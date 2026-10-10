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NFL
Arizona CardinalsArizona Cardinals
State Farm Stadium
Detroit LionsDetroit Lions
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Como assistir ao vivo a Arizona Cardinals x Detroit Lions pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Arizona Cardinals x Detroit Lions
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Arizona Cardinals e Detroit Lions, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário do jogo entre Arizona Cardinals e Detroit Lions

NFL
State Farm Stadium

O Arizona Cardinals recebe o Detroit Lions no State Farm Stadium (Glendale, Arizona), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 11 de outubro, às 16h25 ET / 13h25 PT (21h25 BST).

Apesar de ter vencido na estreia da temporada, o Cardinals agora tem campanha de 1-3 e ocupa a última posição da NFC West. O Lions está 2-2, mas ainda não venceu fora de casa até aqui.

Como assistir a Arizona Cardinals x Detroit Lions

Nos EUA:

Fox / Fox One / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports+

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Notícias das equipes de Arizona Cardinals x Detroit Lions

Cardinals e Lions entram neste jogo em busca de uma reação crucial, embora ambas as defesas estejam bastante desfalcadas, algo que deve moldar a estratégia da partida.

Notícias do Detroit Lions

O Lions descartou formalmente quatro jogadores. Embora o safety Brian Branch e o center Cade Mays tenham voltado aos treinos de forma limitada nesta semana após longos períodos afastados por lesão, a comissão técnica está optando por uma abordagem cautelosa antes da próxima bye week.

  • Análise de impacto: Embora Brian Branch esteja oficialmente fora, seu retorno aos treinos indica que ele provavelmente estará em campo logo após a bye week, contra o Packers. O defensive lineman Tyleik Williams está listado como questionável por conta de uma contusão no pé sofrida contra o Panthers, mas afirmou de forma explícita: "Estou pronto para jogar", e espera atuar. O edge rusher DJ Wonnum (costas) não tem designação para o jogo e está totalmente liberado.

Notícias do Arizona Cardinals

A linha ofensiva do Cardinals sofreu um golpe enorme, e sua secundária também ficará sem um de seus principais contribuintes.

  • Análise de impacto: O head coach Mike LaFleur confirmou que o offensive tackle estrela Paris Johnson Jr. está fora pelo restante do ano. Com o right guard Isaiah Adams também descartado, a linha de proteção de Arizona ficará significativamente comprometida contra o pass rush de Detroit.
  • A boa notícia: O sensation rookie running back Jeremiyah Love (tornozelo) participou integralmente dos treinos no fim da semana e não carrega nenhuma designação de status, o que significa que está liberado para ter uma carga completa de trabalho. O safety Dadrion "Rabbit" Taylor-Demerson (costas) também está totalmente liberado e entrará no lugar do inativo Andrew Wingard. O defensive lineman Walter Nolen está evoluindo positivamente para jogar, apesar de uma sessão limitada de treinos na sexta-feira.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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