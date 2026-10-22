Horário de início de Atlanta Falcons x San Francisco 49ers

25 de out. de 2026 - 13:00 Mercedes-Benz Stadium

O Atlanta Falcons recebe o San Francisco 49ers no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia, pela semana 7 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 25 de outubro, às 14:00 (BRT).

O 49ers (6-0) é um dos apenas três times da NFL que ainda têm 100% de aproveitamento e registra média de pouco menos de 30 pontos por jogo. O Falcons tentará evitar sua quarta derrota em quatro jogos em casa nesta temporada.

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Notícias das equipes para Atlanta Falcons x San Francisco 49ers

O 49ers chega à partida com uma extensa lista de lesionados após uma semana curta, enquanto o Falcons lida com várias questões importantes em seus grupos de jogadores da secundária e de linebackers.

Notícias do San Francisco 49ers

Invicto, o 49ers está bastante desfalcado por lesões e aguarda ansiosamente a folga da semana 8. Ao todo, 10 jogadores não participaram da primeira atividade sem contato da semana 7 comandada pelo técnico Kyle Shanahan.

Grupo de wide receivers : O astro Mike Evans não treinou devido a uma tendinite no tendão de Aquiles e a uma lesão na costela sofrida contra Washington. É considerado muito improvável que jogue, já que a equipe prioriza sua recuperação a longo prazo. Deebo Samuel também ficou fora por um problema na parte posterior da coxa. Pelo lado positivo, Christian Kirk (panturrilha) participou integralmente do treino e caminha para ser retirado da lista de lesionados.

Linha defensiva : O pass rusher de elite Nick Bosa perdeu quatro jogos consecutivos por causa de uma lesão na panturrilha. Embora tenha ficado de fora no início da semana, há um otimismo cauteloso de que possa voltar a treinar nos próximos dias. O defensive end Mykel Williams (joelho) não participou da atividade de quarta-feira.

Outras ausências importantes : O jogador de linha ofensiva Trent Williams recebeu um dia de descanso. O safety Marques Sigle (tornozelo), o cornerback Upton Stout (ombro) e o linebacker Garrett Wallow (parte posterior da coxa) não treinaram.

Mudanças no elenco : O 49ers contratou novamente o experiente defensive tackle Naquan Jones para o elenco de treinos, depois de dispensá-lo do elenco principal no início da semana.

Notícias do Atlanta Falcons

O Falcons busca se recuperar de duas derrotas consecutivas sob o comando do técnico Kevin Stefanski e recebeu reforços importantes para a defesa.

Reforços para a secundária : Em uma ótima notícia, o cornerback de elite A.J. Terrell recebeu autorização para iniciar o processo de retorno da lista de lesionados após quatro semanas de ausência por uma lesão na virilha. Ele participou parcialmente do treino de quarta-feira e tem boas chances de entrar em campo. O cornerback C.J. Henderson também voltou a treinar de forma limitada.

Alívio e problemas entre os linebackers : O promissor linebacker calouro Kendal Daniels surpreendeu ao participar integralmente do treino. Daniels havia sido levado ao hospital após uma preocupante lesão no pescoço na semana 6, mas já caminha para jogar. Por outro lado, o linebacker titular Divine Deablo (antebraço) e o cornerback Billy Bowman Jr. (parte posterior da coxa) não treinaram.

Mudança na ordem dos quarterbacks : O Falcons fez uma mudança significativa na ordem de seus quarterbacks ao contratar Andy Dalton, veterano de 16 temporadas. Dalton assume imediatamente o posto de terceiro quarterback, atrás do titular Michael Penix Jr. e do reserva imediato Tua Tagovailoa. O ex-reserva Cooper Rush foi dispensado para abrir uma vaga no elenco.

Reforço para pressionar o quarterback : O Atlanta contratou o defensive end Charles Snowden diretamente do elenco de treinos do Washington Commanders para reforçar a rotação de jogadores que atuam pelas extremidades da linha defensiva. Em contrapartida, dispensou o linebacker calouro Bralen Trice.







