Horário de início de Buffalo Bills x Baltimore Ravens

O Buffalo Bills recebe o Baltimore Ravens no Highmark Stadium, em Orchard Park, Nova York, pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).

Os torcedores esperam um grande duelo entre os quarterbacks Josh Allen e Lamar Jackson. Enquanto o Bills, líder da AFC East (5-1), busca a terceira vitória consecutiva, o Ravens, da AFC (4-3), tenta evitar a terceira derrota seguida.

Onde assistir a Buffalo Bills x Baltimore Ravens

Nos Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

Sky Sports+

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Notícias dos elencos de Buffalo Bills e Baltimore Ravens

O principal destaque é o retorno esperado de Lamar Jackson, quarterback estrela do Ravens, enquanto as duas equipes lidam com problemas consideráveis em suas respectivas linhas e secundárias defensivas.

Notícias do Baltimore Ravens

A grande novidade para Baltimore é que o quarterback Lamar Jackson participou integralmente do treino e está a caminho de ser titular no domingo. Jackson perdeu os últimos três jogos enquanto se recuperava de uma entorse na parte alta do tornozelo sofrida na semana 4, mas sua disponibilidade representa um enorme reforço para um Ravens que tenta encerrar uma sequência de duas derrotas.

No entanto, o Ravens enfrenta problemas sérios com lesões nas duas linhas e no núcleo de sua defesa:

Peças centrais da defesa fora do treino : Roquan Smith (joelho), peça fundamental da defesa, e o safety de destaque Kyle Hamilton (joelho) não participaram do primeiro treino da semana. O safety reserva Jaylinn Hawkins (joelho) também não treinou.

: Roquan Smith (joelho), peça fundamental da defesa, e o safety de destaque Kyle Hamilton (joelho) não participaram do primeiro treino da semana. O safety reserva Jaylinn Hawkins (joelho) também não treinou. Mudanças na linha ofensiva : O guard calouro Vega Ioane (joelho), escolhido na primeira rodada, deve ficar afastado por algum tempo após sofrer uma entorse do ligamento colateral medial na semana passada, contra Cincinnati. Enquanto o center Cam Jurgens, contratado em uma troca, está plenamente de volta à formação, o left tackle Ronnie Stanley (dedo do pé/tornozelo) e o guard John Simpson (virilha) seguem com participação limitada.

: O guard calouro Vega Ioane (joelho), escolhido na primeira rodada, deve ficar afastado por algum tempo após sofrer uma entorse do ligamento colateral medial na semana passada, contra Cincinnati. Enquanto o center Cam Jurgens, contratado em uma troca, está plenamente de volta à formação, o left tackle Ronnie Stanley (dedo do pé/tornozelo) e o guard John Simpson (virilha) seguem com participação limitada. Retornos animadores: Pelo lado positivo, o tight end Mark Andrews (mão) e o linebacker Trey Hendrickson (dedo) participaram integralmente dos treinos. Além disso, o running back Adam Randall (pescoço) foi autorizado a iniciar o processo de retorno da lista de lesionados e treinou sem limitações.

Notícias do Buffalo Bills

O Bills volta descansado após a folga na semana 7. O tempo extra sem jogos permitiu que vários jogadores importantes avançassem rumo ao retorno, embora uma peça fundamental dos bloqueios ainda seja motivo de preocupação:

Vulnerabilidade na linha ofensiva : O right tackle titular Spencer Brown (costas) não participou do treino, pois continua lidando com problemas persistentes nas costas que já o haviam tirado de ação no início de outubro.

: O right tackle titular Spencer Brown (costas) não participou do treino, pois continua lidando com problemas persistentes nas costas que já o haviam tirado de ação no início de outubro. Avanço de um alvo importante : O wide receiver de destaque D.J. Moore (ombro) voltou ao campo usando uma camisa vermelha que indica restrição de contato. Moore perdeu os últimos dois jogos por causa de uma entorse na articulação acromioclavicular, mas recebeu passes de Josh Allen em exercícios individuais e segue a caminho de jogar no domingo.

: O wide receiver de destaque D.J. Moore (ombro) voltou ao campo usando uma camisa vermelha que indica restrição de contato. Moore perdeu os últimos dois jogos por causa de uma entorse na articulação acromioclavicular, mas recebeu passes de Josh Allen em exercícios individuais e segue a caminho de jogar no domingo. Reforço na linha defensiva : O defensive tackle Ed Oliver (joelho) participou do treino de forma limitada. Oliver não joga desde que recebeu uma pancada forte contra o Patriots em 4 de outubro, e seu retorno será fundamental para conter o jogo terrestre do Ravens.

: O defensive tackle Ed Oliver (joelho) participou do treino de forma limitada. Oliver não joga desde que recebeu uma pancada forte contra o Patriots em 4 de outubro, e seu retorno será fundamental para conter o jogo terrestre do Ravens. Outras situações importantes : O tight end Dalton Kincaid (peito) e o pass rusher Bradley Chubb (peito/polegar) tiveram participação limitada, mas usaram camisas que indicam restrição de contato. O wide receiver calouro Tyrell Shavers (joelho) também treinou pela primeira vez nesta temporada, dando início ao prazo de 21 dias para seu retorno da lista PUP.

: O tight end Dalton Kincaid (peito) e o pass rusher Bradley Chubb (peito/polegar) tiveram participação limitada, mas usaram camisas que indicam restrição de contato. O wide receiver calouro Tyrell Shavers (joelho) também treinou pela primeira vez nesta temporada, dando início ao prazo de 21 dias para seu retorno da lista PUP. Movimentações no elenco e suspensões: O safety C.J. Gardner-Johnson perderá o jogo devido a uma suspensão de uma partida imposta pela liga, o que coloca Damar Hamlin entre os titulares. Para garantir opções no elenco, o Bills trouxe de volta o defensive end Andre Jones Jr. e o cornerback A.J. Woods para o elenco de treino e dispensou o jogador de linha defensiva Austin Johnson.

Buffalo Bills BUF Sequência Baltimore Ravens BAL BUF BUF BAL BAL Todos os jogos Todos os jogos Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF V Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 26 29 New England Patriots NE D Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC V Buffalo Bills BUF 41 31 Detroit Lions DET V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 161 Todos os jogos Todos os jogos Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN D Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL D Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL V Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN V Dallas Cowboys DAL 31 34 Baltimore Ravens BAL V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 111

Confrontos Empate 4 0 1 NFL Buffalo Bills BUF 41 Baltimore Ravens BAL 40 FJ NFL Buffalo Bills BUF 27 Baltimore Ravens BAL 25 FJ NFL Baltimore Ravens BAL 35 Buffalo Bills BUF 10 FJ NFL Baltimore Ravens BAL 20 Buffalo Bills BUF 23 FJ NFL Buffalo Bills BUF 17 Baltimore Ravens BAL 3 FJ 118 Pontos marcados 123

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks