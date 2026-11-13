Horário de Arizona Cardinals x Los Angeles Rams

O Arizona Cardinals recebe o Los Angeles Rams no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, em um confronto entre equipes da NFC West pela semana 10 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 15 de novembro, às 17:05 (BRT).

Carson Beck, quarterback calouro dos Cardinals (3-6), deve fazer sua primeira partida como titular na NFL por uma equipe do Arizona desfalcada por lesões, que tenta encerrar uma sequência de dez derrotas em casa.

Os Rams (5-4), também desfalcados, buscam ampliar sua sequência de três vitórias e dar o troco pela surpreendente derrota por 18 a 16 para os Cardinals na semana 6.

Onde assistir a Arizona Cardinals x Los Angeles Rams

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN ajuda principalmente a contornar restrições geográficas e bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a jogos indisponíveis em seu mercado ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que os provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Arizona Cardinals x Los Angeles Rams

As duas equipes chegam à semana 10 com muitos desfalques por lesão. Os principais destaques são a estreia de um quarterback calouro como titular no Arizona e a entrada de um wide receiver selecionado para o All-Pro na lista de lesionados em Los Angeles.

Notícias do Arizona Cardinals

Mudanças na posição de quarterback : Carson Beck, calouro escolhido na terceira rodada, fará sua primeira partida como titular na temporada regular da NFL depois que o veterano Gardner Minshew foi colocado na lista de lesionados por causa de uma lesão no cotovelo que encerrou sua temporada. Na semana passada, o Arizona também negociou Jacoby Brissett, anteriormente titular, com o Baltimore Ravens. Para ampliar as opções atrás de Beck, os Cardinals contrataram o experiente Josh Johnson, de 40 anos, e adquiriram Joey Aguilar, que estava no elenco de treinos do Jacksonville Jaguars.

: Carson Beck, calouro escolhido na terceira rodada, fará sua primeira partida como titular na temporada regular da NFL depois que o veterano Gardner Minshew foi colocado na lista de lesionados por causa de uma lesão no cotovelo que encerrou sua temporada. Na semana passada, o Arizona também negociou Jacoby Brissett, anteriormente titular, com o Baltimore Ravens. Para ampliar as opções atrás de Beck, os Cardinals contrataram o experiente Josh Johnson, de 40 anos, e adquiriram Joey Aguilar, que estava no elenco de treinos do Jacksonville Jaguars. Desfalques entre os wide receivers : Michael Wilson, principal wide receiver do Arizona, foi colocado na lista de lesionados após sofrer uma lesão no pescoço contra Seattle, na semana 9, que encerrou sua temporada. Com Kendrick Bourne e Jalen Brooks já fora pelo restante do ano, os Cardinals dependerão de um grupo improvisado de recebedores formado por Simi Fehoko, Reggie Virgil, Harrison Wallace III e Devin Duvernay. O tight end Trey McBride continua sendo a principal referência do jogo aéreo após registrar pelo menos sete recepções em 11 partidas consecutivas.

: Michael Wilson, principal wide receiver do Arizona, foi colocado na lista de lesionados após sofrer uma lesão no pescoço contra Seattle, na semana 9, que encerrou sua temporada. Com Kendrick Bourne e Jalen Brooks já fora pelo restante do ano, os Cardinals dependerão de um grupo improvisado de recebedores formado por Simi Fehoko, Reggie Virgil, Harrison Wallace III e Devin Duvernay. O tight end Trey McBride continua sendo a principal referência do jogo aéreo após registrar pelo menos sete recepções em 11 partidas consecutivas. Preocupações na linha ofensiva e na defesa: O center Hjalte Froholdt não participou de dois treinos consecutivos enquanto cumpre o protocolo de concussão, o que deixa Hayden Conner perto de assumir a posição como titular. O guard Jon Gaines II (tornozelo) também segue afastado, enquanto o left tackle Jayden Williams (joelho) participa dos treinos de forma limitada. Na defesa, o outside linebacker Josh Sweat (ombro), o jogador de linha defensiva Darius Robinson (punho), o defensive tackle Roy Lopez (dedo do pé/tornozelo) e o safety Andrew Wingard (virilha) não participaram do treino de quinta-feira. O running back Bam Knight concluiu o protocolo de concussão e treinou sem restrições.

Notícias do Los Angeles Rams

Puka Nacua entra na lista de lesionados : O wide receiver selecionado para o All-Pro Puka Nacua foi colocado na lista de lesionados na quinta-feira após sofrer entorses nos ligamentos colateral medial (MCL) e cruzado posterior (PCL), além de uma lesão conhecida como turf toe, na última jogada ofensiva da vitória sobre Washington na semana 9. Ele ficará fora de pelo menos quatro jogos.

: O wide receiver selecionado para o All-Pro Puka Nacua foi colocado na lista de lesionados na quinta-feira após sofrer entorses nos ligamentos colateral medial (MCL) e cruzado posterior (PCL), além de uma lesão conhecida como turf toe, na última jogada ofensiva da vitória sobre Washington na semana 9. Ele ficará fora de pelo menos quatro jogos. Poucas opções entre os recebedores e mudanças no elenco : Com Davante Adams (músculo posterior da coxa) fora pelo quarto jogo consecutivo e Jordan Whittington também afastado, os Rams promoveram o wide receiver Brennan Presley do elenco de treinos ao elenco principal e contrataram Tyler Scott para o elenco de treinos. O quarterback Matthew Stafford treinou sem restrições, apesar de estar lidando com um problema no cotovelo direito.

: Com Davante Adams (músculo posterior da coxa) fora pelo quarto jogo consecutivo e Jordan Whittington também afastado, os Rams promoveram o wide receiver Brennan Presley do elenco de treinos ao elenco principal e contrataram Tyler Scott para o elenco de treinos. O quarterback Matthew Stafford treinou sem restrições, apesar de estar lidando com um problema no cotovelo direito. Lesões na defesa e entre os tight ends: A pressão dos Rams sobre o quarterback adversário, liderada por Aaron Donald e Myles Garrett, que tem sua participação limitada por um problema no joelho, continua sendo o principal ponto forte da equipe. No entanto, a secundária e o grupo de tight ends estão desfalcados. O cornerback Trent McDuffie (costas), o safety Kam Curl (dedo do pé), o left guard Steve Avila (músculo posterior da coxa) e os tight ends Tyler Higbee (doença), Davis Allen (músculo oblíquo) e Terrance Ferguson (tornozelo/músculo posterior da coxa) não participaram do treino de quinta-feira.

Arizona Cardinals ARZ Sequência Los Angeles Rams LA ARZ ARZ LA LA Todos os jogos Todos os jogos Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ D Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ V Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN D Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ V Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 91 Todos os jogos Todos os jogos Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC V Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ D Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 129