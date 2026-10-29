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Como assistir ao vivo a Buffalo Bills x Baltimore Ravens pela NFL: Lamar Jackson deve voltar! Transmissão online, canais de TV e horário de início do jogo

Buffalo Bills x Baltimore Ravens
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Buffalo Bills x Baltimore Ravens

O Buffalo Bills recebe o Baltimore Ravens no Highmark Stadium, em Orchard Park, Nova York, pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).

Os torcedores esperam um grande duelo entre os quarterbacks Josh Allen e Lamar Jackson. Enquanto o Bills, líder da AFC East (5-1), busca a terceira vitória consecutiva, o Ravens, da AFC (4-3), tenta evitar a terceira derrota seguida.

Onde assistir a Buffalo Bills x Baltimore Ravens

Nos Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

Sky Sports+

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Notícias dos elencos de Buffalo Bills e Baltimore Ravens

O principal destaque é o retorno esperado de Lamar Jackson, quarterback estrela do Ravens, enquanto as duas equipes lidam com problemas consideráveis em suas respectivas linhas e secundárias defensivas.

Notícias do Baltimore Ravens

A grande novidade para Baltimore é que o quarterback Lamar Jackson participou integralmente do treino e está a caminho de ser titular no domingo. Jackson perdeu os últimos três jogos enquanto se recuperava de uma entorse na parte alta do tornozelo sofrida na semana 4, mas sua disponibilidade representa um enorme reforço para um Ravens que tenta encerrar uma sequência de duas derrotas.

No entanto, o Ravens enfrenta problemas sérios com lesões nas duas linhas e no núcleo de sua defesa:

  • Peças centrais da defesa fora do treino: Roquan Smith (joelho), peça fundamental da defesa, e o safety de destaque Kyle Hamilton (joelho) não participaram do primeiro treino da semana. O safety reserva Jaylinn Hawkins (joelho) também não treinou.
  • Mudanças na linha ofensiva: O guard calouro Vega Ioane (joelho), escolhido na primeira rodada, deve ficar afastado por algum tempo após sofrer uma entorse do ligamento colateral medial na semana passada, contra Cincinnati. Enquanto o center Cam Jurgens, contratado em uma troca, está plenamente de volta à formação, o left tackle Ronnie Stanley (dedo do pé/tornozelo) e o guard John Simpson (virilha) seguem com participação limitada.
  • Retornos animadores: Pelo lado positivo, o tight end Mark Andrews (mão) e o linebacker Trey Hendrickson (dedo) participaram integralmente dos treinos. Além disso, o running back Adam Randall (pescoço) foi autorizado a iniciar o processo de retorno da lista de lesionados e treinou sem limitações.

Notícias do Buffalo Bills

O Bills volta descansado após a folga na semana 7. O tempo extra sem jogos permitiu que vários jogadores importantes avançassem rumo ao retorno, embora uma peça fundamental dos bloqueios ainda seja motivo de preocupação:

  • Vulnerabilidade na linha ofensiva: O right tackle titular Spencer Brown (costas) não participou do treino, pois continua lidando com problemas persistentes nas costas que já o haviam tirado de ação no início de outubro.
  • Avanço de um alvo importante: O wide receiver de destaque D.J. Moore (ombro) voltou ao campo usando uma camisa vermelha que indica restrição de contato. Moore perdeu os últimos dois jogos por causa de uma entorse na articulação acromioclavicular, mas recebeu passes de Josh Allen em exercícios individuais e segue a caminho de jogar no domingo.
  • Reforço na linha defensiva: O defensive tackle Ed Oliver (joelho) participou do treino de forma limitada. Oliver não joga desde que recebeu uma pancada forte contra o Patriots em 4 de outubro, e seu retorno será fundamental para conter o jogo terrestre do Ravens.
  • Outras situações importantes: O tight end Dalton Kincaid (peito) e o pass rusher Bradley Chubb (peito/polegar) tiveram participação limitada, mas usaram camisas que indicam restrição de contato. O wide receiver calouro Tyrell Shavers (joelho) também treinou pela primeira vez nesta temporada, dando início ao prazo de 21 dias para seu retorno da lista PUP.
  • Movimentações no elenco e suspensões: O safety C.J. Gardner-Johnson perderá o jogo devido a uma suspensão de uma partida imposta pela liga, o que coloca Damar Hamlin entre os titulares. Para garantir opções no elenco, o Bills trouxe de volta o defensive end Andre Jones Jr. e o cornerback A.J. Woods para o elenco de treino e dispensou o jogador de linha defensiva Austin Johnson.
Buffalo Bills
BUF

Sequência

Baltimore Ravens
BAL

Todos os jogos

Las Vegas Raiders
LVR
30
33
Buffalo Bills
BUF
V
Los Angeles Rams
LA
34
37
Buffalo Bills
BUF
V
Buffalo Bills
BUF
26
29
New England Patriots
NE
D
Buffalo Bills
BUF
24
16
Los Angeles Chargers
LAC
V
Buffalo Bills
BUF
41
31
Detroit Lions
DET
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados161

Todos os jogos

Baltimore Ravens
BAL
13
35
Cincinnati Bengals
CIN
D
Cleveland Browns
CLE
13
10
Baltimore Ravens
BAL
D
Atlanta Falcons
ATL
23
30
Baltimore Ravens
BAL
V
Baltimore Ravens
BAL
24
18
Tennessee Titans
TEN
V
Dallas Cowboys
DAL
31
34
Baltimore Ravens
BAL
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados111

Confrontos

Buffalo Bills
Empate
Baltimore Ravens
4
0
1
NFL
Buffalo Bills badge
Buffalo Bills
BUF
41
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Baltimore Ravens
BAL
40
FJ
NFL
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Buffalo Bills
BUF
27
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Baltimore Ravens
BAL
25
FJ
NFL
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Baltimore Ravens
BAL
35
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Buffalo Bills
BUF
10
FJ
NFL
Baltimore Ravens badge
Baltimore Ravens
BAL
20
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Buffalo Bills
BUF
23
FJ
NFL
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Buffalo Bills
BUF
17
Baltimore Ravens badge
Baltimore Ravens
BAL
3
FJ
118Pontos marcados123

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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