England Patriots

O Patriots foi duramente atingido por lesões após a vitória sobre o Jets na semana 6. O técnico Mike Vrabel já descartou cinco jogadores:

  • Crise na linha ofensiva: Os dois guards titulares, Alijah Vera-Tucker (posterior da coxa) e Ben Brown (joelho), estão fora após se lesionarem no domingo. Com Mike Onwenu e Greg Van Roten já na lista de lesionados, Walter Rouse e Matt Pryor serão titulares nas posições de guard. O right tackle Morgan Moses (pé) também é dúvida.
  • Desfalques na secundária: Os cornerbacks Carlton Davis III (pescoço), Karon Prunty (posterior da coxa) e Channing Canada (posterior da coxa) foram descartados. Marcus Jones e Charles Woods terão de assumir funções mais importantes.
  • Grupo de recebedores: Romeo Doubs foi colocado na lista de lesionados no início da semana devido a uma lesão no ombro. A.J. Brown (tornozelo) teve participação limitada nos treinos do começo da semana, mas não recebeu uma classificação final quanto à disponibilidade para o jogo, o que indica que deve jogar. Drake Maye (ombro direito) participou integralmente dos treinos.

Notícias do Chicago Bears

O Bears chega ao Thursday Night Football com um quadro médico bem mais favorável, marcado por uma recuperação importante na linha ofensiva:

  • Reforço na linha ofensiva: O right guard Jonah Jackson (quadril/quadríceps) deixou de constar no relatório de lesionados após participar integralmente dos treinos. Ele está liberado para começar como titular, oferecendo proteção essencial a Caleb Williams.
  • Desfalques entre os corredores e na defesa: O running back Kyle Monangai (polegar do pé/dedo do pé) e o linebacker Jack Sanborn (concussão) estão descartados. O linebacker T.J. Edwards (posterior da coxa) dificilmente jogará e consta como improvável.
  • Preocupação na secundária: O cornerback Tyrique Stevenson (quadril) consta oficialmente como dúvida.




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