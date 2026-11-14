Horário de início de Baltimore Ravens x Los Angeles Chargers
O Baltimore Ravens recebe o Los Angeles Chargers no M&T Bank Stadium, em Baltimore, Maryland, pela semana 10 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para segunda-feira, 16 de novembro, às 20h15 no horário do leste dos EUA (ET) e às 17h15 no horário do Pacífico (PT). No horário de Greenwich (GMT), será à 1h15 de terça-feira, dia 17.
Jesse Minter, técnico do Baltimore Ravens, reencontra seu antigo mentor, Jim Harbaugh, no confronto entre duas franquias em má fase no Monday Night Football.
O Ravens (4-5) aposta no quarterback Jacoby Brissett, recém-adquirido, para tentar encerrar uma sequência de quatro derrotas diante do Los Angeles Chargers (0-8), que ainda não venceu.
Como assistir a Baltimore Ravens x Los Angeles Chargers
Nos EUA:
ABC / ESPN / ESPN Unlimited / NFL+ / Fubo
No Reino Unido:
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Notícias das equipes para Baltimore Ravens x Los Angeles Chargers
Notícias do Baltimore Ravens
- Situação dos quarterbacks: Lamar Jackson está afastado por 6 a 10 semanas devido a uma fratura e luxação no polegar. O veterano Jacoby Brissett, recém-adquirido em uma troca, será o quarterback titular após a sequência de quatro derrotas.
- Principais lesões e situação dos jogadores: O safety Jaylinn Hawkins (joelho) está oficialmente fora pelo quarto jogo consecutivo. A situação de safeties e defensores como Kyle Hamilton e Nate Wiggins foi acompanhada no início da semana, embora o elenco esteja relativamente completo, à exceção de Jackson. O wide receiver Rashod Bateman (panturrilha) e o guard Vega Ioane (joelho/ombro) participaram de forma limitada dos treinos durante a semana.
- Movimentações no elenco: O Baltimore contratou recentemente os kickers Riley Patterson e Harrison Mevis, este para o elenco de treino, na tentativa de estabilizar as equipes especiais.
- Foco no ataque e na defesa: O running back Derrick Henry (689 jardas, 8 touchdowns) segue como peça central do jogo terrestre, enquanto Zay Flowers lidera entre os alvos em recepções (614 jardas). O técnico Jesse Minter, ex-coordenador defensivo do Chargers, enfrenta sua antiga equipe em busca de uma reação após um período em que a defesa cedeu mais de 33 pontos por jogo durante a sequência de derrotas.
Notícias do Los Angeles Chargers
- Situação dos quarterbacks: Justin Herbert tem números difíceis nesta temporada, com 6 passes para touchdown e 11 interceptações.
- Jogadores de destaque: O running back Omarion Hampton lidera o ataque terrestre, enquanto Khalil Mack e Tuli Tuipulotu são os pilares da pressão sobre o quarterback adversário.
Principais lesões e relatórios dos treinos
- O wide receiver Ladd McConkey (costas) e o receiver Brenen Thompson (posterior da coxa) perderam treinos consecutivos no fim da semana.
- O jogador da linha ofensiva / tackle Trey Pipkins III (questões pessoais/joelho) teve aberta sua janela de 21 dias para treinar após sair da lista de lesionados, o que pode reforçar uma linha ofensiva bastante desfalcada pelas ausências de Rashawn Slater, Tyler Biadasz e Trevor Penning, também na lista de lesionados.
- O linebacker Daiyan Henley voltou a participar integralmente dos treinos após lidar com uma questão pessoal. Antes disso, uma tentativa inusitada de troca para Denver foi cancelada depois que ele não passou no exame médico.
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