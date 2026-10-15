Horário de início de Atlanta Falcons x Chicago Bears

18 de out. de 2026 - 13:00 Mercedes-Benz Stadium

O Atlanta Falcons recebe o Chicago Bears no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, pela sexta semana da temporada regular da NFL. O início do jogo está marcado para domingo, 18 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

O Falcons tem uma campanha de duas vitórias e três derrotas, mas ambas as vitórias nesta temporada vieram fora de casa. O Bears, com três vitórias e duas derrotas, busca se recuperar após uma derrota pesada para o rival da NFC Norte Green Bay Packers.

Como assistir a Atlanta Falcons x Chicago Bears

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No Reino Unido:

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Notícias dos elencos de Atlanta Falcons e Chicago Bears

Notícias do Atlanta Falcons

O Falcons (2-3) busca se recuperar da dolorosa derrota por 30 a 23 para o Baltimore Ravens na prorrogação. A principal preocupação da equipe tem sido acompanhar a condição física de seu quarterback calouro.

Michael Penix Jr. (QB) : Após deixar o jogo contra Baltimore no fim do último quarto com uma lesão na costela, o que levou Tua Tagovailoa a jogar na prorrogação, Penix participou integralmente de um treino. O técnico Kevin Stefanski afirmou que espera contar com Penix como titular, a menos que haja alguma piora em sua condição.

Jake Matthews (LT) : Participou integralmente do treino apesar de um problema leve na virilha.

Za'Darius Smith (DE) e Divine Deablo (LB) : Ambos tiveram participação limitada no treino. Smith se recupera de uma lesão no pescoço/concussão, enquanto Deablo lida com uma distensão na coxa.

C.J. Henderson (CB) : Não participou do treino no meio da semana devido a uma lesão na virilha.

Mudança no elenco : O linebacker Yasir Abdullah foi colocado na lista de lesionados com uma lesão na coxa, levando a equipe a contratar o safety Jammie Robinson para o elenco principal.

Notícias do Chicago Bears

O Bears (3-2) vai a Atlanta com opções bastante limitadas para compor a defesa, mas recebe um reforço importante no ataque.

Caleb Williams (QB) : Depois de perder os últimos três jogos por uma distensão de grau 2 na coxa, Williams participou integralmente das atividades táticas sem contato no meio da semana. A comissão técnica de Ben Johnson se prepara para seu aguardado retorno ao time titular.

Kyler Gordon (DB) : Treinou integralmente e está a caminho de ser retirado da lista PUP após uma lesão na panturrilha.

Crise na pressão ao quarterback : É muito improvável que o defensor de linha Dayo Odeyingbo jogue após sofrer uma lesão no quadríceps. Para agravar a situação, o defensive end titular Montez Sweat foi suspenso pela NFL por dois jogos, sem remuneração, deixando o Bears com poucas opções pelas extremidades da linha defensiva. A expectativa é que o reserva Austin Booker passe mais tempo em campo.

T.J. Edwards (LB) e Kyle Monangai (RB) : Ambos foram relacionados como ausentes dos treinos estimados no meio da semana por problemas na coxa e no dedo do pé/polegar, respectivamente. D'Andre Swift terá uma carga maior de trabalho entre os corredores se Monangai continuar fora.

Links úteis

AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Leste: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sul: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks



